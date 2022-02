Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем выступят хафтайм-шоу Супербоула. А как рэп-легенды связаны с американским футболом?

В перерыве Супербоула-56 на сцену выйдут настоящие небожители рэп-индустрии: Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, присоединившийся к ним представитель условно молодого поколения Кендрик Ламар, а также R&B-дива Мэри Джей Блайдж.

О музыкальных вкусах не спорят, но нас такой подбор исполнителей в хафтайм-шоу радует хотя бы по причине аутентичности. Выступавшие в прошлом на крупнейшем спортивном событии в мире The Weeknd, Леди Гага, Coldplay — это все, конечно, замечательно, но то были просто поп-звезды, согласившиеся на возможность появиться перед огромной аудиторией. Сейчас же речь пойдет о тех, для кого НФЛ — не пустой звук.

Эминем — фанат «Детройт Лайонс» и фэнтези-футбола. Главное, не звать его экспертом в студию

Начнем с исполнителя, в чьей манере до сих пор читают молодые русские рэперы — Маршалл Мэтерс собственной персоной. Уроженец Детройта никогда не скрывал своей любви к местной профессиональной команде — «Лайонс». Учитывая, что Эминему в этом году исполнится 50 лет (жесть, а сколько же тогда нам?), он успел целиком впитать разочарование от эпохи выступлений Барри Сандерса в девяностые и пережить всю боль и тленность бытия от игр «Львов» в нулевые. За всю жизнь рэпера «Детройт» выиграл лишь один матч в плей-офф, поэтому неудивительно, что он на стороне притапливал и за другие команды.

«Прежде всего, я фанат «Лайонс». Но в моем детстве «Лайонс» играли так паршиво на протяжении столь длительного времени, что я стал поддерживать и другую команду — «Каубойс». Я никогда не даю прогнозы, сыграют «Лайонс» хорошо или плохо, потому что не хочу сглазить. Но это моя главная и единственная любимая команда», — рассказывал Эминем.

В 2013 году Эминем занимался продвижением своего альбома «The Marshall Mathers LP 2» во Франции и выдал классный перфоманс в атрибутике любимой команды:

В 2018 году, через неделю после релиза альбома «Kamikaze», его пригласили стать почетным капитаном «Детройт Лайонс» и произвести символическую жеребьевку перед началом дебютного матча сезона с «Нью-Йорк Джетс». Естественно, «Лайонс» крупно влетели — 17–48.

В своих текстах Эминем периодически вспоминает про футбольную команду. В разное время он читал следующие строки:

Me against the world, so what? I’m Brian Dawkins. Versus the whole 0 and 16 Lions offense

Брайан Доукинс — один из лучших защитников в истории клуба «Филадельфия Иглс», девять раз участвовавший в Матче звезд. А «Детройт» в сезоне–2008 проиграл все 16 матчей регулярного сезона. Всему миру нечего ловить против Эминема, как нападению слабейших «Лайонс» нечего ловить против Доукинса.

I owe you Nata like Haloti partner

Игра слов. «Nada» по-испански «ничего», то есть «я тебе ничего не должен». Халоти Ната — бывший защитник «Детройт Лайонс».

Stompin’ ’em like Ndamukong

Еще один бывший защитник «Лайонс» Эндамукон Су любил оттоптаться на лодыжках поверженных соперников.

Эминем с бывшим игроком «Лайонс» (и очень крутым) Келвином «Мегатроном» Джонсоном

Какой из Эминема фанат? В интервью GQ его менеджер Пол Розенберг и коллега-рэпер Yelawolf рассказали, что Маршалл бесится из-за поражений и круто играет в фэнтези-футбол.

«Я живу в Нью-Йорке, а он постоянно в Детройте, но редкое воскресенье проходит без нашей переписки по поводу того или иного футбольного матча. Самое невероятное, что он больше треплется, когда его команда проигрывает, чем когда побеждает», — сказал Розенберг.

