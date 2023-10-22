Уверенная победа «Спартака»! Теперь чуть ближе к «Краснодару»

Но разрыв все еще серьезный.

«Спартак» обыграл «Пари НН» – 2:0.

Матч начался ярко – защитник «Пари НН» Виктор Александров вынес мяч с ленточки после удара Квинси Промеса.

Московский клуб давил весь тайм, но открыл счет только на 41-й минуте – Виталий Денисов отдал Данилу Пруцеву в штрафную, а тот переправил мяч в ворота.

Александр Дорский в телеграм-канале отметил, что в первом тайме «Спартак» прекрасно оборонялся:

«В прошлых сезонах «Пари НН» нередко выдавал таймы с одним ударом, но в этом благодаря быстрым отрывам и стандартам не уходили на перерыве меньше, чем с тремя ударами. Против «Спартак» – ноль, и это отличное отражение характера матча.

«Нижний» вынужден опускать одного из нападающих ниже обычного, иначе «Спартак» может получить свободное пространство либо под стенку, либо под перевод на другой фланг. Пока большая часть остроты у штрафной «Нижнего» – либо привозы, либо отскоки, но здесь важнее то, насколько низкая позиция одного из нападающих вредит атаке.

Севикян либо находится слишком низко для контратаки, либо по нему тут же играют со спины. «Нижний» получил лишь одну возможность убежать через самого острого игрока: Литвинов не успел срубить Севикяна так, чтобы тот не смог бежать дальше, но Боселли запорол атаку.

Еще одна важная деталь – ближе к левому флангу располагается Пруцев, который успевает на обеих половинах поля: отобрал мяч у Боселли в своей штрафной, затем отыгрался с Промесом в центре, а в финальной стадии замкнул передачу Денисова в штрафной.

Конечно, по одному эпизоду судить нельзя, но в голевой атаке – несколько доказательств, что Пруцев должен играть в старте».

Во втором тайме «Спартак» продолжил давить и забил второй – футболисты «Пари НН» пошли отыгрываться и получили контратаку, которую разогнал Виктор Мозес, а завершил Кристофер Мартинс.

А как там Соболев?

Нападающий «Спартака», несмотря на конфликт с Абаскалем, вышел на поле после перерыва вместо Квинси Промеса.

Примерно в это же время Иван Карпов выдал инсайд, что Соболев изначально отказался выплачивать штраф в 100 тысяч рублей за пропуск общекомандного приема пищи, однако позже все же его выплатил.

Забить Соболеву не удалось – за тайм он отметился тремя ударами, один из которых пришелся в створ.

«Спартак» прервал серию из трех матчей без побед. До «Краснодара» – восемь очков

«Спартак» победил впервые за четыре матча – до этого было два поражения от «Крыльев» (0:4) и «Динамо» (0:3 в Кубке России), а еще ничья 2:2 с ЦСКА.

Зато другой хороший тренд продолжается: московский клуб сыграл на ноль в четырех из пяти последних домашних матчей в РПЛ, с начала 2023 года «Спартак» проиграли лишь однажды в 16 домашних матчах.

В таблице «Спартак» поднялся в группе догоняющих, но до лидирующего «Краснодара» пока далековато – восемь очков.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов