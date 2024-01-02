ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2024
Блог

Головин – в сборной года Лиги 1, с Дембеле и Мбаппе. Это признание

Юссуф Фофана Юссуф Фофана
Кайо Энрике Кайо Энрике
Монако Монако
Крепен Диатта Крепен Диатта
лига 1 Франция лига 1 Франция
Александр Головин Александр Головин
Ади Хюттер
Футбол Футбол

Наша звезда во Франции.

Александр Головин попал в символическую сборную года от L’Equipe. Это признание на уровне всей Франции.

5+2 и трижды лучший игрок месяца – Головин заслужил. Он расцвел

Головин в одной команде с Усманом Дембеле и Килианом Мбаппе – лучшими игроками Лиги 1 по словам самого Александра.

⭐ Головин – один из трех игроков «Монако» в этом наборе: с ним Юссуф Фофана и Кайо Энрике, они кучно взяли левую сторону поля. Команда идет на третьем месте в чемпионате, то есть в зоне ЛЧ. Еще тут 

Головин шикарен в сезоне: пять мячей и два ассиста в 15 матчах Лиги 1, роль лидера в атаке. За весь год у Головина 10+5 в 39 матчах чемпионата. А еще в среднем по 1,4 отбора за игру. Отрабатывает и без мяча. Идет на лучший сезон в карьере, по крайней мере по голам: в прошлом было восемь забитых и семь голевых.

⭐ Александр с огромным отрывом лучший игрок первой половины сезона-2023/24 и по версии болельщиков «Монако». 76% голосов! У Виссама Бен-Йеддера – 15%, Такуми Минамино набрал три. Сашу признавали лучшим три месяца подряд, только в декабре опередил Бен-Йеддер.

«Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль», – заслуженные комплименты от главного тренера Ади Хюттера.

«Он на невероятном уровне, и не первый год, – восторгается партнер по команде Крепен Диатта. – Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас».

Головин создает только позитивные новости, если не считать удаления против «Тулузы», когда он взбесился и лягнул соперниками шипами.

Головин сильно прибавил в уверенности – признает сам. Чаще бьет издали, сам выбирает позицию для атаки

Несколько важных цитат из недавнего интервью Нобелю.

Головин и сам считает, что этот сезон – лучший в его карьере. Все благодаря уверенности и, конечно же, помощи от партнеров:

«Это самый сильный «Монако» за все время, что я тут нахожусь. Самый сильный коллектив, тренерский штаб, появилась химия между игроками и тренером. Все получается как-то на одном дыхании».

Тренер Ади Хюттер видит в Головине лидера команды. В личной беседе назвал его одним из лучших игроков Лиги 1 – и показал нарезку моментов с удачными действиями Александра как в атаке, так и в обороне. Так Головин стал еще увереннее.

Плюс Хюттер дал Головину свободу на поле: когда идет атака «Монако», Александр сам выбирает позицию для получения мяча. Но в обороне все по-другому – нужно строго следовать установкам.

Тренер напоминает Головину, что надо чаще бить. Поэтому дальних ударов от Александра куда больше, они помогают вскрывать автобусы. Головин рассказал, как отрабатывает их:

«У нас упражнения – их мы делаем раз в неделю. Есть интенсивные тренировки, после которых нельзя наносить удары – это опасно. А за два дня до игры более легкое занятие, на нем каждый отрабатывает специализацию. У меня это удары издалека, штрафные или угловые. А бывает, что индивидуально остаешься до тренировки или после нее».

В РПЛ не грызут поле, этот «Монако» – лучший за все время, готов к топ-клубу. Головин у Нобеля

Фото: Baptiste Autissier/Global Look Presseastnews.ru/CHRISTOPHE SIMON

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодец!!!
К чемпионату мира очевидно будет во всех мировых списках. 11 звёзд не приехавших на этот Чемпионат Мира.
+26
-5
+21
Главный российский футболист еще и очень приятный, скромный и рассудительный парень (судя по интервью Нобелю). Удачи Александру, так держать!
+19
0
+19
Самба лучший вратарь !
За три года превратился из утенка в черного лебедя. Раньше хорош был только на линии ( вытащил Ноттингем в Премьер лигу из Чемпионшипа в серии послематчевых пенальти). А тут прямо расцвел. Хотя, если реакция есть, то все остальное дело наживное.

P/S Булку прокатили , но думаю его просто оставили на сладкое, получит он свой приз лучшего вратаря по окончанию сезона
+5
0
+5
Это успех! Официально топ!
+5
0
+5
Ответ Дороф
Ой, #####, ну сколько можно уже?! Почему столько ######### считают, что войну развязал лишь один Путин?! Что с вами не так?!
Конечно не один. Ещё Нарышкин, Матвиенко, Медведев и другие официальные лица
+3
0
+3
это потому что только в доту играет, а на кс забил))
+2
-1
+1
несет знамя российского футбола
+1
0
+1
Мостовой, Аленичев, Карпин, Аршавин... все ТОП!! Все топ, но почему всегда у всех наших Топов есть "Но" ?? Мостовой Царь, но команда не царская. Аленичев был огонь в Порту, но на этом точка (как его, так и того Порту). Карпин играл в Сосьедаде, который ни на что не претендовал. Аршавин зажёг, но тут же потух.... И про Александра теперь начинается "Он топ, но..." Желаю Александру так держать, он действительно Молодец! А нам всем Топа без пресловутого "Но".
+1
0
+1
Александру только поздравления и удачи ! Но только ОДИН российский игрок добился международного признания. А что дальше? Кто или что остановит падение уровня нашего футбола?
+2
-2
0
Саня крут! Жаль, что из-за одного деда не может представлять нашу сборную на международных турнирах.
+2
-2
0
Вспомните, во времена Головина в ЦСКА еще, сколько у нас талантов было в РПЛ...А расцвел только один!
0
0
0
Ответ Gord Lane
Самба лучший вратарь ! За три года превратился из утенка в черного лебедя. Раньше хорош был только на линии ( вытащил Ноттингем в Премьер лигу из Чемпионшипа в серии послематчевых пенальти). А тут прямо расцвел. Хотя, если реакция есть, то все остальное дело наживное. P/S Булку прокатили , но думаю его просто оставили на сладкое, получит он свой приз лучшего вратаря по окончанию сезона
я попадал на хайлайты Лиги 1 лет 5 назад, он был одним из самых косячных вратарей лиги в Кане
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий