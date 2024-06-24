«Он отпросился в туалет, а потом оказался на крыше скамейки запасных». Мальчик убежал от всех ради фото с Криштиану
Один из скрытых моментов матча Португалии и Турции на Евро-2024 – выбежавший на поле во втором тайме мальчик, который сделал селфи с кумиром.
Немецкое издание Bild разузнало, как ему это удалось.
Отпросился у папы в туалет, а потом...
Мальчишку зовут Берат, ему 10 лет. Живет в 160 км от Дортмунда в городке Кассель и играет за местную футбольную команду «Гессен-Кассель» – в тренировочном костюме этого клуба парень и выбежал на поле. Кстати, в «Гессен-Кассель» начинал вратарь «Ман Сити» Штефан Ортега.
Берат спланировал рывок на поле заранее и даже предупредил об этом друзей:
«Никто не верил, что я это сделаю», – признался мальчишка.
Но во втором тайме Берат отпросился у папы в туалет, залез на крышу скамейки запасных и оттуда рванул на поле. Чем очень удивил отца.
«Внезапно я увидел его на крыше скамейки запасных, а затем он побежал», — рассказал он.
Берат добежал до Криштиану, достал смартфон и сделал фотографию – Роналду с радостью подыграл фанату.
«Я не особенно нервничал, но сегодня ночью, наверное, не усну. Я исполнил мечту, теперь у меня есть фотография с Криштиану Роналду. Я повешу ее на стену моей комнаты и даже напечатаю на футболке».
При этом мальчишка признавался, что боялся последствий: не хотел, чтобы родителей оштрафовали на крупную сумму. Но УЕФА закрыл глаза – отец Берата считает, что из-за возраста.
Криштиану в этом матче порадовал еще одного ребенка
В момент исполнения гимнов вы могли обратить внимание на девочку, которая вышла вместе со сборной Португалии и смущенно оглядывалась на Роналду.
Она давно мечтала увидеть суперзвезду и в апреле выиграла конкурс за возможности поехать на Евро и сопровождать футболистов на поле.
Диана выходила на поле за руку с вратарем Диогу Коштой.
«Мне понравилось быть со всеми игроками. Я поговорила с Диогу Коштой, он спросил, нравится ли ему футбол, и я ответила, что нравится».
Диана, кстати, играет в Академии женской футбольной ассоциации и болеет за «Бенфику».
Выйдя на поле, девочка оглянулась, снова увидела Роналду и обхватила лицо руками – нет, это не сон! А потом кумир приобнял Диану.
Счастье!
Фото разлетелись по соцсетям: когда девочка с мамой возвращалась в Португалию, в самолете ее даже узнал один из пассажиров.
Но не все фанаты Роналду безобидные. Это волнует Роберто Мартинеса
Но в субботу на поле «Вестфаленштадиона» выбегал не только Берат. К Криштиану рвались еще пять человек. Трое во время матча, четвертый – когда прозвучал финальный свисток, пятый – когда сборная Португалии уходила в подтрибунное помещение. На их появление Криштиану реагировал уже скорее раздраженно.
К тому же последний из выбежавших мог стать причиной травмы одного из португальских игроков. Погнавшийся за ним стюард случайно врезался в Гонсалу Рамуша – нападающий «ПСЖ» после этого поднялся и прихрамывая пошел в подтрибунное помещение.
Вопросы безопасности после матча обсудил тренер Роберто Мартинес:
«Нам повезло, что сегодня намерения болельщиков были благими. Мы все любим фанатов, которые восхищаются звездами футбола и боготворят их. Я думаю, все с этим согласятся. Но есть сложность: что делать, если их намерения вдруг окажутся не самыми правильными. Игроки беззащитны – и с этим нужно быть аккуратнее».
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
Фото: IMAGO/David Klein, IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press; East News/Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP, IMAGO/Alexandra Fechete/Imago Sport and News
Нельзя такое поощрять. За забеги на поле должны быть максимально жёсткие наказания - от конских непомерных штрафов до запрета на посещение мероприятий лет на 10.
Особенно если вместо заточки окажется ёмкость с кислотой.