Как Гарре играл за основу «Сити»: выходил против «Ливерпуля», «Баварии» и «Дортмунда». И впечатлял Пепа

Мы давно знаем, что в «Крыльях Советов» играет экс-футболист «Манчестер Сити». И играет здорово – это Бенхамин Гарре, у которого сейчас 8+3 за сезон РПЛ. Пять лет назад он выступал за команду Хосепа Гвардиолы против суперклубов, застав даже Франка Рибери в «Баварии» и Марио Гетце в «Боруссии».

И остался в восторге от работы с Пепом.

Три матча Гарре за «Сити» – на летнем супертурнире. Все против топ-клубов

Гарре – воспитанник клуба «Велес Сарсфилд» и ездил на просмотр в «Манчестер Юнайтед». Но в 16 лет перешел в «Сити», присмотревший его на Кубке Америки U-15 и выдержавший конкуренцию от «Барселоны».

Изначально «Велес» отказал «Сити» в продаже Гарре за 50 тысяч евро (сумма могла вырасти до 1,05 млн за счет бонусов). А потом пожаловался в ФИФА на англичан, утверждая, что они нарушили регламент в регистрации несовершеннолетних. Те отвергали обвинения, указывая на итальянский паспорт футболиста, позволяющий подписывать контракт в 16 лет. Через два года ФИФА подтвердила, что «Сити» ничего не нарушал.

У Гарре было 14 голов и семь ассистов в 61 матче за молодежки «Сити», а летом 2018-го он поехал с главной командой на Международный кубок чемпионов.

● В первом матче против дортмундской «Боруссии» он заменил Фила Фодена. Из известных игроков в стартовом составе тогда выходили Клаудио Браво, Джейсон Денайер, Эрик Гарсия, Александр Зинченко, Браим Диас, Дуглас Луис и Рияд Марез, на замену выбегал Лерой Сане. За «Боруссию» играли Кристиан Пулишич, Александер Исак и Марио Гетце, который забил единственный гол в матче с пенальти – 0:1.

В конце игры с паса Гарре пробил Патрик Робертс (сейчас это вингер «Сандерленда» из Чемпионшипа), но совсем слабо. Момент в записаи – на 1:29:35.

● Вторая игра – против «Ливерпуля», примерно те же составы. Гарре на 74-й минуте заменил Мареза и поиграл против Мохамеда Салаха с Садьо Мане, которые и забили по голу в ответ на точный удар Сане – 1:2.

● В третьем матче против «Баварии» Гарре появился за пять минут до конца вместо Фодена. Волевая победа «Сити» 3:2 – на голы Меритана Шабани и Арьена Робена двумя точными ударами ответил Бернарду Силва, еще один гол у Лукаса Нмечи.

Где сейчас те малоизвестные игроки «Сити», которые появлялись тогда вместе с Гарре? Клаудио Гомес играет за «Палермо», Кэмерон Хамфрис – за «Ротерхэм», Люк Болтон спустился ниже в «Солфорд Сити», Адриан Бернабе – игрок «Пармы», а Джек Харрисон после нескольких сезонов в «Лидсе» арендован «Эвертоном». Зато Лукас Нмеча со второй попытки закрепился в Бундеслиге, в «Вольфсбурге».

Гарре лично от Гвардиолы услышал, что должен найти клуб, где будет играть регулярно. Он поехал обратно в Аргентину, играл там за «Расинг» и «Уракан», а в начале 2023-го перешел в «Крылья Советов».

«Ощущал, что нахожусь на одном уровне с Санчо и Фоденом». Гарре ощущал, что способен пробиться

В интервью ютуб-каналу «Крыльев Советов» Бенхамин вспоминал: «Я играл в «Манчестер Сити» до 20 лет, сначала в команде U-18, потом в U-23. Даже проводил предсезонку с первой командой под руководством Пепа Гвардиолы ».

Позже он рассказывал «Чемпионату»: «Я был в восторге, мне очень хотелось перейти в такую классную команду. В «Ман Сити» мне помогли с адаптацией, чувствовал там себя отлично. Когда я приехал туда, «Сити» только построил новую базу. Клуб только-только все закончил, все было очень красиво. Меня это поразило. Тогда я был совсем молодой, мне очень хотелось научиться всему, что мне могла дать Англия. Но когда выходил на поле, обо все забывал, думал только о футболе.

Я играл в молодежной команде вместе с Санчо и Фоденом. Уже тогда было видно, что из них вырастут звезды. Сейчас они это доказывают. В «Сити» я ощущал, что нахожусь с ними на одном уровне».

«Матч Премьеру» Гарре говорил, что партнеры по «Крыльям» регулярно интересуются этими история: «Ребята в команде спрашивали меня о «Сити». Парни у нас все плюс‑минус одного возраста и любят шутить. Конечно, они надо мной подшучивают, но я стараюсь на все отвечать. Когда только приехал в Самару, все мне говорили: «Это тебе не «Манчестер Сити» . Спрашивали: «Как тебе база, как тренер, все устраивает?» Пытались меня всячески подколоть.

В «Манчестер Сити» на моей позиции выступали потрясающие игроки: Рияд Марез и Бернарду Силва. Но, наверное, лучшим в команде был Серхио Агуэро. В мое время у «Сити» была классная, сильная команда. Не могу себя в чем‑то упрекнуть, вспоминая карьеру в английском клубе».

Гарре стесняется поддерживать связь с Пепом. И называет его лучшим тренером мира

Конечно, про Гвардиолу аргентинец говорит постоянно.

👨🏻‍🦲 «Я благодарен ему за то, что он взял меня [на сборы] совсем мальчишкой, доверял и помогал мне. Он помог мне развиться как в футбольном, так и в личностном плане. Пеп следит за игроками из академии. Сейчас мы остаемся на связи, он поздравляет меня с днем рождения, следит за мной».

👨🏻‍🦲 «Гвардиола замечательно относился к молодежи. Требовал от меня расслабленной игры. Конечно, это были лучшие тренировки в моей жизни. Те упражнения я не делал ни до, ни после. Мы давно с ним не разговаривали. Общались в прошлом году. Я поздравлял его с днем рождения, а также выражал соболезнования, когда у него умер кто‑то из родственников. Пеп всегда мне отвечал, записывал аудиосообщения, в которых говорил, что следит за моей игрой, желал удачи. Гвардиола всегда близок к игрокам – он постоянно со всеми общается».

👨🏻‍🦲«У меня максимально положительные эмоции от него. Я бы сказал даже – сильные. Многому у него научился. Хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»? Конечно, в будущем — да», – говорил Гарре «РБ Спорту».

👨🏻‍🦲 «На мой взгляд, это лучший тренер мира прямо сейчас и, может, в истории футбола, – отмечал он в интервью клубной пресс-службе. – А не общаемся, потому что не хочется его отвлекать. Мне немного неудобно это делать. Но я очень за него рад. После долгой работы он пришел к тому, что хотел. Взял трофеи и много лет доминирует в чемпионате. Я слежу за их выступлениями, за тем, какой стиль исповедуют. И очень рад, что был в той команде».

С Гильермо Абаскалем, который не так давно ездил к Гвардиоле на стажировку, Гарре точно было бы что обсудить. Но в субботу они – соперники.

Фото: AFP/MATTEO CIAMBELLI, MICHAEL REAVES, JEFF ZELEVANSKY; James Gill, Quinn Harris/Global Look Press; Gettyimages.ru/David Ramos