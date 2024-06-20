Спаллетти великолепно говорит о футболе. Разбирает тактику простыми словами и объясняет жизнь

Пресс-конференции Лучано Спаллетти пропитаны яркостью и фактурой – главный тренер сборной Италии объясняет тактику для болельщиков и верит, что сможет привить команде атакующий стиль.

После победы над албанцами Спаллетти рассуждал о тактике и Барелле – максимально простым языком

Спаллетти сразу отметил, что Италия не зависит от одного футболиста – но Николо Барелла точно один из лидеров: «Барелла провел великолепный матч. Он выполнял функции и полузащитника, и нападающего, приходил на помощь и разряжал ситуации вместе с Жоржиньо. Если у вас есть два невысоких игрока, которые строят игру с такой эффективностью, то сопернику становится трудно прессинговать вас. Временами, однако, мы играли слишко широко, не атакуя соперника один в один.

Когда удается оттянуть соперника, у них остается пространство за спиной. Они ни разу не получили мяч в центре поля, когда мы им владели. Это заставляет их оттягиваться, хотя может показаться бессмысленным».

При этом Спаллетти проговорил и минусы: «У нас несколько раз была возможность пойти вперед и создать сопернику большие проблемы, но мы этого не делали. Мы хорошо начинали готовить атаку, но затем отступали. Мы слишком быстро передумывали идти дальше. Я счастлив, но мы могли выиграть крупнее, у нас был шанс сделать некоторые ситуации более конкретными».

Против испанцев нужно больше и быстрее атаковать: «Они будут давить на нас немного больше албанцев. Нам нужно быстрее перемещать мяч, сегодня это плохо удавалось, но против Испании мы, вероятно, будем больше идти вперед. Будем действовать более прямолинейно. Возможно, против Испании у нас будет такая возможность, потому что они более агрессивны. Они кусаются и прессингуют».

«Главное – не побеждать, а играть в хороший футбол». Спаллетти прививает Италии фирменный стиль

Вот подробный монолог итальянца о стиле и игровой философии:

«Все говорили одни и те же вещи. Даже мое руководство здесь: «Тренер, главное – это победить». Каждый может сказать тебе это. С тех пор, как я начал тренировать детей, я слышал: «Главное – побеждать». Нет. Главное – это играть в хороший футбол.

Чтобы быть главным тренером сборной Италии и стремиться к победе, есть только один путь. Играть в хороший футбол. Если мы этого не делаем, есть команды, которые лучше нас. Если вы будете оперировать тем же набором средств, что есть у лучших команд, то они победят. Они умеют делать все, они хороши физически.

Нам может помочь только собственный стиль и командная игра. В противном случае мы не сможем выйти на высший уровень европейского футбола. Конечно, когда играешь в футбол, тебе еще нужно быть злым, результативным и физически сильным».

Теперь итальянцы ставят на атаку: «Нас часто характеризуют как хорошо играющих в обороне и открывающих пространство для контратак. Но мы меняем подход в Италии. Мы хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали. Мы хотим прессинговать, хотим играть от себя, но и обороняться как команда. Футбол гибкий. Речь о поиске места на поле, потому что пространства между линиями больше нет. Пространство – это то место, где соперник оставляет разрывы.

Порой ты начинаешь, применяя одну схему, а заканчиваешь другой: используешь разные в одном матче. Ты начинаешь действовать по-другому, потому что игра динамична. Мы больше не придерживаемся строгой схемы, по которой раньше нас легко узнавали. Футбол стал гораздо более креативным».

Спаллетти против PlayStation в ночное время

Тренер рассказал о запрете еще в феврале: «Сюда приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не чтобы победить в Call of Duty».

Уже на Евро Спаллетти уточнил, что игра в PlayStation запрещена только ночью: «Иногда я сожалею, что мне приходится приходить сюда и комментировать вещи, которые я не говорил. Меня интересует только то, чтобы все спали ночью. Я не разрешаю команде бодрствовать по ночам и потом приходить на тренировку невыспавшимися. Вот и все.

Мы сделали игровую комнату, где стоят две красивые PlayStation, и я тоже играл на них. Но делать это надо в определенное время . Вы думаете, что правильно играть до трех или четырех утра? Или вы лучше поспите ночью без этого? Психологи и врачи говорят то же самое.

Мы должны вести себя правильно, вот и все».

«Великаны и герои не боятся выходить на футбол». Спаллетти хочет защитить титул ради тех, кто играет на улице

У Спаллетти большие планы на Евро: «Всегда важно придерживаться своего стиля в футболе, но найдутся и те, кто будет против этого. Я убежден, что наша команда сможет добиться успехов в своем стиле. Дело не только в 11 игроках на поле, а в 60 миллионах болельщиков, которых мы просим играть с нами и подпитывать нас на поле.

Нужно сказать, что мы живем мечтой каждого итальянца, который в детстве выходил из дома с мячом под мышкой и возвращался поздно вечером с усталым видом, потный и с ободранными коленями.

Мы герои, великаны. Это значит, что нужно надевать форму сборной, не страдая от давления этого турнира. Великаны и герои не боятся выходить на футбольный матч».

Италия – сборная, которая играет как клуб. Искусство!

Фото: Gettyimages.ru /Claudio Villa, Dean Mouhtaropoulos