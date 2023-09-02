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Мегагол Севикяна (уф, какой разворот)! На неделе он отказался от сборной России – выбрал Армению

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Эдгар Севикян Эдгар Севикян
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Один из героев тура – атакующий игрок «Пари НН» Эдгар Севикян. Посмотрите, что он сотворил в матче против «Рубина». Этот разворот в полукруге и удар – искусство! 

Интересно, что на неделе Севикян был в длиииинном списке игроков сборной Валерий Карпина. Но против олимпийской сборной Египта и Катара Эдгар в сентябре не сыграет. Да и вообще не сыграет за сборную России. 

Севикян два месяца назад сказал, что предпочел Армению. Надеется на понимание

Клубная пресс-служба процитировала Севикяна: «Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. 

Но на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении. Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению».

Эдгар озвучил планы еще перед сезоном в интервью «Метарейтингс»: «Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении. Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас! Я повторюсь, что с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию».

РФС пока Севикяна не отпускал – запросов не было. На переходе в Армению, вероятно, настоял влиятельный отец

По информации инсайдера Ивана Карпова, Федерация футбола Армении уже договорилась с 22-летним игроком. Игрока хотят задействовать уже в октябрьских матчах против Латвии и Северной Македонии в квалификации к Евро-2024. В сентябре Армения играет с Турцией и Хорватией, прямыми конкурентами за место на большом турнире – так быстро, конечно, все не устроить.

Тем более РФС, похоже, не в курсе. Служба коммуникаций опровергает переход, вот лаконичная цитата для «Матч ТВ»: «У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Эдгару Севикяну от Армянской федерации футбола и ФИФА».

Вероятно, футболист принял решение под влиянием отца – Мартироса. Журналист «СЭ» Игорь Рабинер грустит и дополняет любопытной деталью про Севикяна-старшего: «Насколько знаю, отец Севикяна, небедный человек, финансировал юношеские сборные России, в которых играл его сын. А теперь ситуация изменилась». 

По данным Ивана Карпова, в РФС пытаются на понятийном уровне предотвратить уход игрока в Армению, но шансов на это совсем мало.

Сборная Армении усиливается игроками из РПЛ: Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Григорий Арутюнян. В отборе на Евро пока идут вторыми за Турцией и опережают Хорватию, но действительно оценивать шансы можно будет как раз после сентябрьских личных встреч – сейчас у команд к тому же разное количество матчей.

Фото: vk.com/fcnn_ru; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

97 комментариев

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juneed
Какие люди противные, готовы армянина осудить за выбор родной сборной и в то же время предложить бразильцам играть за Россию.
+161
-42
+119
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TSMIG
Ответ juneed
Какие люди противные, готовы армянина осудить за выбор родной сборной и в то же время предложить бразильцам играть за Россию.
Какое-то странное у вас понятие о родной, я всегда думал что родная это сборная той страны где ты родился, а не откуда у тебя корни. Для вас даже пример приведу Златан Ибрагимович, я думаю по фамилии понятно откуда у него корни, он босниец, но родился и вырос он в Швеции, так что родная для него сборная Швеции, а не Боснии.
+84
-14
+70
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Ярик01
Ответ Сальваторе
Вообще, конечно, легионерами их всех признать надо, и дело с концом. А так то пусть играет где хочет, конечно
Тогда стоит отказаться от ЕАЭС и единого рынка рабочей силы и не лицемерить, надувая щеки
+49
-5
+44
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Сальваторе
Вообще, конечно, легионерами их всех признать надо, и дело с концом. А так то пусть играет где хочет, конечно
+54
-26
+28
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Teodrakis
Ответ juneed
Какие люди противные, готовы армянина осудить за выбор родной сборной и в то же время предложить бразильцам играть за Россию.
Кто осудил то? Не гони пургу, не комплексуй
+35
-9
+26
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Михаил Комкин
Ответ Sarumian
Почему армянин не может играть за Армению ? Тем более команда у них достаточно крепкая и может побороться за выход из группы.
Почему он всю молодость играл за молодежную сборную у Галактионова?
+29
-5
+24
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Sarumian
Почему армянин не может играть за Армению ?
Тем более команда у них достаточно крепкая и может побороться за выход из группы.
+31
-13
+18
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Сальваторе
Ответ Ярик01
Тогда стоит отказаться от ЕАЭС и единого рынка рабочей силы и не лицемерить, надувая щеки
Нечего было и создавать этот дурацкий ЕАЭС
+29
-11
+18
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TSMIG
Господи, сколько новостей то про этого ноунейма наклепали, даже к переходам Шейдаева и Сазонова было меньше внимания, а тут прям и новости одна за одной и статьи, неужто армянская диаспора заказал пиар, что бы паренька продать в Европу, видимо в этот раз Нобель один не справляется.
+18
-6
+12
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Армен Онфрой
Ответ Рашпель793
Его выбор. Да и для сборной это точно не потеря. Но в таких ситуациях немного обидно за клубы которые выращивают ребят с корнями из стран СНГ, эти ребята родились, выросли в России, играли за младшие сборные России, а сейчас вспомнили про свою историческую родину. По-хорошему все эти федерации Армении, Грузии и т.д. и т.п. должны выплачивать некую компенсацию за то, что наши вырастили для них игроков.
Интересно, а сборная России выплачивает компенсацию для Бразилии?🧐
+14
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MR Hahn
Ответ Georgii Neverov
Комментарий удален модератором
Тебя тоже, пока русский язык не освоишь.
+11
0
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Makeav
У парня всего 16 матчей на высшем уровне к 22 годам. На один сезон он вообще неизвестно куда просто пропал.

Не думаю, что для нашей сборной это какая-то потеря. К тому же Карпин очевидно его в вторую/олимпийскую вызывал, а не для основы.

А Эдгару удачи в Армении!
+16
-7
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Александр Попов
Вот дурак. Теперь со всякими египтами и ираками не сможет соревноваться. Это был тупиковый выбор...
+15
-7
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Сергей Арутюнов
Ответ TSMIG
Какое-то странное у вас понятие о родной, я всегда думал что родная это сборная той страны где ты родился, а не откуда у тебя корни. Для вас даже пример приведу Златан Ибрагимович, я думаю по фамилии понятно откуда у него корни, он босниец, но родился и вырос он в Швеции, так что родная для него сборная Швеции, а не Боснии.
Ну а не кажется ,что для успешной карьеры Златан выбрал сборную Швеции, потому что она гораздо продуктивнее сборной Боснии? если бы Россия не была бы забанена, то и Севикян никакую бы Армению и не вспоминал! понятно же что тут не корни и прочее ,а здравый смысл и карьера
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Кузя Гитарист
Ответ Миша Воробьёв
Почему на фото Грилиш?
Грилишьян
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Arsen Ghambaryan
Ответ Кузя Гитарист
Комментарий удален модератором
а почему 120000 русских приехали в Армению и не хотят возвращаться?
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Михаил Комкин
Еще когда был выпуск Нобеля про этих молодых было понятно, что речь про мажоров, а не простых смертных или про любовь к футболу. Резкое осознание своих Корней чуть ли не коренных москвичей это конечно стремно.
+6
-2
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Teodrakis
Ответ Sarumian
Почему армянин не может играть за Армению ? Тем более команда у них достаточно крепкая и может побороться за выход из группы.
Кто сказал, что не может? Откуда эти комплексы?
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Meshuggah
вообще не понимаю эти ревностные статьи и комментарии... какая перспектива для футболиста сейчас в сб. России? сколько всё это продлиться? кто то точно знает? ну ок, взять того же Захаряна, игрока сб. России. ждёт не дождётся игр сборной, чтобы из Испании полететь в Таджикистан на товорняк.... мечта прям... повезло так повезло...
+7
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MR Hahn
Ответ Рашпель793
Его выбор. Да и для сборной это точно не потеря. Но в таких ситуациях немного обидно за клубы которые выращивают ребят с корнями из стран СНГ, эти ребята родились, выросли в России, играли за младшие сборные России, а сейчас вспомнили про свою историческую родину. По-хорошему все эти федерации Армении, Грузии и т.д. и т.п. должны выплачивать некую компенсацию за то, что наши вырастили для них игроков.
А клубы-то что? Они за клубы могут и дальше играть. А если уйдут, то, скорее всего, за деньги.
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Artem Ayrapetyan
Ответ Makeav
У парня всего 16 матчей на высшем уровне к 22 годам. На один сезон он вообще неизвестно куда просто пропал. Не думаю, что для нашей сборной это какая-то потеря. К тому же Карпин очевидно его в вторую/олимпийскую вызывал, а не для основы. А Эдгару удачи в Армении!
Ваша сборная в принципе потеряна. На Ближайшие 5 лет.
+9
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saskha
Имеет полное моральное право выбирать из двух сборных.
Тем более, что бан России мешает карьере
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Кузя Гитарист
Ответ Arsen Ghambaryan
а почему 120000 русских приехали в Армению и не хотят возвращаться?
А почему ты пользуешься русскоязычным сайтом , ахперик ?
+4
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Makeav
Ответ Artem Ayrapetyan
Ваша сборная в принципе потеряна. На Ближайшие 5 лет.
Ну значит в ближайшие 5 лет у России и Армении примерно равные шансы попасть на большой турнир))
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Рашпель793
Его выбор. Да и для сборной это точно не потеря. Но в таких ситуациях немного обидно за клубы которые выращивают ребят с корнями из стран СНГ, эти ребята родились, выросли в России, играли за младшие сборные России, а сейчас вспомнили про свою историческую родину.
По-хорошему все эти федерации Армении, Грузии и т.д. и т.п. должны выплачивать некую компенсацию за то, что наши вырастили для них игроков.
+5
-3
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