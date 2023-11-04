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«Зенит» рванул на первое место – Кассьерра вколотил уже 11-й гол 😱

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Удержится?

«Зенит» обыграл в гостях «Балтику» (2:0) и впервые в сезоне забрался на первое место РПЛ. «Краснодар» в воскресенье сыграет дома с «Крыльями».

Связка Сергеева и Кассьерры снова супер. У Вендела и Клаудиньо – по ассисту

«Балтика» не уступала первый час: создавали подходы и сдерживали «Зенит», но затем он взялся за дело. На 62-й минуте Дуглас Сантос подал в штрафную, вратарь Латышонок вышел неудачно – и скинул прямо на Вендела. Полузащитник не ударил, а изящно вкатил в ногу Ивану Сергееву – тот забил пяткой в пустые.

В этом моменте Латышонок еще и получил травму. Его заменили.

Через 15 минут Круговой на фланге разобрался с оппонентом и прострелил. Мяч полетал по штрафной, отскочил к Клаудиньо, который технично подбросил прямо на голову Кассьерре. Тот пробил не очень сильно, но прямо под штангу.

● Иван Сергеев и Матео Кассьерра забивают по голу второй тур подряд – в прошлом матче пострадал «Ахмат». У российского нападающего в этом сезоне РПЛ 5 голов, 3 из них – победные.

Кассьерра забил уже 11 мячей в 12 играх – он возглавляет топ бомбардиров. Еще разок Матео отличился в Кубке России.

● А Вендел (5) и Клаудиньо (4) – лучшие ассистенты «Зенита» в РПЛ. Вендел – еще и лучший ассистент чемпионата.

В оставшееся время «Зенит» убегал в контратаки и мог забить третий. 

«Зенит» впервые на первом месте. Через неделю матч с «Краснодаром»

● О характере игры говорит такой статистический факт: команды нанесли 15 ударов на двоих – повторение антирекорда этого сезона РПЛ. «Зенит» уже в пятый раз наносит 10 или менее ударов за матч. За весь прошлый сезон было лишь 3 таких случая.

● У «Зенита» серия из четырех побед подряд. 

● Да, «Зенит» впервые в сезоне возглавил таблицу. До этого ближе всего оказывались после первого тура – у «Краснодара» была такая же разница голов, но забила команда Ивича больше (3 против 2). «Краснодар» в воскресенье сыграет против «Крыльев Советов» – и там ничьей не хватит для возвращения на первое место. Теперь уже у команды Семака разница лучше.

В следующем туре «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг против друга в Петербурге. И это будет главный матч первой части сезона.

Балтика – Зенит 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
4 ноября, 19.00, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 63 Сергеев, 0:2 – 77 Кассьерра.
БалтикаЛатышонок (Бориско, 66), Сото (Дудиев, 79), Остойич, Радмановач, Гассама, Фернандес, Осипов (Галоян, 68), Кузьмин (Пряхин, 58), Бистрович, Энрикес (Мусаев, 46), Гузина.
ЗенитКержаков, Караваев (Чистяков, 89), Родригао, Эракович, Круговой, Вендел (Мостовой, 89), Дуглас Сантос, Мантуан (Клаудиньо, 63), Барриос, Сергеев (Ерохин, 78), Кассьерра (Изидор, 89).

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

11 комментариев

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Кто составил коспекты Лобановского?
Не 10й, а 11й.
+8
-2
+6
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igls54
Наказали "Балтику" за "дерзость и молодость", и еще за "Карлсберг"
+7
-1
+6
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luu
Я написал здесь очень много негатива на счёт Кассерры, и рад, что ошибся.
+4
-1
+3
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Матвей Суицидин
Ответ Виктор Иванович
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прям таки ниже среднего? вполне добротный нападающий со своими сильными сторонами, не слабее Азмуна это точно. Открывания и реализация моментов точно лучше, техника приличная . Не нужно смотреть на него сквозь призму прошлого сезона, где вся игра шла через Малкома, а нападающих выпускали отвлекать защитников.
+3
0
+3
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Nick Crosier
Все как и должно быть.Забуксовал Зенит,потом начал набирать обороты и вернул первое место.до конца чемпионата конечно многое может произойти,но по тому как зенит идет по дистанции скорее всего с первого места клуб из санкт-петербурга уже не спустится.
+2
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Вадим Кораблев
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Не 10й, а 11й.
Да, мы сразу поправили, спасибо!
+1
0
+1
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Andartan
Как будто кто-то удивлен
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В глаз
Лап.оть))) , щеты купи, я так думаю )))
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Данко Лазович
Семак срастил пару напов не хуже, а возможно и лучше, чем Азмун и Дзюба)
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Данко Лазович
Ответ Виктор Иванович
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Мое скромное мнение - если на сайте комментатор уровня Ивановича - в принципе комментирует, то твой комментарий - дно без комментаторов высокого качества))))
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