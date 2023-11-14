Была ли драка Дзюбы с Пиняевым? Их ответ – видео с атакой Хасбика на Шакила

Российский футбол не отпускает даже во время паузы на сборные. Артем Дзюба и Сергей Пиняев поссорились еще на матче «Локомотива» против «Спартака», позже инсайдер Иван Карпов рассказал об их конфликте и после игры.

Клуб, правда, опровергает, а сами футболисты отшучиваются в соцсетях.

На новость о драке «Локомотив» ответил сухим опровержением, Дзюба и Пиняев – шутками про Хасбика и Шакила

Иван Карпов выдал инсайд: «Во время игры Дзюба напихал Пиняеву за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся словами, мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь. По окончании встречи Дзю мощно наехал на Пиню в раздевалке и завязалась потасовка, которую еле разняли. Недопонимание между игроками было исчерпано в тот же день, а Дзюба и Пиняев оба вышли в основе на следующий матч против Ахмата (2:1)».

Футболисты с юмором отреагировали на информацию о драке. Дзюба выложил ролик со спаррингом между противниками с большой разницей в росте:

Пиняев ответил роликом, в котором в котором блогер Хасбик в шутку бьет по лицу экс-центрового «Лейкерс» Шакила О′Нила.

У «Матч Премьер» своя версия.

«Локомотив» выступил намного скромнее: «Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в телеграме, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание». Клуб отметил, что команда вместе с главным тренером двигается вперед, а игроки бьются в каждом матче.

Как они взаимодействовали на поле: больше эмоций от Дзюбы в матче со «Спартаком», аплодисменты – с «Ахматом»

Разберемся по порядку. В матче «Локомотив» – «Спартак» оба находились на поле с 58-й минуты – Пиняев в этот момент вышел на замену, а Дзюба играл с самого начала. Показываем то, что было видно по телекартинке.

Через пять минут Дзюба забил, а Пиняев первым его поздравил.

Еще через четыре минуты настроение испортилось у обоих. Опасная контратака «Локо», нужен хороший пас на Дзюбу, но Пиняев отправил партнера ближе к флангу, а не один на один. В итоге – лишь угловой.

Дзюба покритиковал Пиняева дважды.

Следующий момент через 10 минут. Пиняев сместился с фланга и пробил, но совсем неточно. Дзюба недоволен.

Еще одна хорошая позиция Пиняева для удара, но мяч летит мимо. Взгляды Дзюбы и Галактионов красноречивы.

Дзюба не все время критиковал Пиняева – например, показал большой палец. Это когда у полузащитника получился хороший навес на Сулейманова.

Но в самом конце Пиняев опять пробил плохо – куда-то на трибуну. Дзюба схватился за голову, а кому и что высказал Пиняев – в трансляции не показали.

По окончании игры Дзюба совсем не выглядел довольным. И что-то долго объяснял Гильерме.

В матче против «Ахмата» Дзюба и Пиняев уже вышли с первых минут.

Дзюба отметил попытку Пиняева пойти в дриблинг – тот заработал угловой. Через минуту Пиняев сделал короткий пас на Дзюбу в штрафной, но момент закончился еще одним угловым.

На 24-й минуте была атака, в которой по воротам били и Пиняев, и Дзюба, но голом она не завершилась. Еще один любопытный момент через семь минут – подача Пиняева на Дзюбу в тот момент, когда он уже сделал рывок. Мяч в итоге пролетел вообще мимо, но от Артема – аплодисменты.

Дальше был еще один прорыв Пиняева, который остановили защитники, хотя Дзюба готовился замыкать прострел. Реакция снова спокойная. На 69-й минуте оба заменились при счете 0:1, а «Локомотив» додавил свежими игроками и победил.

Матч против «Спартака» наверняка до сих пор прибавляет эмоций Дзюбе, а Пиняеву конкретно эта игра не слишком удалась. Против «Ахмата» хотя бы чаще проходили обводки. Больше похоже на эмоциональное столкновение игроков по итогам принципиального матча. Едва ли такой конфликт может быть долгосрочным.

К тому же разница у парней – в 16 лет. Дебют Дзюбы в РПЛ состоялся в тот момент, когда Пиняеву было всего полтора года.

Говорят, из-за стычки Дзюбы и Пиняева поругалось руководство

Карпов также пишет о ссоре на фоне этого между главным тренером Михаилом Галактионовым и гендиректором Владимиром Леонченко: «Конфликт звучал громко, и о нем узнал Леонченко. У них с Галактионовым состоялся разговор с одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди.

Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы и зачем он вообще его ставит в состав. Коуч в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол «Спартаку» и вывел один на один Миранчука, когда красную схлопотал Хлусевич».

Журналист Сергей Егоров в телеграме отреагировал: «Если с сегодняшнего же дня Владимир Леонченко не добежит к А.А. Плутнику и не начнет отстреливаться, то вскоре в рамках конкурентного сражения борцунов за бюджет РЖД мы услышим и прочитаем про то, что он жрет розовеньких щекастых малюток, которых приносит спецдоставка, прямо в опенспейс офиса, а с января ему предстоит заняться привычным до прихода в «Локо» занятием — произнесению футбольных проповедей в эфирах. Которым после службы в «Локо» не будет никакой веры».

Напомним, в октябре 2022 года после ухода Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра клуб покинул и председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник. Новым председателем был избран Юрий Нагорных, через месяц последовало назначение Галактионова главным тренером. Леонченко остался гендиректором после назначения в 2020-м.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович