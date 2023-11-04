«Зенит» рванул на первое место – Кассьерра вколотил уже 11-й гол 😱

Удержится?

«Зенит» обыграл в гостях «Балтику» (2:0) и впервые в сезоне забрался на первое место РПЛ. «Краснодар» в воскресенье сыграет дома с «Крыльями».

Связка Сергеева и Кассьерры снова супер. У Вендела и Клаудиньо – по ассисту

«Балтика» не уступала первый час: создавали подходы и сдерживали «Зенит», но затем он взялся за дело. На 62-й минуте Дуглас Сантос подал в штрафную, вратарь Латышонок вышел неудачно – и скинул прямо на Вендела. Полузащитник не ударил, а изящно вкатил в ногу Ивану Сергееву – тот забил пяткой в пустые.

В этом моменте Латышонок еще и получил травму. Его заменили.

Через 15 минут Круговой на фланге разобрался с оппонентом и прострелил. Мяч полетал по штрафной, отскочил к Клаудиньо, который технично подбросил прямо на голову Кассьерре. Тот пробил не очень сильно, но прямо под штангу.

● Иван Сергеев и Матео Кассьерра забивают по голу второй тур подряд – в прошлом матче пострадал «Ахмат». У российского нападающего в этом сезоне РПЛ 5 голов, 3 из них – победные.

Кассьерра забил уже 11 мячей в 12 играх – он возглавляет топ бомбардиров. Еще разок Матео отличился в Кубке России.

● А Вендел (5) и Клаудиньо (4) – лучшие ассистенты «Зенита» в РПЛ. Вендел – еще и лучший ассистент чемпионата.

В оставшееся время «Зенит» убегал в контратаки и мог забить третий.

«Зенит» впервые на первом месте. Через неделю матч с «Краснодаром»

● О характере игры говорит такой статистический факт: команды нанесли 15 ударов на двоих – повторение антирекорда этого сезона РПЛ. «Зенит» уже в пятый раз наносит 10 или менее ударов за матч. За весь прошлый сезон было лишь 3 таких случая.

● У «Зенита» серия из четырех побед подряд.

● Да, «Зенит» впервые в сезоне возглавил таблицу. До этого ближе всего оказывались после первого тура – у «Краснодара» была такая же разница голов, но забила команда Ивича больше (3 против 2). «Краснодар» в воскресенье сыграет против «Крыльев Советов» – и там ничьей не хватит для возвращения на первое место. Теперь уже у команды Семака разница лучше.

В следующем туре «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг против друга в Петербурге. И это будет главный матч первой части сезона.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар