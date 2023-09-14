«Пари НН» в хорошем плюсе.

«Зенит» подписал Ярослава Михайлова из «Пари НН» – и тут же отдал его в аренду «Оренбург». Это необычная сделка, важно присмотреться к деталям.

В июне Михайлова выкупил «Пари НН» – у «Зенита». Уже в сентябре «Зенит» его вернул, дороже

Следим за цепочкой.

● 3 июня «Пари НН» выкупил Михайлова у «Зенита» после полного сезона в аренде (22 матча в Мир РПЛ). Контракт – на четыре года. Судя по Transfermarkt, нижегородцы потратили 580 тысяч евро, это почти 60 млн рублей.

«В клубе и городе мне все нравится, у нас очень дружный коллектив, – говорил Ярослав. – Буду рад и дальше приносить пользу «Пари НН» и верю, что у нашего клуба все будет хорошо, и мы сохраним прописку в Премьер-лиге».

● Инсайдер Иван Карпов писал, что летом у «Зенита» была опция выкупа за 72 млн рублей. Петербуржцы дождались, пока Михайлов подпишет новый контракт с «Пари НН» и в сентябре заплатили уже 85 млн – на 13 больше, чем по изначальным условиям.

Михайлов подписал четырехлетний контракт с «Зенитом», но играть будет в «Оренбурге» – его отдали в аренду, теперь с опцией выкупа за 150 млн рублей.

«Пари НН» заработал на Ярославе больше 25 млн рублей – приобрели у «Зенита» почти за 60, через три месяца продали за 85.

В мае агент советовал Ярославу не уходить из «Пари НН». Летом были топ-варианты в РПЛ

Ярославу Михайлову 20 лет, молодой центральный полузащитник уже с опытом в РПЛ привлекал и другие клубы.

«Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» присматривались к нему, по данным Metaratings. Официальных запросов не было, о возможности перехода кулуарно узнавали через его представителей. По информации Ивана Карпова, «Локо» общался особенно активно, игрок уже работал с Михаилом Галактионовым в «Пари НН».

«Зенит» пришел к нижегородцам по поводу выкупа в мае. Агент Василий Голяна сказал тогда «РБ Спорту», что Ярославу не стоит покидать Нижний Новгород: «Считаю, не в интересах Ярослава сейчас что‑то менять. Он основной игрок в «Пари НН». У него хорошая динамика, он прогрессирует. Думаю, что на данном этапе ему правильнее остаться».

В этом сезоне у Ярослава шесть матчей в РПЛ и дебют за сборную: провел три тайма с Египтом U-23. В первых турах был в основе «Пари НН», но ближе к международной паузе оставался в запасе, выходил на замену. В прошлом сезоне забил один мяч и отдал три голевые.

Кстати, именно ассист Михайлова помог нижегородцам остаться в РПЛ – с его передачи забили третий мяч «Родине» в первом переходном матче, ответный проиграли 0:2.

Еще Ярослав запомнился громкой историей с технарем.

В марте он вышел в старте «Торпедо», хотя должен был пропустить матч. Тогда Михайлов зацепил разные лиги, но желтые надо было суммировать – и «Пари НН» из-за его выхода получил техническое поражение 0:3.

Фото: vk.com/fcnn_ru/Александр Чурбанов; РИА Новости/Александр Вильф