«Я не играю в фэнтези-футбол. А вот Маршалл обожает это дерьмо. И он хорош в нем. Чувак, у него даже какой-то приз за фэнтези-футбол есть. Я его увидел и говорю: «Йоу, это че такое?». Стоит такая здоровенная дура на полке. А он такой: «Че? Да это фэнтези-футбол. Я в нем шарю». Я такой: «М-м, ну окей», — сказал Yelawolf.

Даже протеже Эминема 50 cent притапливает за «Лайонс», хотя он ямаец, родившийся в Нью-Йорке!

У Эминема даже находятся свои идеи по тому, как можно улучшить американский футбол. Правда, не в отношении НФЛ. Когда еще существовала профессиональная лига Альянс Американского Футбола, у рэпера нашлось рацпредложение для организаторов:

DEAR @THEAAF, PLEASE ENTERTAIN THIS THOUGHT REGARDING THE @AAFIRON @AAFEXPRESS GAME: ALLOWING THE PLAYERS TO ACTUALLY FIGHT WOULD BE KEY TO LEAGUE’S SUCCESS LIKE HOCKEY, I WOULD WATCH EVERY GAME (EVEN THOUGH THERE IS NO DETROIT TEAM YET – HINT). DON’T BLOW IT. SINCERELY, MARSHALL — Marshall Mathers (@Eminem) 26 марта 2019 г.

«Позвольте игрокам реально драться как в хоккее — это будет ключ к успеху лиги. Я бы смотрел каждый матч (даже если нет команды из Детройта — это намек). Не профукайте».

Спойлер: они профукали.

Мы точно знаем, за кого Эминем будет персонально болеть в Супербоуле — за квотербека «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорда, который до нынешнего сезона играл за «Лайонс». А вот игрок «Цинциннати Бенгалс» Джеймс Карман сможет наконец-то высказать свои претензии Эминему, но не как рэперу, как владельцу ресторанчика Mom’s Spaghetti. Когда футболист был в Детройте, он в твиттере спросил рекомендаций, где бы пообедать. Ему посоветовали ресторан известного исполнителя. Прямо во время игры тем же вечером Кармана вырвало — пищевое отравление.

Главное, чтобы Эминем ограничился выступлением на сцене, чтобы его не звали в какую-нибудь студию. Как-то раз рэпера пригласили в комментаторскую студию во время студенческого матча между университетами Нотр-Дам и Мичиган. Эминем вел себя настолько странно, что стал мемом:

Доктор Дре внезапно больше любит европейский футбол. Но зато сотрудничает с университетом Южной Калифорнии

Крестный отец современного американского рэпа в плане спортивных предпочтений остался большим оригиналом — вот уже несколько десятилетий он болеет за футбольный клуб «Ливерпуль» .

А вот в исконной для его родины игре Доктор Дре, несмотря на несколько фотографий в атрибутике «Сиэтл Сихокс», болеет только за команду «Тродженс» любимого университета Южной Калифорнии. Как-то раз Дре вместе со своим учителем Джимми Иовином пожертвовали университету 70 миллионов долларов и основали там отдельное направление, чтобы помогать студентам смешивать музыку, бизнес и маркетинг. Злые языки говорят, что сразу после этого университет Южной Калифорнии вот так запросто взял на обучение дочь Дре.

Доктор Дре с сюрпризом навещает футбольную команду университета Южной Калифорнии

Все остальные взаимодействия Дре с НФЛ происходят по касательной и в плане бизнеса. Например, когда он только раскручивал свои наушники Beats, получилась забавная оказия: НФЛ подписала контракт с компанией-конкурентом Bose, их наушники стали эксклюзивным партнером лиги. Тем не менее, некоторые звезды футбола продолжали пользоваться де-факто запрещенными наушниками Beats by Dre, демонстрируя тем самым такой легкий бунт против общих правил. Колин Каперник, Ричард Шерман, Дез Брайант и даже Том Брэди были замечены в этих наушниках, несмотря на риск влететь на штраф в $10 тысяч.

