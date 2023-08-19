Контрасты Заболотного: забил, сделал сальто и привез пенальти. У «Динамо» волевая победа
Смолов наказал в концовке.
Драматичная развязка матча «Динамо» – ЦСКА: Антон Заболотный на 82-й минуте ложится под удар Дмитрия Скопинцева в своей штрафной и... Хватается за голову и лежит. Потому что мяч попал в его выставленную руку.
Федор Смолов подходит к точке и реализовывает, принося «Динамо» волевую победу.
ЦСКА быстро повел (у Заболотного снова гол), чуть не забил с центра поля, а затем случились два привоза
Для Заболотного дерби началось идеально: уже на шестой минуте он головой и практически с нулевого угла добил мяч в сетку. 1:0 и фирменное сальто! Антон в огне: у нападающего уже три гола в пяти турах, столько же он забил за весь прошлый сезон.
В середине первого тайма Саша Зделар едва не удвоил преимущество ЦСКА: серб заметил, что Антон Шунин потерял ворота и пробил из центрального круга. Голкипер «Динамо» с трудом спас команду от шедеврального гола.
Динамовцы ответили в самом начале второго тайма – помог защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который на ровном месте подарил мяч Константину Тюкавину, тот поставил корпус, а Муки Нгамале в касание отправил мяч в сетку.
Дальше все катилось к ничьей (18:16 по ударам в пользу «Динамо», 5:7 по попаданиям в створ за ЦСКА), но в концовке все решил пенальти.
Обе команды в погоне за «Краснодаром», который пока идет без потерь – 12 очков в четырех турах. У «Динамо» после пяти матчей 10 баллов, у ЦСКА – 9.
- Дата проведения
- 19 августа, 15.00, «ВТБ Арена»
- Голы:
- 0:1 – 6 Заболотный, 1:1 – 46 Нгамале, 2:1 – 83, пенальти Смолов.
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Динамо –
Шунин, Бессмертный (Даса, 46), Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Макаров (Грулев, 66), Нгамале (Лесовой, 89), Смолов (Сазонов, 89), Тюкавин (Гладышев, 77).
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ЦСКА –
Тороп, Набабкин (Гайч, 85), Мойзес, Виллиан Роша, Глебов (Рядно, 62), Обляков, Здьелар, Мендес (Кучаев, 62), Мухин (Файзуллаев, 87), Заболотный, Чалов.
- Предупреждения:
- Нгамале (34), Виллиан Роша (41), Смолов (76).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Ждем нового нападающего, а там посмотрим.
Но я думаю армейцам не стоит унывать. Просто посмотрите на их состав и на место в таблице.
Помазун в возрасте Торопа косячил мама не горюй, у Влада каких-то серьёзных привозов нет, удары грамотно читает, сказывается школа Акинфеева. Защитники понятно, что стоя перед Игорем будут увереннее.
И это, Помаз в прошлом сезоне был одним из худших по проценту сейвов, пусть дальше играет за Урал, его уровень.