ЦСКА убрал портрет Марио из подтрибунки. Как и просили фанаты

Перед матчем с «Зенитом».

ЦСКА перед домашним матчем с «Зенитом» убрал из подтрибунного помещения «ВЭБ-Арены» портрет Марио Фернандеса, заменив его изображением Даниэля Карвальо.

Важно: это не то самое граффити, которое просили убрать фанаты ЦСКА. Напоминаем историю.

Фанаты ЦСКА потребовали убрать граффити с Фернандесом после перехода в «Зенит». Федотов был против

Шумиха вокруг граффити с Марио началась в середине июля, когда «Зенит» официально объявил о переходе бразильского защитника. Тогда на портале Change.org появилась петиция некоего Дениса Бречалова с текстом: «Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена».

Вот это граффити. Оно появилось на стадионе летом 2022-го вместе с портретом Алана Дзагоева.

На данный момент петиция собрала почти 3,5 тысячи подписей. На нее оперативно отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо: «По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение».

Тренер ЦСКА Владимир Федотов не поддержал инициативу: «Это история – надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит традиций. Это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему. У каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает».

Александр Гришин, экс-игрок ЦСКА, отработавший семь лет тренером дубля армейцев, тоже высказался против уничтожения памяти: «По-моему, граффити Фернандеса со стадиона убирать не надо. Он 10 лет достойно отыграл за ЦСКА, завоевывал трофеи. Не надо его осуждать. Стирать граффити – неправильно».

Марио говорил, что расстроится, если граффити уберут

Вот его мнение: «Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право.

Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Я всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Антон Денисов