JuJu Smith with Dr. Dre. Playing for @LBPoly_Football and then USC basically guarantees you a rap Hall of Fame tour pic.twitter.com/lRdsQtpJzj — Mike Guardabascio (@Guardabascio) 20 октября 2014 г.

Доктор Дре и принимающий Джуджу Смит-Шустер, выступавший тогда еще за команду университета Южной Калифорнии

В 2014 году Дре за $40 миллионов купил дом в Лос-Анджелесе, который ранее принадлежал Тому Брэди и его жене Жизель Бундхен. На этом по Дре все. Но мы сейчас компенсируем.

Снуп Дог самый неразборчивый фанат НФЛ на свете. А еще он сертифицированный тренер, который помог двум ресиверам попасть в профессионалы

Из всего состава хафтайм-шоу никто так активно не участвует в футбольной жизни, как гуру стиля на расслабоне Снуп Дог. Несколько раз за сезон он обязательно всплывет где-нибудь в заголовках футбольной прессы. Например, именно он брал первое интервью у Вон Миллера в качестве игрока «Лос-Анджелес Рэмс». Снуп настолько вовлечен в жизнь НФЛ, что в видеоигре Madden 20 его даже сделали играбельным персонажем:

Get ready to Moss the competition in #SuperstarKO We see you @SnoopDogg❗️Dance on ‘em Ray‼️ pic.twitter.com/l1LQfesodX — Madden NFL 22 (@EAMaddenNFL) 17 октября 2019 г.

Главный мем про Снупа — его предпочтения. Начиналось все очень прилично — как и многие американские дети семидесятых он болел за «Питтсбург Стилерс».

«В семидесятые я наблюдал за «Стилерс», «Рейдерс», «Каубойс» — за всеми этими великими командами десятилетия. «Стилерс» я полюбил за великолепную защиту, за то, как они продвигали мяч. За ними было интересно наблюдать, когда я был ребенком, но со временем моя любовь только окрепла, потому что я познакомился с игроками. Я общался с тренером [Биллом] Кауэром и Беном Ротлисбергером, с Джеромом Беттисом и остальными парнями. Я стал частью нации «Стилерс», — рассказывал рэпер.

Хорошо, это все замечательно, но тогда что это такое?

Вопрос с тем, за кого Снуп будет болеть в Супербоуле, отпадает сам собой. Ну, что же, видимо, он болельщик «Стилерс» и «Рэмс»…

… и «Чарджерс»?! Давайте найдем рациональное объяснение — «Рэмс» и «Чарджерс» из Лос-Анджелеса, Снуп тоже оттуда, все окей.

Что?! Как фанат «Стилерс» мог надеть панамку с логотипом их злейших врагов «Рейвенс»?! Да еще на фоне того, что он писал «нахер «Рейвенс»? Биполярочкой попахивает.

Ладно-ладно, Снуп, покажи этому выскочке Тому Брэди, как себя ведут настоящие фанаты «Стилерс». Конкуренция «Пэтриотс» и «Стилерс» в Американской конференции в XXI веке была очень напряженной. Скажи ему пару ласковых!..

View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

Да что же это такое?! Брэди всего лишь показал рэперу свои чемпионские перстни, и все, кепка «Стилерс» магическим образом превратилась в кепку «Пэтриотс»? Снуп, ты должен научиться себя контролировать!

Все понятно. Снуп Дог — это Златан Ибрагимович в плане боления за команды НФЛ. (Кстати, с европейским футболом у него та же проблема)

Знаете, что спасает его репутацию? Тренерская и организационная работа. В 2005 году рэпер организовал в Лос-Анджелесе юношескую лигу по американскому футболу для трудных детей из Южной Калифорнии. К 2018 году его лига стала крупнейшей в стране — 50 команд, более 1500 футболистов. Netflix снял про это документалку под названием «Coach Snoop».

