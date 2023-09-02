Один из героев тура – атакующий игрок «Пари НН» Эдгар Севикян. Посмотрите, что он сотворил в матче против «Рубина». Этот разворот в полукруге и удар – искусство!

Интересно, что на неделе Севикян был в длиииинном списке игроков сборной Валерий Карпина. Но против олимпийской сборной Египта и Катара Эдгар в сентябре не сыграет. Да и вообще не сыграет за сборную России.

Севикян два месяца назад сказал, что предпочел Армению. Надеется на понимание

Клубная пресс-служба процитировала Севикяна: «Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.

Но на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении . Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению».

Эдгар озвучил планы еще перед сезоном в интервью «Метарейтингс»: «Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении. Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас! Я повторюсь, что с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию».

РФС пока Севикяна не отпускал – запросов не было. На переходе в Армению, вероятно, настоял влиятельный отец

По информации инсайдера Ивана Карпова, Федерация футбола Армении уже договорилась с 22-летним игроком. Игрока хотят задействовать уже в октябрьских матчах против Латвии и Северной Македонии в квалификации к Евро-2024. В сентябре Армения играет с Турцией и Хорватией, прямыми конкурентами за место на большом турнире – так быстро, конечно, все не устроить.

Тем более РФС, похоже, не в курсе. Служба коммуникаций опровергает переход, вот лаконичная цитата для «Матч ТВ»: «У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Эдгару Севикяну от Армянской федерации футбола и ФИФА».

Вероятно, футболист принял решение под влиянием отца – Мартироса. Журналист «СЭ» Игорь Рабинер грустит и дополняет любопытной деталью про Севикяна-старшего: «Насколько знаю, отец Севикяна, небедный человек, финансировал юношеские сборные России, в которых играл его сын. А теперь ситуация изменилась».

По данным Ивана Карпова, в РФС пытаются на понятийном уровне предотвратить уход игрока в Армению, но шансов на это совсем мало.

Сборная Армении усиливается игроками из РПЛ: Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Григорий Арутюнян. В отборе на Евро пока идут вторыми за Турцией и опережают Хорватию, но действительно оценивать шансы можно будет как раз после сентябрьских личных встреч – сейчас у команд к тому же разное количество матчей.

Фото: vk.com/fcnn_ru; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press