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В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы

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В нашем фигурном катании объявили состав сборной. Конечно, на внутренних соревнованиях увидим не только основу, но именно этим фигуристам федерация поможет в новом сезоне.

Команда традиционно формируется по итогам декабрьского чемпионата России – ориентируются на топ-6. Но есть исключения...

● Мужской состав почти целиком повторяет топ-6 на ЧР – за исключением как раз 6-го места, Макара Игнатова. Его место занял Марк Кондратюк, закончивший тот турнир вообще 10-м.

Вероятно, Игнатов (новичок «Ангелов Плющенко») расстроил федерацию во второй части сезона. Ключевая неудача – на Спартакиаде (9-я строка). А вот Кондратюк, напротив, в феврале расцвел (серебро).

Если сравнивать их совсем примитивно – по сумме мест на двух главных турнирах – Марк и правда лучше. К слову, та же сумма (5-й и 7-й) собрана Романом Савосиным, но у федерации наверняка есть знания и предпочтения, о которых можно лишь догадываться.

В целом, ничего критичного – последние номера не всегда очевидны, и логично, что подключаются дополнительные факторы.

● У женщин в обойме чистая топ-6 чемпионата страны, если не учитывать Камилу Валиеву, которая тогда завоевала бронзу. Спартакиада, где катали уже без дисквалифицированной Валиевой и заболевшей Муравьевой, не посеяла сомнений.

Бросается в глаза разве что общий регресс в сравнении с олимпийским сезоном – последним международным для России.

Осенью-зимой 2021-го почти вся десятка ЧР успешно штурмовала ультра-си. Сейчас в основе только одна более-менее уверенная квадистка – Петросян, у Горбачевой одна удачная попытка за весь прошлый сезон, у Муравьевой – нестабильный тройной аксель.

Все три участницы Олимпиады в Пекине (Валиева, Трусова, Щербакова) по разным причинам не соревнуются, Самоделкина – теперь в сборной Казахстана, Туктамышева приостановила карьеру, Хромых жутко сдала.

Это слабейший набор девушек минимум за 5 лет, а может, и больше – смотря как считать. В 2019-м во взрослую сборную хлынули девушки с ультра-си, а до этого наши фигуристки доминировали на топ-турнирах, кучно брали медали главных стартов и по мастерству опережали время.

Увы, в женском катании у России гигантский шаг назад. 

● В парах без сюрпризов. В команду вошла топ-6 по итогам чемпионата России. Вероятно, в следующем сезоне продолжится дуэль Мишиной – Галлямова против Бойковой – Козловского. Последние впервые поставят программы в новом тренерском штабе Этери Тутберидзе.

А вот новым и ярким, но все-таки сырым парам места в основе не нашлось. Алена Косторная и Георгий Куница, а также Денис Ходыкин и Таисия Собинина заново начнут путь в сборную.

● У танцоров все почти предсказуемо – из шестерки в сборную попали 5 дуэтов. Нет только Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда, которые на ЧР-2024 финишировали четвертыми. В марте дуэт распался по обоюдному согласию, прокатавшись вместе всего два сезона. Дрозд уже скатывается с Елизаветой Шичиной, а Шанаева пока в поисках партнера.

В основе их заменили Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (к слову, экс-партнер Шичиной). Прошлый сезон для дуэта стал пятым совместным и самым удачным – закончился золотом юниорского чемпионата России. Пришла пора переходить во взрослое катание.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф;

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