Через эту лигу сначала в колледжи, а затем и в профессионалы выбились два известных принимающих — Джуджу Смит-Шустер (кстати, выступает за «Стилерс») и Джон Росс.

Сам Снуп — сертифицированный тренер. Он работал не только с командами из своей лиги, но и с футбольной командой своего сына Корделла в школе Бишоп-Горман в Лас-Вегасе. Корделл выиграл чемпионат штата в 2014 году и играл настолько хорошо, что получил предложения о спортивной стипендии от университетов Южной Калифорнии, УКЛА, Вашингтона, Калифорнии, Орегон Стейт, Дьюка и Нотр-Дама. Корделл в итоге выбрал УКЛА (Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе), но довольно быстро оставил футбольную карьеру, предпочтя заниматься другими вещ еств ами.

Снуп и сейчас с удовольствием готов побегать во флаг-футбол

Так не сбылась мечта Снупа-родителя. В свое время он сам мечтал играть за университет Южной Калифорнии и выигрывать чемпионские титулы, но вместо этого после школы мотался по каталажкам и продавал кокаин, пока его не вытащил Доктор Дре.

Про Мэри Джей Блайдж сказать почти нечего. Хотя в каком-то смысле у нее есть отношения с НФЛ

Sterling Shepard parties with Mary J. Blige amid divorce from Chanel Iman https://t.co/4VZdJ6gx2g pic.twitter.com/f5DuztHu3g — Page Six (@PageSix) 10 января 2022 г.

Про R&B-диву Мэри Джей Блайдж в контексте НФЛ есть только новость таблоидного типа, зато свежая. 50-летнюю певицу вот уже несколько раз видели в компании 28-летнего принимающего «Нью-Йорк Джайентс» Стерлинга Шепарда. По данным журналистов, они встречаются.

В этом составе исполнителей Блейдж, кстати, самая опытная — она уже выступала в хафтайм-шоу Супербоула в 2001 году как приглашенный артист. Тогда она составила компанию группам Aerosmith и N’Sync, а также Бритни Спирс и Нелли в исполнении песни «Walk This Way».

Кендрику Ламару точно есть за кого болеть в Супербоуле. И он круто бегает маршруты в джинсах и кроссах

Кендрик Ламар (справа) с футболистами «Рэмс» после переезда команды в Лос-Анджелес

Наконец, человек, отвечающий за интерес молодой аудитории к хафтайм-шоу — Кендрик Ламар. Он тоже считается большим фанатом спорта, хотя больше внимания уделяет баскетболу — его двоюродный брат Ник Янг выступал за «Голден Стейт Уорриорс» в то же время, когда «Рэмс» переезжали из Сент-Луиса в Лос-Анджелес.

Ламар вместе со своим товарищем SchoolboyQ заявился в тренировочный лагерь «Рэмс», посмотрел за действиями игроков, а затем сам сбегал маршрут — в джинсах и кроссовках. Надо сказать, получилось очень неплохо. Появление суперзвезд рэпа вошло в реалити-шоу Hard Knocks от HBO, рассказывавшее о подготовке «Рэмс» к сезону.

Итого у нас получается:

Эминем будет болеть за «Рэмс» из-за квотербека Мэттью Стэффорда

Доктор Дре и Кендрик Ламар будут болеть за «Рэмс», потому что выросли в Калифорнии

Снуп Дог будет болеть за обе команды (не удивлюсь, если у него будут припасены две кепки с эмблемами команд, и он наденет ту, что будет побеждать)

Мэри Джей Блайдж будет болеть за «Рэмс», потому что там играет Оделл Бекхэм, бывший одноклубник ее бойфренда Стерлинга Шепарда

Давайте кто-нибудь поболеет за «Цинциннати Бенгалс», пожалуйста.

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey, Joe Robbins, Kevin Winter, Tibrina Hobson, Jayne Kamin-Oncea, Lori Levine; Netflix; instagram.com/drdre; twitter.com/RamsNFL