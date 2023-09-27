Разбан УЕФА уже работает у судей: Вера Опейкина вернулась в Лиге наций

Бригада целиком российская.

Во вторник УЕФА объявил о решении вернуть российские сборные до 17 лет к главным турнирам. Так совпало, что в этот же день частичка нашего футбола уже появилась в Европе.

Судья Вера Опейкина и ее бригада отработали матч женской Лиги наций.

Это матч Армении с Казахстаном в армянском Армавире, для девушек из Армении первый матч турнира в Лиге C, для Казахстана – второй.

В кадре в черном слева направо линейный помощник Елена Собчук, четвертый судья Надежда Горинова, Вера Опейкина и еще один ассистент Екатерина Курочкина.

Игра прошла для судейства спокойно: Опейкина дала показала всего две желтые карточки, по одной каждой команде.

Казахстан в гостях выиграл 2:1.

Опейкина судит уже 14 лет. Работала на Кубке ФНЛ, в мужском футболе с 2019-го

Вера пыталась закрепиться в мини-футболе (пробовала в Москве, Екатеринбурге и Челябинске), а когда не получилось, закончила и руководила сборной Уральского государственного университета физкультуры.

Опейкина судит с 20 лет: в 2009-м отработала ассистентом главного арбитра на матче женской лиги, уже через два года сама доросла до роли главного, а в 2016-м начала работать на матчах национальных команд.

С 2014-го ее привлекали к мужскому футболу: начинала у любителей и на товарищеских турнирах (например, на Кубке ФНЛ – помните такой?), через шесть лет получила допуск к РПЛ.

В 2020-м Вера Опейкина отсудила матч отбора к женскому ЧЕ-2022 – Францию против Македонии, а через год – женский Суперкубок России, ЦСКА – «Локомотив». Ее пик, связанный с РПЛ – работа помощником видеоарбитра на мужском матче «Рубин» – «Ростов» в марте 2022-го.

19 сентября Опейкина, по сути, прошла главный тест перед подключением к РПЛ – отработала официальный матч команд Премьер-лиги, но в Кубке России.

Опейкина должна была поехать еще на женский ЧМ-2023 в Австралии вместе с Анастасией Пустовойтовой и Екатериной Курочкиной, но не сложилось. Порадовали новостью через месяц после турнира: один из руководителей сообщил Вере о назначении на матч Армении и Казахстана в женской Лиге наций. «По ощущениям – это как найти под елкой подарок на Новый год, – делилась Опейкина в интервью «Чемпионату». – Сейчас, спустя полтора года [после непопадания в список судей ЧМ-2023], это назначение, безусловно, порадовало. Жизнь складывается из каких-то пазлов. В тот раз он выпал такой, сейчас – другой».

Вера даже в условиях бана не перестает мечтать: «Чемпионат мира, Лига чемпионов, Олимпийские игры. Я каждый день о чем-то мечтаю. На последнем мужском чемпионате мира работала Стефани Фраппар. Во Франции уже хорошо относятся к женщинам-арбитрам, им давали судить большие матчи внутреннего чемпионата. Вообще, для любых международных турниров важно получать назначения во внутреннем топ-чемпионате. Практика в РПЛ может когда-нибудь дать такую дорогу».

Фото: РИА Новости/Виталий Невар; Вера Опейкина