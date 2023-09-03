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ЦСКА убрал портрет Марио из подтрибунки. Как и просили фанаты

Александр Гришин Александр Гришин
ЦСКА ЦСКА
Марио Фернандес Марио Фернандес
Зенит Зенит
Кирилл Брейдо
Владимир Федотов Владимир Федотов
Футбол Футбол

Перед матчем с «Зенитом».

ЦСКА перед домашним матчем с «Зенитом» убрал из подтрибунного помещения «ВЭБ-Арены» портрет Марио Фернандеса, заменив его изображением Даниэля Карвальо.

Важно: это не то самое граффити, которое просили убрать фанаты ЦСКА. Напоминаем историю. 

Фанаты ЦСКА потребовали убрать граффити с Фернандесом после перехода в «Зенит». Федотов был против

Шумиха вокруг граффити с Марио началась в середине июля, когда «Зенит» официально объявил о переходе бразильского защитника. Тогда на портале Change.org появилась петиция некоего Дениса Бречалова с текстом: «Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена».

Вот это граффити. Оно появилось на стадионе летом 2022-го вместе с портретом Алана Дзагоева.

На данный момент петиция собрала почти 3,5 тысячи подписей. На нее оперативно отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо: «По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение».

Тренер ЦСКА Владимир Федотов не поддержал инициативу: «Это история – надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит традиций. Это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему. У каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает».

Александр Гришин, экс-игрок ЦСКА, отработавший семь лет тренером дубля армейцев, тоже высказался против уничтожения памяти: «По-моему, граффити Фернандеса со стадиона убирать не надо. Он 10 лет достойно отыграл за ЦСКА, завоевывал трофеи. Не надо его осуждать. Стирать граффити – неправильно».

Марио говорил, что расстроится, если граффити уберут

Вот его мнение: «Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право.

Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Я всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее». 

Кассьерру считали провалом, теперь он лучший бомбардир. Что так резко изменилось?

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Антон Денисов

22 комментария

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krasno-siniyman
Удивляет то, что граффити с Карвальо не было до этого момента
+76
-2
+74
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Krem236
Ответ Никита Давыдкин
Ну понять можно. Фернандес чуть ли не 10 лет играл, причём был лучшим в чемпионате по позиции. Карвальо хоть и играл ярко, но очень недолго, но безусловно в историю клуба попал
А когда клуб относится по человечески к игроку, отпускает бесплатно, а он потом просит деньги за свой выкуп и в тихую ведёт переговоры с Зенитом это что??? Не предательство? И за чем после этой истории его фото где - либо на стадионе????
+51
0
+51
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Саша Пушкин
Ответ luckyanov
Во всем виновато руководство клуба. Если бы не Бабаев со своими джентльменскими соглашениями-игрок вернулся бы в клуб в статусе Легенды и продолжил бы играть дальше. Но он сначала бездарно упустил игрока, а потом не смог договориться. Так что, первый и самый ГЛАВНЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ в клубе -это бабаев. Его бы «стереть» из клуба и стадиона-зажили бы наконец-то.
В том, что Фернандес оказался Иудой виноват Бабаев? Блеск!
+19
-2
+17
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Alexis80
Всякие стяги, граффити и т. п. нужно делать, когда игрок заканчивает игровую карьеру, и можно объективно оценить его вклад, отношение к команде, чтобы не приходилось так переобуваться.
+16
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+16
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Levaevich
И правильно
+11
-3
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Никита Давыдкин
Ответ krasno-siniyman
Удивляет то, что граффити с Карвальо не было до этого момента
Ну понять можно. Фернандес чуть ли не 10 лет играл, причём был лучшим в чемпионате по позиции. Карвальо хоть и играл ярко, но очень недолго, но безусловно в историю клуба попал
+10
-3
+7
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Никита Давыдкин
Ответ Krem236
А когда клуб относится по человечески к игроку, отпускает бесплатно, а он потом просит деньги за свой выкуп и в тихую ведёт переговоры с Зенитом это что??? Не предательство? И за чем после этой истории его фото где - либо на стадионе????
Эм, я Фернандеса и не защищаю. До этой истории он однозначно был легендой клуба, но своим поступком и отношением не просто смазал впечатление, а перечеркнул его
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Nika Disaltre
Опять на Марио накинулись и брызжут слюной.
Человек отпахал 10 лет на благо клуба, стал значимым игроком и попал в сборную.
Чего вы еще от него хотите? Какой-то мифической верности коммерческому клубу?
Сомневаюсь, что вы все еще работаете на своей первой работе и тем более без повышений. Ну ведь такая же ситуация, вы там в семью играете и очень благодарны, но как только вам поступит офер с з.п выше, с лучшими условиями - вы уйдете. Хватит ныть, мужики с какими-то розовыми фантазиями о правильном и идеальном мире
+6
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Алексей
Ответ krasno-siniyman
Удивляет то, что граффити с Карвальо не было до этого момента
Тоже хотел написать
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Алексей Полиенков
Нужно ещё и снаружи графити стереть.
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Шэйн Алко
Ну понятно, кто он есть, но до его уровня то зачем доходить)
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Заур Туйчиев
это те фанаты, которые на стадионе не появляются ?
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Дмитрий К
’граффити убрали, правда это не то граффити’...хм..
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jeckk
С одной стороны, Фернандес 10 лет за коней пылил, и как пылил... А с другой - оказался в стане принципиального соперника. Дело руководства клуба..
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krasno-siniyman
Ответ Никита Давыдкин
Ну понять можно. Фернандес чуть ли не 10 лет играл, причём был лучшим в чемпионате по позиции. Карвальо хоть и играл ярко, но очень недолго, но безусловно в историю клуба попал
Согласен с вами
0
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