«Локо» выше ЦСКА.

В Мир РПЛ двухнедельная пауза – да, тоже на матчи сборных.

Перед ней и сразу после тура с двумя топ-матчами фиксируем таблицу. Казалось, мы только начали, но уже пройдено четверть пути.

Главное, что нужно осознать:

● «Краснодар» лидирует с запасом в одну победу : благодаря потерям «Зенита» и «Урала» увеличили отрыв, ведут три очка у группы из трех команд.

● «Зенит» набрал за семь матчей всего 14 очков, столько же было в 2019-м (тогда лидировал тоже «Краснодар», но сразу у пяти команд было по 14), 2013-м и 2011-м, предыдущий раз меньше – в 2009-м (12). Для сравнения: два года подряд до этого было 17 очков, в 2020-м – 16.

● У трех команд по 14 очков, в этой группе делящих второе место сюрприз – «Крылья Советов». Можно встретить разный порядок внутри этой тройки, формально сейчас в первую очередь нужно смотреть на разницу мячей, а в итоговой таблице первым дополнительным показателем станут личные встречи – когда все уже со всеми сыграют.

● «Урал» остается одним из открытий старта: два матча подряд проиграли (с учетом кубкового даже три), но все же уходить на паузу в топ-5 приятно.

● «Локомотив» выше ЦСКА несмотря на обширный кризис . Опередили только что, обыграли «Балтику» – а в следующем туре тоже относительно приятный «Оренбург» из нижнего блока таблицы.

● «Спартак» после идеальных трех туров набрал всего одно очко за следующие четыре матча. Жесткое падение с первого места в середняки.

● «Ростов» – катастрофа, и это характеристика Валерия Карпина. Тренеры оттуда уезжают в сборную всего в одном очке от зоны стыков.

Следующего тура ждать почти две недели: РПЛ возобновится 15 сетября, в 19:00 пятницы «Динамо» сыграет с «Пари НН» . Еще лидирующий «Краснодар» поедет к «Ахмату», «Спартак» сыграет в Сочи, «Зенит» – в Казани, а ЦСКА примут «Крылья».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив