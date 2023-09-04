«Краснодар» – лидер с запасом, «Зенит» вровень с «Крыльями», «Спартак» – 9-й. Так уходим на паузу
«Локо» выше ЦСКА.
В Мир РПЛ двухнедельная пауза – да, тоже на матчи сборных.
Перед ней и сразу после тура с двумя топ-матчами фиксируем таблицу. Казалось, мы только начали, но уже пройдено четверть пути.
Главное, что нужно осознать:
● «Краснодар» лидирует с запасом в одну победу: благодаря потерям «Зенита» и «Урала» увеличили отрыв, ведут три очка у группы из трех команд.
● «Зенит» набрал за семь матчей всего 14 очков, столько же было в 2019-м (тогда лидировал тоже «Краснодар», но сразу у пяти команд было по 14), 2013-м и 2011-м, предыдущий раз меньше – в 2009-м (12). Для сравнения: два года подряд до этого было 17 очков, в 2020-м – 16.
● У трех команд по 14 очков, в этой группе делящих второе место сюрприз – «Крылья Советов». Можно встретить разный порядок внутри этой тройки, формально сейчас в первую очередь нужно смотреть на разницу мячей, а в итоговой таблице первым дополнительным показателем станут личные встречи – когда все уже со всеми сыграют.
● «Урал» остается одним из открытий старта: два матча подряд проиграли (с учетом кубкового даже три), но все же уходить на паузу в топ-5 приятно.
● «Локомотив» выше ЦСКА несмотря на обширный кризис. Опередили только что, обыграли «Балтику» – а в следующем туре тоже относительно приятный «Оренбург» из нижнего блока таблицы.
● «Спартак» после идеальных трех туров набрал всего одно очко за следующие четыре матча. Жесткое падение с первого места в середняки.
● «Ростов» – катастрофа, и это характеристика Валерия Карпина. Тренеры оттуда уезжают в сборную всего в одном очке от зоны стыков.
Следующего тура ждать почти две недели: РПЛ возобновится 15 сетября, в 19:00 пятницы «Динамо» сыграет с «Пари НН». Еще лидирующий «Краснодар» поедет к «Ахмату», «Спартак» сыграет в Сочи, «Зенит» – в Казани, а ЦСКА примут «Крылья».
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Наши леги тоже поедут по своим сборным
То что у нас молодёжка с египтянами будет играть не отменяет того факта что многие леги уедут по сборным.
но после паузы пойдут сложные соперники, и вот там будет очень важно не потерять позиции.
Ахмат, ЦСКА, Зенит, Крылья - это будет интересно)