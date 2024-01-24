9 лет тюрьмы грозит Промесу. За контрабанду наркотиков

Детали.

Новые тревожные и совсем не футбольные новости про Квинси Промеса.

Что случилось?

Прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет тюрьмы за ввоз в страну 1362 кг кокаина – об этом сообщает нидерландский ESPN.

Прокурор считает, что Промес и его сообщник Марилио В. (дядя футболиста, для него запросили восемь лет) входили в крупную криминальную сеть.

Утверждается, что Промес финансировал организацию и занимал в ней одну из руководящих должностей . Сообщники, по словам прокурора, действовали незаметно, опасаясь быть пойманными. «Промес, похоже, считает себя неприкасаемым и в России, и за рубежом», – заявил прокурор.

Самого Промеса на заседании не было. Журналист Виктор Шилдкамп сообщает, что власти Нидерландов предприняли несколько попыток экстрадиции игрока – безуспешно.

У Промеса уже есть срок. 1,5 года за нападение на брата с ножом

Это не первые проблемы Квинси с законом.

В июне 2023-го Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Форвард вину не признал и подал апелляцию.

Итоги рассмотрения апелляции ожидаются 6 февраля – но даже если ее удовлетворят, Промесу придется выплатить родственнику крупную денежную компенсацию.

Промес недавно получил резидентскую визу ОАЭ. Нет гарантий, что она спасет от экстрадиции

В декабре «СЭ» писал, что Промес недавно получил резидентскую визу ОАЭ. Предполагалось, что благодаря этому он сможет поехать на зимние сборы в Эмираты, которые пропустил год назад из-за опасений по поводу возможной высылки в Нидерланды.

И хотя Промес полетел с командой на сборы, не все так просто. Мы подробно разбирали эту историю.

С августа 2021-го действует соглашение между Нидерландами и ОАЭ об экстрадиции: каждая сторона по запросу обязуется выдать другой любого человека, которого разыскивают по уголовному делу или уже приговорили к лишению свободы на срок не менее одного года.

Исключение: Эмираты вправе отказать в выдаче своих граждан. А также преследуемого, например, по «гуманитарным соображениям с учетом возраста или состояния здоровья» или если выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам ОАЭ. Но это вряд ли случаи Квинси.

Тревожный факт для Промеса: сейчас в Эмиратах постоянно проводят совместные операции местных правоохранителей с ФБР и Европолом (штаб-квартира в Гааге).

Например, в июне 2020-го в Дубае по запросу США местная полиция остросюжетно задержала и позже экстрадировала в Штаты полулегендарного кибермошенника Hushpuppi, который через подмену имэйла чуть не увел 100 млн долларов у клуба АПЛ.

А около года назад Европол совместно с правоохранителями ОАЭ разоблачил международный наркокартель, который контролировал около трети торговли кокаином в Европе. Операция «Свет пустыни» привела к аресту 49 человек и конфискации 30 тонн кокаина по всему миру. Шесть топ-менеджеров империи, включая двух голландцев, арестовали прямо в Дубае.

Вывод: любому гражданину Нидерландов, если он подозревается в уголовном преступлении, должно быть тревожно в Эмиратах. У Промеса теперь, если все данные про кокаиновое дело подтвердятся, может быть еще больше поводов опасаться.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар; www.imago-images.de/Global Look Press