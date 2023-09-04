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«Краснодар» – лидер с запасом, «Зенит» вровень с «Крыльями», «Спартак» – 9-й. Так уходим на паузу

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«Локо» выше ЦСКА.

В Мир РПЛ двухнедельная пауза – да, тоже на матчи сборных.

Перед ней и сразу после тура с двумя топ-матчами фиксируем таблицу. Казалось, мы только начали, но уже пройдено четверть пути.

Главное, что нужно осознать:

«Краснодар» лидирует с запасом в одну победу: благодаря потерям «Зенита» и «Урала» увеличили отрыв, ведут три очка у группы из трех команд.

● «Зенит» набрал за семь матчей всего 14 очков, столько же было в 2019-м (тогда лидировал тоже «Краснодар», но сразу у пяти команд было по 14), 2013-м и 2011-м, предыдущий раз меньше – в 2009-м (12). Для сравнения: два года подряд до этого было 17 очков, в 2020-м – 16.

● У трех команд по 14 очков, в этой группе делящих второе место сюрприз – «Крылья Советов». Можно встретить разный порядок внутри этой тройки, формально сейчас в первую очередь нужно смотреть на разницу мячей, а в итоговой таблице первым дополнительным показателем станут личные встречи – когда все уже со всеми сыграют.

● «Урал» остается одним из открытий старта: два матча подряд проиграли (с учетом кубкового даже три), но все же уходить на паузу в топ-5 приятно.

«Локомотив» выше ЦСКА несмотря на обширный кризис. Опередили только что, обыграли «Балтику» – а в следующем туре тоже относительно приятный «Оренбург» из нижнего блока таблицы.

● «Спартак» после идеальных трех туров набрал всего одно очко за следующие четыре матча. Жесткое падение с первого места в середняки.

● «Ростов» – катастрофа, и это характеристика Валерия Карпина. Тренеры оттуда уезжают в сборную всего в одном очке от зоны стыков.

Следующего тура ждать почти две недели: РПЛ возобновится 15 сетября, в 19:00 пятницы «Динамо» сыграет с «Пари НН». Еще лидирующий «Краснодар» поедет к «Ахмату», «Спартак» сыграет в Сочи, «Зенит» – в Казани, а ЦСКА примут «Крылья».

ЦСКА – «Зенит» в пяти быстрых мыслях. Акинфеев и Марио – главные герои, стандарты Семака прекрасны

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

54 комментария

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Бронислав Каминский
Ответ Levaevich
а зачем акцент в заголовке, на каком месте Спартак
Действующие чемпионы как никак
+101
-5
+96
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Тюменский медвежонок
хоть про Крылья очень мало пишут на сайте - но какие же самарцы крутые, Осинькин каждые полгода новую команду собирает, сильнейший тренер в РПЛ прямо сейчас
+82
-6
+76
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justbored
Ответ Levaevich
а зачем акцент в заголовке, на каком месте Спартак
скажите спасибо, что другие клубы вставили ))
+52
-2
+50
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Несусветный Папаша
Предлагаю писать в таблице название только Спартака.Остальные клубы так: Неспартак, другая команда, какой то колхоз,ноунейм из провинции и т.д., чего уж мелочиться
+50
-4
+46
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Levaevich
а зачем акцент в заголовке, на каком месте Спартак
+35
-4
+31
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Артем Галкин
Как же похорошел Спартак при Абаскале.
+25
-2
+23
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trav
Ответ Остап Бендер
Расскажите лучше, зачем этот перерыв в чемпионате? Чтоб в декабре поиграть?
Матчи сборных будут
Наши леги тоже поедут по своим сборным
+21
0
+21
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Silent2006
Ответ Бронислав Каминский
Действующие чемпионы как никак
Легенды! Никто кроме них не оформлял чемпионство за три тура. Теперь спокойно доигрывают чемпионат, сосредоточились на еврокубках.
+20
-1
+19
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Ленид Вилькин
Ответ Aleksandr Baskakov
Абаскаль прекрасный тренер
Абаскаль красивый парень с рыжей умной головой:он на все найдет отмазку,да и тренер он крутой.После матча он стартует,в подтрибуночку бежит,где эмоции сливает,ничего не говорит.И состав вовсю тусует,чтоб почаще побеждать,и в десятке крайне место поудобнее занять.Абаскаль хороший парень,но победы не дает и у всех одна надежда:сам куда-нибудь уйдет!
+10
-2
+8
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FSFAFA
Лучше сделайте отдельный пост и объясните людям почему Зенит 2, а Динамо 4)))
+9
-3
+6
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Aleksandr Baskakov
Ответ Fuji69
Я бы поговорил с Абаскалем . Либо заканчиваешь искать свой ,,баланс ,,либо играешь в Гвардиолу в другом клубе . Две недели неплохой срок определиться с новым тренером . Акционеры деньги платят на трансферы , болельщики страдают , у злопыхателей праздник . Пора как в рулетке каждому сделать свой выбор.
Абаскаль прекрасный тренер
+9
-3
+6
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Fuji69
Я бы поговорил с Абаскалем . Либо заканчиваешь искать свой ,,баланс ,,либо играешь в Гвардиолу в другом клубе . Две недели неплохой срок определиться с новым тренером . Акционеры деньги платят на трансферы , болельщики страдают , у злопыхателей праздник . Пора как в рулетке каждому сделать свой выбор.
+8
-2
+6
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Остап Бендер
Расскажите лучше, зачем этот перерыв в чемпионате? Чтоб в декабре поиграть?
+10
-5
+5
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Aleksandr Baskakov
Ответ justbored
скажите спасибо, что другие клубы вставили ))
А это дер классикер))) у них везде Спартак как затычка ....
+5
0
+5
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Иля
Ответ Несусветный Папаша
Предлагаю писать в таблице название только Спартака.Остальные клубы так: Неспартак, другая команда, какой то колхоз,ноунейм из провинции и т.д., чего уж мелочиться
Это к Нагучеву, он - мастер в этом деле
+4
0
+4
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Overkiller
Ответ Остап Бендер
Расскажите лучше, зачем этот перерыв в чемпионате? Чтоб в декабре поиграть?
Про матчи сборных не слышали?
То что у нас молодёжка с египтянами будет играть не отменяет того факта что многие леги уедут по сборным.
+4
0
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Любовь Мелехова
Ответ Антимосковский
где? не могу найти
В таблице на 10 месте. Где его привычное место.
+3
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DiMaXFCZP
Рад за Краснодар. Спартак уже оформил чемпионство после трех туров, поэтому за него не переживайте. Это будет интересный чемпионат=)
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napoli_14
Ответ Бронислав Каминский
Действующие чемпионы как никак
Смешно, спасибо )))
+3
0
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DiMaXFCZP
Ответ гога11
В принципе ожидаемые результаты, кроме провала Спартака, не продержится Абаскаль до конца 1 круга. Краснодару респект, 2 пропущенных гола в 7 играх это наверное рекорд в РПЛ.
Так Спартак вроде на своем привычном месте.
+1
0
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Vitalik Klishin
приятно видеть Краснодар наверху, хорошо было бы вообще без потери четырёх очков, потому что календарь у Краснодара на старте был просто сказочный.
но после паузы пойдут сложные соперники, и вот там будет очень важно не потерять позиции.
Ахмат, ЦСКА, Зенит, Крылья - это будет интересно)
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DM.Man
По какому принципу поставлены команды на 2—4 местах?
+2
-1
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Любовь Мелехова
Автор в таблицу не заглядывал, Спартак десятый! Вернулся на свое привычное место.
+5
-4
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Любовь Мелехова
Ответ Levaevich
а зачем акцент в заголовке, на каком месте Спартак
Да еше и место указано неправильно. СпаМ на своем 10 месте, где и должен быть середняк.
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Антимосковский
Ответ DeGrig
Есть только Спартак Москва и это правильно! )
где? не могу найти
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