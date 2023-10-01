Какой изящный победный гол у ЦСКА! После пятки и финтов – в дальнюю девятку
Долго ждали этой победы.
ЦСКА прервал серию из шести матчей без побед в Мир РПЛ – обыграл дома «Балтику» благодаря сумасшедшему голу. Перед этим москвичи четыре раза сыграла вничью и проиграли «Динамо», теперь наконец три очка.
Победный гол в матче с «Балтикой» хочется пересматривать. Милан Гайич отдал партнеру пяткой, Виктор Давила убрал двоих на замахе и красиво положил в девятку. Взгляните, какой момент!
Это дебютный гол чилийца за ЦСКА, в первых четырех матчах вообще не было результативных действий.
● Матч против «Балтики» – первый сухой для ЦСКА в РПЛ-2023/24. В девяти предыдущих пропустили 15 мячей.
● Виктор Давила – первый чилиец за 12 лет, забивший за ЦСКА в РПЛ. После Марка Гонсалеса в 2011-м, у него тогда был гол «Рубину».
● Благодаря победе ЦСКА вышел сравнялся по очкам со «Спартаком». Но обогнать еще может «Динамо» после своего воскресного матча против «Ахмата».
Владимир Федотов сдержан, но рад: «Долгожданная победа. Надежно сыграли в обороне. Может быть, в первом тайме не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий и длинных передач. Было несколько эпизодов, где можно было доиграть четче».
Для Сергея Игнашевича матч был особенным. Перед игрой мы видели, как он тепло здоровался с Игорем Акинфеевым.
А после тренер «Балтики» признался: «Много хороших воспоминаний о ЦСКА. Для меня необычный момент. Очень люблю ЦСКА. Клуб многое дал мне, я ему. Но игра для «Балтики» была очень важна. Поэтому эмоции убирал. Разочарование от того, что не набрали очков».
У ЦСКА после кубковой поездки в Воронеж – дерби, в следующее воскресенье играть на «Открытие Арене» со «Спартаком».
Вот где будет мощнейшая проверка.
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 18 Давила.
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен, Виллиан Роша, Мухин, Гайич, Агапов (Набабкин, 12), Здьелар, Обляков (Заболотный, 89), Файзуллаев, Давила (Кучаев, 81), Чалов.
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Балтика –
Латышонок, Сото (Маляров, 63), Остойич, Радмановач, Гассама, Фернандес (Дудиев, 75), Осипов, Бистрович, Галоян (Казаев, 63), Энрикес (Кузьмин, 58), Гузина (Мусаев, 74).
- Предупреждения:
- Остойич (30), Гассама (68), Файзуллаев (70).
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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