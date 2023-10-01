Какой изящный победный гол у ЦСКА! После пятки и финтов – в дальнюю девятку

Долго ждали этой победы.

ЦСКА прервал серию из шести матчей без побед в Мир РПЛ – обыграл дома «Балтику» благодаря сумасшедшему голу. Перед этим москвичи четыре раза сыграла вничью и проиграли «Динамо», теперь наконец три очка.

Победный гол в матче с «Балтикой» хочется пересматривать. Милан Гайич отдал партнеру пяткой, Виктор Давила убрал двоих на замахе и красиво положил в девятку. Взгляните, какой момент!

Это дебютный гол чилийца за ЦСКА, в первых четырех матчах вообще не было результативных действий.

● Матч против «Балтики» – первый сухой для ЦСКА в РПЛ-2023/24. В девяти предыдущих пропустили 15 мячей.

● Виктор Давила – первый чилиец за 12 лет, забивший за ЦСКА в РПЛ. После Марка Гонсалеса в 2011-м, у него тогда был гол «Рубину».

● Благодаря победе ЦСКА вышел сравнялся по очкам со «Спартаком». Но обогнать еще может «Динамо» после своего воскресного матча против «Ахмата».

Владимир Федотов сдержан, но рад: «Долгожданная победа. Надежно сыграли в обороне. Может быть, в первом тайме не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий и длинных передач. Было несколько эпизодов, где можно было доиграть четче».

Для Сергея Игнашевича матч был особенным. Перед игрой мы видели, как он тепло здоровался с Игорем Акинфеевым.

А после тренер «Балтики» признался: «Много хороших воспоминаний о ЦСКА. Для меня необычный момент. Очень люблю ЦСКА. Клуб многое дал мне, я ему. Но игра для «Балтики» была очень важна. Поэтому эмоции убирал. Разочарование от того, что не набрали очков».

У ЦСКА после кубковой поездки в Воронеж – дерби, в следующее воскресенье играть на «Открытие Арене» со «Спартаком».

Вот где будет мощнейшая проверка.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев