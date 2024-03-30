ЦСКА упустил 2:0 с «Сочи». Уже минус 18 очков от камбэков – худшие в РПЛ

У Роберта Морено пока только ничьи.

ЦСКА упустил победу над «Сочи» – приободрившаяся команда Роберта Морено отыгралась с 0:2. Но до спасения еще далеко.

2:0 ЦСКА к 46-й минуте – благодаря автоголу (у «Сочи» уже десятый!) и Заболотному

ЦСКА быстро повел. Игорь Акинфеев удачно вынес, Антон Заболотный хорошо скинул, а Виктор Давила прокрался к штрафной и прострелил. Мяч от ноги Дмитрия Чистякова залетел в ближний угол.

Сочинцы пропустили уже десять автоголов с момента выхода в РПЛ в 2019-м – это антирекорд лиги. «Ростов» забил в свои девять раз, «Урал» и «Спартак» – по восемь, сообщила Opta.

В начале второго тайма Заболотный укрепил преимущество ЦСКА. У Заболотного уже седьмой гол в Мир РПЛ-2023/24, только в сезоне-2020/21 он забил больше – девять за «Сочи». Голевую во втором матче кряду оформил Хелвен, у него уже четыре ассиста – лучший результат среди крайних защитников РПЛ.

Казалось, все идет к уверенной победе над аутсайдером, тем более на 48-й москвичи могли устроить разгром – Фелипе Мендес покатил к углу вратарской, Обляков уже выбегал, чтобы вколотить третий, но Артем Макарчук успел перевести на угловой.

«Сочи» приободрился и сравнял. ЦСКА упустил уже восемь побед

А уже через две минуты «Сочи» ответил: Сауль Гуарирапа обвел Виллиана Рошу и положил в дальний угол. У венесуэльца первый мяч в РПЛ, до этого забивал только «СКА Хабаровску» в Кубке.

«Сочи» продолжил давить, сравнять раз за разом мешал Игорь Акинфеев. Тащил удары головой от Юкича и все того же Гуарирапы, дальний выстрел Кравцова. Но на 73-й минуте не справился даже капитан ЦСКА: Кирилл Заика сделал отличную скидку, а Мартин Крамарич быстро подработал под правую и сравнял.

● ЦСКА регулярно упускает победы – в 8 из 16 матчей в этом сезоне. Не забрали аж 18 очков – худший результат в лиге.

● «Сочи» с Морено пока не проигрывает: четыре ничьих подряд, одна из них в Кубке, но с неожиданным вылетом по пенальти от СКА.

● У ЦСКА лишь одна победа (над «Крыльями») в четырех последних матчах РПЛ. На этом отрезке москвичи дважды сыграли вничью и раз проиграли.

ЦСКА остался четвертым, а «Сочи» – шестнадцатым. Южане с новыми игроками и тренером ожили, но до спасительной 14-й строчки пока приличные пять очков. У «Сочи» впереди тяжелейший выезд в Ростов, а к ЦСКА в следующем туре приедет неуступчивый «Факел».

«Сочи» – самый дерзкий эксперимент подвала РПЛ. Как там Роберт Морено?

Фото: vk.com/pfcsochi ; vk.com/pfc_cska