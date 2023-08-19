ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Контрасты Заболотного: забил, сделал сальто и привез пенальти. У «Динамо» волевая победа

Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Федор Смолов Федор Смолов
Антон Заболотный Антон Заболотный
Муми Нгамале Муми Нгамале
Кирилл Набабкин Кирилл Набабкин
Футбол Футбол

Смолов наказал в концовке.

Драматичная развязка матча «Динамо» – ЦСКА: Антон Заболотный на 82-й минуте ложится под удар Дмитрия Скопинцева в своей штрафной и... Хватается за голову и лежит. Потому что мяч попал в его выставленную руку.

Федор Смолов подходит к точке и реализовывает, принося «Динамо» волевую победу.

ЦСКА быстро повел (у Заболотного снова гол), чуть не забил с центра поля, а затем случились два привоза

Для Заболотного дерби началось идеально: уже на шестой минуте он головой и практически с нулевого угла добил мяч в сетку. 1:0 и фирменное сальто! Антон в огне: у нападающего уже три гола в пяти турах, столько же он забил за весь прошлый сезон.

В середине первого тайма Саша Зделар едва не удвоил преимущество ЦСКА: серб заметил, что Антон Шунин потерял ворота и пробил из центрального круга. Голкипер «Динамо» с трудом спас команду от шедеврального гола.

Динамовцы ответили в самом начале второго тайма – помог защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который на ровном месте подарил мяч Константину Тюкавину, тот поставил корпус, а Муки Нгамале в касание отправил мяч в сетку.

Дальше все катилось к ничьей (18:16 по ударам в пользу «Динамо», 5:7 по попаданиям в створ за ЦСКА), но в концовке все решил пенальти.

Обе команды в погоне за «Краснодаром», который пока идет без потерь – 12 очков в четырех турах. У «Динамо» после пяти матчей 10 баллов, у ЦСКА – 9. 

Динамо – ЦСКА 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
19 августа, 15.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Заболотный, 1:1 – 46 Нгамале, 2:1 – 83, пенальти Смолов.
ДинамоШунин, Бессмертный (Даса, 46), Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Макаров (Грулев, 66), Нгамале (Лесовой, 89), Смолов (Сазонов, 89), Тюкавин (Гладышев, 77).
ЦСКАТороп, Набабкин (Гайч, 85), Мойзес, Виллиан Роша, Глебов (Рядно, 62), Обляков, Здьелар, Мендес (Кучаев, 62), Мухин (Файзуллаев, 87), Заболотный, Чалов.
Предупреждения:
Нгамале (34), Виллиан Роша (41), Смолов (76).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Далер Гайнеев
А пацан то в воротах у ЦСКА почти пенальти взял
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Морщина Модрича
Завидую армейцам! Любо-дорого наблюдать за стариной Зе
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evergreen
Маэстро Зе!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Зубков
Ответ Далер Гайнеев
А пацан то в воротах у ЦСКА почти пенальти взял
Пробил хорошо. Тут и Субашич бы не взял.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Сабельников
Бог дал, бог взял как говорится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudolf Abel
Ответ Далер Гайнеев
А пацан то в воротах у ЦСКА почти пенальти взял
Почти не считается.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джек_Скарабей
Все ругают его, но видно что он старается. Убери его и вообще впереди за мячи цепляться не будем.
Ждем нового нападающего, а там посмотрим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kickass
У Динамо между тем победы над Зенитом и ЦСКА. Очень сильный старт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доносят в России, расстреливают в Америке
Хет-трик заболотного: забил, сделал сальто и привез пенальти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
reppandik
Какой еще Муки?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
боже, какой же он тупой. ну просто тупой, больше слов нет
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadlerRG
Зе дал, Зе взял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воен
Заболотный - это 0, а не игрок. Каким то чудом от него пару раз в этом сезоне отскочило в чужие ворота, и теперь то ли по рофлу, то ли на полном серьёзе все рассказывают, как это крутой нападающий, который, якобы, борется и цепляется за мячи, что далеко от правды. При этом скорости нет, паса нет, техники нет, удара нет. Он ещё и открыться нормально не может, игру вообще не читает. Один из самых бесполезных, а то вредных, нападающих за всю историю ЦСКА.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разумный кубаноид
Африканский хлопец сложнее сальтуху выкрутил после гола! :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
У ЦСКА как обычно реализация ужасная. Ещё в первом тайме штуки 3 должны были забивать , во втором тоже было достаточно моментов.
Но я думаю армейцам не стоит унывать. Просто посмотрите на их состав и на место в таблице.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Васильев
Сегодня лучший день недели - сегодня кони пролетели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Москаленко
поздравим Динамо с шикарным стартом сезона!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Васильев
Ответ Морщина Модрича
Завидую армейцам! Любо-дорого наблюдать за стариной Зе
Ещё бы Васина вернуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ воен
Пацан у ЦСКА нулевый абсолютно: обороной не руководит, ничего не тащит, весь нервный, от того и защитники чувствуют себя некомфортно. Давно нужно было уже Помазуна ставить в раму, который каждый тур тащит.
Началось, мб еще Чернова надо вернуть?
Помазун в возрасте Торопа косячил мама не горюй, у Влада каких-то серьёзных привозов нет, удары грамотно читает, сказывается школа Акинфеева. Защитники понятно, что стоя перед Игорем будут увереннее.
И это, Помаз в прошлом сезоне был одним из худших по проценту сейвов, пусть дальше играет за Урал, его уровень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ воен
Заболотный - это 0, а не игрок. Каким то чудом от него пару раз в этом сезоне отскочило в чужие ворота, и теперь то ли по рофлу, то ли на полном серьёзе все рассказывают, как это крутой нападающий, который, якобы, борется и цепляется за мячи, что далеко от правды. При этом скорости нет, паса нет, техники нет, удара нет. Он ещё и открыться нормально не может, игру вообще не читает. Один из самых бесполезных, а то вредных, нападающих за всю историю ЦСКА.
Увы, других сейчас нет. И не надо ничего про жирного танка Гайча, он такое же дно, правда ещё более бесполезное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий