ЦСКА убрал портрет Марио из подтрибунки. Как и просили фанаты
Перед матчем с «Зенитом».
ЦСКА перед домашним матчем с «Зенитом» убрал из подтрибунного помещения «ВЭБ-Арены» портрет Марио Фернандеса, заменив его изображением Даниэля Карвальо.
Важно: это не то самое граффити, которое просили убрать фанаты ЦСКА. Напоминаем историю.
Фанаты ЦСКА потребовали убрать граффити с Фернандесом после перехода в «Зенит». Федотов был против
Шумиха вокруг граффити с Марио началась в середине июля, когда «Зенит» официально объявил о переходе бразильского защитника. Тогда на портале Change.org появилась петиция некоего Дениса Бречалова с текстом: «Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена».
Вот это граффити. Оно появилось на стадионе летом 2022-го вместе с портретом Алана Дзагоева.
На данный момент петиция собрала почти 3,5 тысячи подписей. На нее оперативно отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо: «По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение».
Тренер ЦСКА Владимир Федотов не поддержал инициативу: «Это история – надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит традиций. Это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему. У каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает».
Александр Гришин, экс-игрок ЦСКА, отработавший семь лет тренером дубля армейцев, тоже высказался против уничтожения памяти: «По-моему, граффити Фернандеса со стадиона убирать не надо. Он 10 лет достойно отыграл за ЦСКА, завоевывал трофеи. Не надо его осуждать. Стирать граффити – неправильно».
Марио говорил, что расстроится, если граффити уберут
Вот его мнение: «Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право.
Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Я всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее».
Кассьерру считали провалом, теперь он лучший бомбардир. Что так резко изменилось?
Слово «зенит» пришло из арабского. Разбираемся
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Антон Денисов
Человек отпахал 10 лет на благо клуба, стал значимым игроком и попал в сборную.
Чего вы еще от него хотите? Какой-то мифической верности коммерческому клубу?
Сомневаюсь, что вы все еще работаете на своей первой работе и тем более без повышений. Ну ведь такая же ситуация, вы там в семью играете и очень благодарны, но как только вам поступит офер с з.п выше, с лучшими условиями - вы уйдете. Хватит ныть, мужики с какими-то розовыми фантазиями о правильном и идеальном мире