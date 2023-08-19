Контрасты Заболотного: забил, сделал сальто и привез пенальти. У «Динамо» волевая победа

Смолов наказал в концовке.

Драматичная развязка матча «Динамо» – ЦСКА: Антон Заболотный на 82-й минуте ложится под удар Дмитрия Скопинцева в своей штрафной и... Хватается за голову и лежит. Потому что мяч попал в его выставленную руку.

Федор Смолов подходит к точке и реализовывает, принося «Динамо» волевую победу.

ЦСКА быстро повел (у Заболотного снова гол), чуть не забил с центра поля, а затем случились два привоза

Для Заболотного дерби началось идеально: уже на шестой минуте он головой и практически с нулевого угла добил мяч в сетку. 1:0 и фирменное сальто! Антон в огне: у нападающего уже три гола в пяти турах, столько же он забил за весь прошлый сезон.

В середине первого тайма Саша Зделар едва не удвоил преимущество ЦСКА: серб заметил, что Антон Шунин потерял ворота и пробил из центрального круга. Голкипер «Динамо» с трудом спас команду от шедеврального гола.

Динамовцы ответили в самом начале второго тайма – помог защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который на ровном месте подарил мяч Константину Тюкавину, тот поставил корпус, а Муки Нгамале в касание отправил мяч в сетку.

Дальше все катилось к ничьей (18:16 по ударам в пользу «Динамо», 5:7 по попаданиям в створ за ЦСКА), но в концовке все решил пенальти.

Обе команды в погоне за «Краснодаром», который пока идет без потерь – 12 очков в четырех турах. У «Динамо» после пяти матчей 10 баллов, у ЦСКА – 9.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф