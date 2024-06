«Он отпросился в туалет, а потом оказался на крыше скамейки запасных». Мальчик убежал от всех ради фото с Криштиану

Один из скрытых моментов матча Португалии и Турции на Евро-2024 – выбежавший на поле во втором тайме мальчик, который сделал селфи с кумиром.

Немецкое издание Bild разузнало, как ему это удалось.

Отпросился у папы в туалет, а потом...

Мальчишку зовут Берат, ему 10 лет. Живет в 160 км от Дортмунда в городке Кассель и играет за местную футбольную команду «Гессен-Кассель» – в тренировочном костюме этого клуба парень и выбежал на поле. Кстати, в «Гессен-Кассель» начинал вратарь «Ман Сити» Штефан Ортега.

Берат спланировал рывок на поле заранее и даже предупредил об этом друзей:

«Никто не верил, что я это сделаю», – признался мальчишка.

Но во втором тайме Берат отпросился у папы в туалет, залез на крышу скамейки запасных и оттуда рванул на поле. Чем очень удивил отца.

«Внезапно я увидел его на крыше скамейки запасных, а затем он побежал», — рассказал он.

Берат добежал до Криштиану, достал смартфон и сделал фотографию – Роналду с радостью подыграл фанату.

«Я не особенно нервничал, но сегодня ночью, наверное, не усну. Я исполнил мечту, теперь у меня есть фотография с Криштиану Роналду. Я повешу ее на стену моей комнаты и даже напечатаю на футболке».

При этом мальчишка признавался, что боялся последствий: не хотел, чтобы родителей оштрафовали на крупную сумму. Но УЕФА закрыл глаза – отец Берата считает, что из-за возраста.

Криштиану в этом матче порадовал еще одного ребенка

В момент исполнения гимнов вы могли обратить внимание на девочку, которая вышла вместе со сборной Португалии и смущенно оглядывалась на Роналду.

Она давно мечтала увидеть суперзвезду и в апреле выиграла конкурс за возможности поехать на Евро и сопровождать футболистов на поле.

Диана выходила на поле за руку с вратарем Диогу Коштой.

«Мне понравилось быть со всеми игроками. Я поговорила с Диогу Коштой, он спросил, нравится ли ему футбол, и я ответила, что нравится».

Диана, кстати, играет в Академии женской футбольной ассоциации и болеет за «Бенфику».

Выйдя на поле, девочка оглянулась, снова увидела Роналду и обхватила лицо руками – нет, это не сон! А потом кумир приобнял Диану.

Счастье!

Фото разлетелись по соцсетям: когда девочка с мамой возвращалась в Португалию, в самолете ее даже узнал один из пассажиров.

Но не все фанаты Роналду безобидные. Это волнует Роберто Мартинеса

Но в субботу на поле «Вестфаленштадиона» выбегал не только Берат. К Криштиану рвались еще пять человек. Трое во время матча, четвертый – когда прозвучал финальный свисток, пятый – когда сборная Португалии уходила в подтрибунное помещение. На их появление Криштиану реагировал уже скорее раздраженно.

К тому же последний из выбежавших мог стать причиной травмы одного из португальских игроков. Погнавшийся за ним стюард случайно врезался в Гонсалу Рамуша – нападающий «ПСЖ» после этого поднялся и прихрамывая пошел в подтрибунное помещение.

Вопросы безопасности после матча обсудил тренер Роберто Мартинес:

«Нам повезло, что сегодня намерения болельщиков были благими. Мы все любим фанатов, которые восхищаются звездами футбола и боготворят их. Я думаю, все с этим согласятся. Но есть сложность: что делать, если их намерения вдруг окажутся не самыми правильными. Игроки беззащитны – и с этим нужно быть аккуратнее».

