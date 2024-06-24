Последний раз Германия брала Евро в 1996-м. Как у нее с плей-офф?

Финал был в 2008-м.

Германия спасла лидерство в группе, забив Швейцарии в добавленное время (1:1), и шагнула в плей-офф с первого места.

Вспоминаем, как Германия чувствует себя в решающих стадиях чемпионатов Европы.

Евро-1972: чемпионы

Шикарный Герд Мюллер помог сначала обыграть Бельгию (2:1), а потом разгромить в финале СССР (3:0, оформил дубль). Первый из трех немецких титулов ЧЕ.

Евро-1976: финал

Две подряд победы на Евро были максимально близки, но помешала Чехословакия. Ничья 2:2 в финале и 3:5 в серии пенальти.

Евро-1980: чемпионы

Второе золото чемпионата Европы для ФРГ. Турнир шел всего 11 дней и состоял из двух этапов – групповой с двумя квартетами и финал между победителями групп. В решающем матче дубль Хорста Хрубеша сломил Бельгию (2:1).

Евро-1988: полуфинал

На домашнем турнире немцы разделили лидерство в группе с Италией, но влетели в первом же раунде плей-офф: 1:2 от будущих триумфаторов Нидерландов. Не заблокировали Роналда Кумана и Марко ван Бастена.

Евро-1992: финал

Германия вышла в плей-офф только со второго места: пропустила вперед Нидерланды. В полуфинале прошли хозяев турнира шведов (3:2), но в финале споткнулись о Данию – 0:2 с голами в каждом тайме.

Евро-1996: чемпионы

Третье и последнее немецкое золото на Евро. После уверенного лидерства в группе Германия подвинула в плей-офф Хорватию, Англию и Чехию. Уложить последних помог золотой гол Оливера Бирхоффа в дополнительное время (2:1).

Евро-2008: финал

Четвертьфинал с Португалией и полуфинал против Турции Германия прошла с одинаковым счетом 3:2, а вот в решающем матче против мощнейшей Испании не сложилось. На 33-й Фернандо Торрес прошил Йенса Леманна.

Евро-2012: полуфинал

В следующем турнире немцы вылетели на стадию раньше, хотя группу прошли увереннее (9 против 6). В плей-офф стартовали с победы над Грецией в четвертьфинале, но в полуфинале проиграли Италии (1:2).

Евро-2016: полуфинал

Второй подряд полуфинал Евро. Разделили первое место в группе с Польшей, разгромили в 1/8 Словакию, на следующей стадии дожали Италию в серии пенальти. А вот с Францией не вышло: 0:2 от будущих серебряных призеров турнира.

Евро-2020: 1/8 финала

Слабейший результат в плей-офф. На групповом этапе набрали лишь четыре очка, а в 1/8 подытожили невнятный турнир поражением от Англии (0:2).

Как Швейцария нейтрализовала Германию. Экспресс-разбор

Германия спасла первое место в группе! Ждем Швейцария – Италия в 1/8?

Фото: Gettyimages.ru /Bongarts, Alex Grimm, Stu Forster; Oliver Kaelke/Global Look Press