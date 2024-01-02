Головин – в сборной года Лиги 1, с Дембеле и Мбаппе. Это признание

Наша звезда во Франции.

Александр Головин попал в символическую сборную года от L’Equipe. Это признание на уровне всей Франции.

5+2 и трижды лучший игрок месяца – Головин заслужил. Он расцвел

Головин в одной команде с Усманом Дембеле и Килианом Мбаппе – лучшими игроками Лиги 1 по словам самого Александра.

⭐ Головин – один из трех игроков «Монако» в этом наборе: с ним Юссуф Фофана и Кайо Энрике, они кучно взяли левую сторону поля. Команда идет на третьем месте в чемпионате, то есть в зоне ЛЧ. Еще тут

⭐ Головин шикарен в сезоне: пять мячей и два ассиста в 15 матчах Лиги 1, роль лидера в атаке. За весь год у Головина 10+5 в 39 матчах чемпионата. А еще в среднем по 1,4 отбора за игру. Отрабатывает и без мяча. Идет на лучший сезон в карьере, по крайней мере по голам: в прошлом было восемь забитых и семь голевых.

⭐ Александр с огромным отрывом лучший игрок первой половины сезона-2023/24 и по версии болельщиков «Монако». 76% голосов! У Виссама Бен-Йеддера – 15%, Такуми Минамино набрал три. Сашу признавали лучшим три месяца подряд, только в декабре опередил Бен-Йеддер.

«Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль», – заслуженные комплименты от главного тренера Ади Хюттера.

«Он на невероятном уровне, и не первый год, – восторгается партнер по команде Крепен Диатта. – Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас».

Головин создает только позитивные новости, если не считать удаления против «Тулузы», когда он взбесился и лягнул соперниками шипами.

Головин сильно прибавил в уверенности – признает сам. Чаще бьет издали, сам выбирает позицию для атаки

Несколько важных цитат из недавнего интервью Нобелю.

Головин и сам считает, что этот сезон – лучший в его карьере. Все благодаря уверенности и, конечно же, помощи от партнеров:

«Это самый сильный «Монако» за все время, что я тут нахожусь. Самый сильный коллектив, тренерский штаб, появилась химия между игроками и тренером. Все получается как-то на одном дыхании».

Тренер Ади Хюттер видит в Головине лидера команды. В личной беседе назвал его одним из лучших игроков Лиги 1 – и показал нарезку моментов с удачными действиями Александра как в атаке, так и в обороне. Так Головин стал еще увереннее.

Плюс Хюттер дал Головину свободу на поле: когда идет атака «Монако», Александр сам выбирает позицию для получения мяча. Но в обороне все по-другому – нужно строго следовать установкам.

Тренер напоминает Головину, что надо чаще бить. Поэтому дальних ударов от Александра куда больше, они помогают вскрывать автобусы. Головин рассказал, как отрабатывает их:

«У нас упражнения – их мы делаем раз в неделю. Есть интенсивные тренировки, после которых нельзя наносить удары – это опасно. А за два дня до игры более легкое занятие, на нем каждый отрабатывает специализацию. У меня это удары издалека, штрафные или угловые. А бывает, что индивидуально остаешься до тренировки или после нее».

Фото: Baptiste Autissier/Global Look Press; eastnews.ru/CHRISTOPHE SIMON