Россия-2024
Блог

9 лет тюрьмы грозит Промесу. За контрабанду наркотиков

Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
происшествия происшествия
Футбол Футбол

Детали.

Новые тревожные и совсем не футбольные новости про Квинси Промеса.

Что случилось?

Прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет тюрьмы за ввоз в страну 1362 кг кокаина – об этом сообщает нидерландский ESPN.

Прокурор считает, что Промес и его сообщник Марилио В. (дядя футболиста, для него запросили восемь лет) входили в крупную криминальную сеть.

Утверждается, что Промес финансировал организацию и занимал в ней одну из руководящих должностей. Сообщники, по словам прокурора, действовали незаметно, опасаясь быть пойманными. «Промес, похоже, считает себя неприкасаемым и в России, и за рубежом», – заявил прокурор.

Самого Промеса на заседании не было. Журналист Виктор Шилдкамп сообщает, что власти Нидерландов предприняли несколько попыток экстрадиции игрока – безуспешно.

У Промеса уже есть срок. 1,5 года за нападение на брата с ножом

Это не первые проблемы Квинси с законом.

В июне 2023-го Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Форвард вину не признал и подал апелляцию.

Итоги рассмотрения апелляции ожидаются 6 февраля – но даже если ее удовлетворят, Промесу придется выплатить родственнику крупную денежную компенсацию.

Промес недавно получил резидентскую визу ОАЭ. Нет гарантий, что она спасет от экстрадиции

В декабре «СЭ» писал, что Промес недавно получил резидентскую визу ОАЭ. Предполагалось, что благодаря этому он сможет поехать на зимние сборы в Эмираты, которые пропустил год назад из-за опасений по поводу возможной высылки в Нидерланды. 

И хотя Промес полетел с командой на сборы, не все так просто. Мы подробно разбирали эту историю.  

С августа 2021-го действует соглашение между Нидерландами и ОАЭ об экстрадиции: каждая сторона по запросу обязуется выдать другой любого человека, которого разыскивают по уголовному делу или уже приговорили к лишению свободы на срок не менее одного года.

Исключение: Эмираты вправе отказать в выдаче своих граждан. А также преследуемого, например, по «гуманитарным соображениям с учетом возраста или состояния здоровья» или если выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам ОАЭ. Но это вряд ли случаи Квинси.

Тревожный факт для Промеса: сейчас в Эмиратах постоянно проводят совместные операции местных правоохранителей с ФБР и Европолом (штаб-квартира в Гааге).

Например, в июне 2020-го в Дубае по запросу США местная полиция остросюжетно задержала и позже экстрадировала в Штаты полулегендарного кибермошенника Hushpuppi, который через подмену имэйла чуть не увел 100 млн долларов у клуба АПЛ. 

А около года назад Европол совместно с правоохранителями ОАЭ разоблачил международный наркокартель, который контролировал около трети торговли кокаином в Европе. Операция «Свет пустыни» привела к аресту 49 человек и конфискации 30 тонн кокаина по всему миру. Шесть топ-менеджеров империи, включая двух голландцев, арестовали прямо в Дубае.

Вывод: любому гражданину Нидерландов, если он подозревается в уголовном преступлении, должно быть тревожно в Эмиратах. У Промеса теперь, если все данные про кокаиновое дело подтвердятся, может быть еще больше поводов опасаться.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом. Что известно?

Промес теперь резидент ОАЭ, но это не спасает его от экстрадиции. Ехать на сборы со «Спартаком» – риск

Фото: РИА Новости/Виталий Невар; www.imago-images.de/Global Look Press

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На днях в моем районе арестовали парикмахера за торговлю наркотиками.
Это было так шокирующе, ведь я был его клиентом многие годы.
Я и понятия не имел, что он был парикмахером.
+47
-1
+46
Так вот чья тонна кокоса в Питере попалась. Круг замкнулся
+34
0
+34
Промес -"Я русский"
+29
-2
+27
Своих не бросаем!
+16
-3
+13
Ответ Russian Spy
Комментарий скрыт
Ни фига се... А если он будет педофил и будет в качестве хобби расчленять детей направо и налево, а наутро отгружать за Спартак по 5 за игру, вы все равно будете кричать, главное что он забивает, а то что он детей мочит, так это хобби его , личное дело и т.д.???
+15
-2
+13
футболисты покупают недвижку, вкидывают в крипту, в бизнес, Антоха решил вложится в торговлю кокаином причем настолько крупно, что аж тоннами возил кокс в европу. Параллельно успевал играть в Севилье, Аяксе и Спартаке. Писать реп, записывать клипы, веселиться и отдыхать. трудяга парень.
+10
0
+10
Ответ Aleksandr Struzhkov
Промес -"Я русский"
Только не надо гнать....Да за километр видно,что он людоедом был....
+10
-2
+8
Неплохие такие шансы на новый 8-летний контракт
+8
0
+8
Ответ vulturecrow
такие люди в Спартаке и России нужны. не пускайте его в Эмираты, а то ещё эти арабы выдадут Андрюху гейропецам. и на фиг эта предсезонка, по ходу наберёт играми.
Андрюху?
+3
0
+3
Давайте оставаться цивилизованными людьми и придерживаться презумпции невиновности, пока нет решения суда, в том числе обжалованного в установленном порядке...
+5
-2
+3
Ответ Aleksandr Struzhkov
Промес -"Я русский"
"Нам то не гони"
+3
-1
+2
Ответ Aleksandr Struzhkov
Промес -"Я русский"
Анатолий Промесов
+2
0
+2
Попал пацанчик. Ну ты в футбол играешь,зарабатываешь неплохо,всё у тебя есть,подданый свободной страны. Что тебе ещё не хватает?
+2
0
+2
Ответ Igor Ryabchikov
Ну это же всё-таки кокос, а не герыч какой-нибудь
Кокос - это сотни картелей по ЮА,убийства,пытки похищения,внесудебные казни,рабский труд,незаконное обогащение.Это на выходе уже где-то в Штатах или Европке кокосик это лишь белая пыльца в ноздрях какого-нибудь представителя богемы....
+2
0
+2
Эфиоп.Начало.
+1
0
+1
Шоколад ни в чем ни виноват!
+1
0
+1
Ответ YakSerge
Как ни вейся, верёвочка... ужас, конечно. А казался вполне себе достойным челом!
От тюрьмы и от сумы не зарекайся...
+1
0
+1
Ответ ndallakova@bk.ru
А казался таким славным малым.
А уж как ножом "расписывает"! Прям, художник...
+2
-1
+1
А казался таким славным малым.
+1
0
+1
Пикчер бог
+1
0
+1
Ответ Гроссмейстер Д
Зря из Спартака ушел. Толком не заиграл нигде, так еще и в уголовку вляпался.
И, уже будучи уголовником, вернулся в Спартак. Где приняли, как родного...
+2
-1
+1
Ответ Igor Ryabchikov
Ну так Промес то к этому какое отношение имеет. Он же не в картеле состоит
Соучастник.Есть такое слово)
0
0
0
Ответ Nhz
9 лет за 1300+ кг? не маловато? как по мне уже за 1кг и больше нужно пожизненное давать
В Нидерландах, вродь, до 3 кг - "для личного пользования" и не карается никак. По этой причине наркокурьеры таскают по 2кг 990 гр.
0
0
0
Ответ Гроссмейстер Д
Зря из Спартака ушел. Толком не заиграл нигде, так еще и в уголовку вляпался.
Он просто осваивал новые рынки, открывал офисы в Испании и Голландии.
0
0
0
Ответ Nhz
9 лет за 1300+ кг? не маловато? как по мне уже за 1кг и больше нужно пожизненное давать
Многовато вообще-то. Влуту за убийство вообще 3 5 дали
+1
-1
0
Ответ krokodilych
Андрюху?
его еще не отпустило от конского навоза
0
0
0
Ответ mj23.net
Теперь всю жизнь в России проживет. Может еще куда пустят)
Ну, благо Россия расширяется... Вон, немцы со шведами вопят, что мы на них нападем скоро! Не так всё плохо у Промеса!)))
0
0
0
Ответ Игорь Летов
Мужчина тем и отличается от сопливого и трусливого мальчика, что готов нести ответственность за свои поступки, а не прятаться за мамкиной юбкой...
Эскобар, понятное дело сопляк! Он никак не хотел нести ответственность за свои дела и прятался за мамкиной юбкой, пока полиция не обошла мамку с другой стороны и не убила его.
0
0
0
Ответ Алексей Спирихин
Так вот чья тонна кокоса в Питере попалась. Круг замкнулся
В Питере 1200 вроде. Полтора центнера уже снюхали
0
0
0
Ответ Алексей Спирихин
Так вот чья тонна кокоса в Питере попалась. Круг замкнулся
Скорее всего, чтобы сохранить интригу в чемпионской гонке
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий