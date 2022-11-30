Желтый цвет на легендарном «Уильямсе» – от спонсоров. Но от него едва не отказались – выжимали больше денег

Много белого – было и такое.

Глядя на современные болиды «Уильямса» я начинаю остро скучать по временам, когда за команду выступали харизматичный Мэнселл и умнейший Прост.

Возможно, нынешние дизайнеры скажут что-то о нелепости расцветок машин 80-х и 90-х, но для тех лет вырвиглазные сочетания считались нормой. А еще тогда я только-только увлекся «Ф-1», увидел английскую команду в моменты ее величия и полностью пропитался ощущением каноничности (простите, получился каламбур) ее ливреи.

«Уильямс» FW14 (и модификация B) – машина, которая навсегда полюбилась многим фанатам. Как можно было не восхищаться плавными изгибами носового обтекателя («Бенеттон» уже задавал моду на хищные формы, но они поглотили «Ф-1» позже), четкими и опрятными боковыми понтонами и задним антикрылом, а также сочетанием белого, синего и желтого цветов?

Стоп. Вот на этом месте и хочется остановиться подробнее – оказывается, самый знаменитый усач «Ф-1» мог приехать к долгожданному титулу на машине с альтернативной раскраской. Да, цвета поменялись бы не слишком сильно, но все-таки достаточно ощутимо для смены зрительского восприятия.

С основой все понятно: белый и синий фактически родные для «Уильямса», к тому же идеально идентифицировались со спонсорами – на белые участки машины наклеили лого японского Canon, а синие идеально подошли французам из Elf и Renault. Зато с желтым в конце 1990 года возникли проблемы.

Смотрите, каким был FW13 во время межсезонья 90/91 – кожух моторного отсека и верхняя часть носового обтекателя внезапно побелели.

Ну, хорошо, на тестах частенько встречаются странные вещи, однако и на старте сезона-1991 FW14 все еще смотрелся непривычно.

Чтобы понять происходившие перемены ливреи с желтым цветом, придется перенестись в 1983 год, когда «Уильямс» работал с другими партнерами. К тому моменту команда выиграла по два чемпионских титула в личном и командном зачетах и прославила арабских богачей, обклеивавших белые машины наклейками TAG и Fly Saudia. Разумеется, к успеху потянулись и другие, в том числе на родине Фрэнка Уильямса. Одним из новых спонсоров стала нефтехимическая компания Imperial Chemical Industries (ICI).

Вот только синий логотип ICI совершенно терялся в окружении других названий, а его увеличение в размерах требовало больших финансовых вливаний. Но тут рекламщикам пришла гениальная идея: участок на машине с новым спонсором додумались выкрасить в желтый цвет, и буквы ICI тут же начали приковывать взгляды наблюдателей!

Поначалу в желтый было выкрашено лишь место за спиной гонщика, но в 1984-м яркий цвет захватил всю область кокпита.

А в 1985-м после прощания с арабскими спонсорами появилась синяя полоса, ставшая удачным контрастным разделением между светлыми и яркими участками.

В таком виде «Уильямс» гонялся вплоть до конца 1990-го, пока ICI не свернула деятельность в «Ф-1» – к этому решению британцев подтолкнули и неудачи гоночного коллектива, и собственные финансовые трудности.

Однако желтый настолько удачно вписался в ливрею, что стал почти родным, поэтому многим казалось логичным оставить его просто так, даже без спонсоров. И все же Фрэнк Уильямс потребовал вернуть на кожух моторного отсека белый. Почему?

Сэр Фрэнк был крутым бизнесменом – в то время он вовсю вел переговоры с табачной компанией имя-которой-нельзя-называть, чьи цвета тоже были желтыми, так что в расцветке «Уильямса» должна была сохраниться преемственность. Но нет – новым партнерам хватило логотипов в районе кокпита и расширять рекламную площадь они не захотели.

«Уильямс» мог закрасить проблемную область желтым просто для красоты, но в таком случае участок стал бы ассоциироваться с новым спонсором (который за это место ничего не платил!). Так что Фрэнк поступил хитрее: в двух первых Гран-при чемпионата – Финиксе и Сан-Паулу – Мэнселл и Патрезе гонялись на машинах с белыми кожухами моторного отсека с надписью Canon. Японцы не собирались много платить, но Уильямс использовал их как элемент давления на табачников.

И, вероятно, такой машина бы и осталась, если бы «желтенькие» не сломались – увидев потенциал новой техники, они расширили рекламный бюджет и все-таки выкупили место за спиной гонщика.

Уже в Имоле «Уильямс» внешне стал таким, каким его и запомнили миллионы болельщиков, а на шестом этапе первенства пришла первая победа. Английская команда постепенно превратилась в доминирующую силу и в последующих двух сезонах одержала мегауверенные победы в чемпионате мира.

Фото: Gettyimages.ru/Howard Boylan, David Madison, Paul-Henri Cahier, Pascal Rondeau; unracedf1.com; en.wikipedia.org