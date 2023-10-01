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Какой изящный победный гол у ЦСКА! После пятки и финтов – в дальнюю девятку

ЦСКА ЦСКА
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Балтика Балтика
Футбол Футбол

Долго ждали этой победы.

ЦСКА прервал серию из шести матчей без побед в Мир РПЛ – обыграл дома «Балтику» благодаря сумасшедшему голу. Перед этим москвичи четыре раза сыграла вничью и проиграли «Динамо», теперь наконец три очка.

Победный гол в матче с «Балтикой» хочется пересматривать. Милан Гайич отдал партнеру пяткой, Виктор Давила убрал двоих на замахе и красиво положил в девятку. Взгляните, какой момент!

Это дебютный гол чилийца за ЦСКА, в первых четырех матчах вообще не было результативных действий.

● Матч против «Балтики» – первый сухой для ЦСКА в РПЛ-2023/24. В девяти предыдущих пропустили 15 мячей.

● Виктор Давила – первый чилиец за 12 лет, забивший за ЦСКА в РПЛ. После Марка Гонсалеса в 2011-м, у него тогда был гол «Рубину».

● Благодаря победе ЦСКА вышел сравнялся по очкам со «Спартаком». Но обогнать еще может «Динамо» после своего воскресного матча против «Ахмата».

Владимир Федотов сдержан, но рад: «Долгожданная победа. Надежно сыграли в обороне. Может быть, в первом тайме не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий и длинных передач. Было несколько эпизодов, где можно было доиграть четче».

Для Сергея Игнашевича матч был особенным. Перед игрой мы видели, как он тепло здоровался с Игорем Акинфеевым.

А после тренер «Балтики» признался: «Много хороших воспоминаний о ЦСКА. Для меня необычный момент. Очень люблю ЦСКА. Клуб многое дал мне, я ему. Но игра для «Балтики» была очень важна. Поэтому эмоции убирал. Разочарование от того, что не набрали очков».

У ЦСКА после кубковой поездки в Воронеж – дерби, в следующее воскресенье играть на «Открытие Арене» со «Спартаком».

Вот где будет мощнейшая проверка.

ЦСКА – Балтика 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
30 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 18 Давила.
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Виллиан Роша, Мухин, Гайич, Агапов (Набабкин, 12), Здьелар, Обляков (Заболотный, 89), Файзуллаев, Давила (Кучаев, 81), Чалов.
БалтикаЛатышонок, Сото (Маляров, 63), Остойич, Радмановач, Гассама, Фернандес (Дудиев, 75), Осипов, Бистрович, Галоян (Казаев, 63), Энрикес (Кузьмин, 58), Гузина (Мусаев, 74).
Предупреждения:
Остойич (30), Гассама (68), Файзуллаев (70).

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

5 комментариев

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sancho81
Если не ошибаюсь, Давила в кубке подавал угловой, с которого забил Обляков. А сегодня при поганой в целом игре обратил внимание, какие же у Келлвена нацеленные кросы - все либо с опасностью, либо как минимум точно своему . Один из немногих моментов в игре, которые порадовали.
+3
0
+3
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Егор Егор
Ответ sancho81
Если не ошибаюсь, Давила в кубке подавал угловой, с которого забил Обляков. А сегодня при поганой в целом игре обратил внимание, какие же у Келлвена нацеленные кросы - все либо с опасностью, либо как минимум точно своему . Один из немногих моментов в игре, которые порадовали.
келлвен и сделал ту подачу на чалова с фланга, после паса пяткой файзуллаева, против ростова
+1
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+1
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alexmax mam
В следующее воскресенье должны открыть лукошко! ЦВБП!
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0
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Антон Анисимов
Ответ sancho81
Если не ошибаюсь, Давила в кубке подавал угловой, с которого забил Обляков. А сегодня при поганой в целом игре обратил внимание, какие же у Келлвена нацеленные кросы - все либо с опасностью, либо как минимум точно своему . Один из немногих моментов в игре, которые порадовали.
Ему бы ещё в обороне прибавить и цены бы не было
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Егор Егор
келлвен и сделал ту подачу на чалова с фланга, после паса пяткой файзуллаева, против ростова
Это в чемпионате. А тот матч с Сочи в кубке, у него передача голевая на Облякова
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