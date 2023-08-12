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2:20 по ударам, xG меньше в 25 раз. «Локо» был намного хуже «Крыльев», но спасся на 90+3

Константин Марадишвили Константин Марадишвили
Локомотив Локомотив
Бенхамин Гарре Бенхамин Гарре
Крылья Советов Крылья Советов
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Илья Лантратов Илья Лантратов
Михаил Галактионов Михаил Галактионов
Футбол Футбол

Игровой провал.

«Крылья» весь матч давили «Локомотив», но в концовке неожиданно пропустили – 1:1. Команда Игоря Осинькина доминировала по всем показателям, а «Локо» провел бессодержательный матч.

Показатель xG рассчитан по собственной модели Sports.ru.

«Качество игры не устраивает». Галактионов понимает, что «Локо» провалил матч

«Крыльям» жутко не везло. Особенно во втором тайме, когда Илья Лантратов тащил почти все.

Его не удалось пробить даже с пенальти – Бенхамин Гарре слабо ударил по центру, вратарь отбил, хотя уже падал в угол. А затем помешал аргентинцу сыграть на добивании.

Лантратов отразил уже восемь пенальти в РПЛ – лучший результат в лиге с момента его дебюта. Причем с большим отрывом: дальше Игорь Акинфеев и Егор Бабурин, отбившие по четыре удара.

Кипер объяснял свою любовь к 11-метровым. «Я люблю пенальти, – объяснял он в интервью сайту «Химок». – Как говорил Яшин, незабитый пенальти – это ошибка полевого игрока. На бьющего всегда оказывается большое давление. В основном вратари прыгают наугад, но я анализирую пенальтистов соперника. Все просто – открываешь MyScore, смотришь последних исполнителей и куда они били. Но смотрю только этот сезон – не хочу забивать голову лишней информацией, которая только отвлекает».

«И повезло, и мы с тренерами, аналитиками разбирали [как Гарре бьет пенальти], – сказал Лантратов на «Матч Премьере» как лучший игрок матча. – Он иначе пробил в игре с «Динамо», но тоже по центру. Пушка, но по центру».

На 86-й минуте Лантратов все-таки пропустил – когда Гарре одним пасом с центра поля вывел Николая Рассказова один на один, а защитник изящно перекинул вратаря.

Правда, «Локо» успел отыграться: Константин Марадишвили ударил из-за штрафной в угол, неожиданно попал и спас команде ничью.

Даже с ней у «Локо» плохой старт: лишь одна победа в четырех турах Мир РПЛ – над «Факелом» (4:1). Еще сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и получили неприятные 1:4 от ЦСКА. Пока шестое место. а «Крылья» четвертые: восемь очков, ни одного поражения. 

«Не удавалась игра, – признал главный тренер Михаил Галактионов. – Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество. Не будем говорить персонально по игрокам. Неудовлетворительный старт, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры».

Это один из худших матчей «Локо» – но Галактионов уже третий раз не проигрывает при такой ужасной статистике

Александр Дорский напомнил пару примеров в телеграм-канале: ничья «Локомотива» с «Крыльями» – отскок, но уже не первый для команды Галактионова.

За последние шесть сезонов, начиная с РПЛ-2018/19, два худших матча по допущенным ударам у «Локо» – против «Оренбурга» и ЦСКА в апреле 2023-го. Два худших матча по допущенным ударам из штрафной – они же.

Объединяет эти матчи с игрой против «Крыльев» то, что «Локо» Галактионова не проиграл ни одну из этих игр. Против «Оренбурга» был адекватный второй тайм, но матч против ЦСКА – один-в-один с игрой против «Крыльев». Катастрофа в обороне, феноменальный Лантратов, ответный гол в самом конце. И счет тот же – 1:1.

Два удара за матч – худший результат «Локомотива» как минимум за шесть сезонов.

Перед игрой «Локомотив» шутил в соцсетях: приглашал болельщиков на матч с уколом соперника – «Жарим крылышки на «РЖД Арене». В итоге это скорее самарцы подпалили «Локо».

Исправиться сразу москвичам будет непросто: в следующем туре играть с «Краснодаром», который начал сезон идеально – с четырьмя победами в четырех турах лидирует в РПЛ.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба после этого матча угрожал журналисту – за что? Его накажут?

Локомотив – Крылья Советов 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
12 августа, 15.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 86 Рассказов, 1:1 – 90 Марадишвили.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Фассон, Погостнов, Тикнизян (Самошников, 70), Миранчук (Рыбчинский, 54), Баринов, Карпукас (Марадишвили, 79), Глушенков, Пиняев (Изидор, 54), Сарвели.
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Фернандо, Гарре (Иванисеня, 90), Бабкин (Витюгов, 70), Салтыков (Барач, 90), Хубулов (Рассказов, 71), Шитов (Карпицкий, 81).
Предупреждения:
Пиняев (45), Фассон (85), Изидор (90).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

18 комментариев

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KROVOSOS
Крылышки дают огня в этом сезоне, лишь бы продолжили!
+14
0
+14
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Valtonis
Хоть бы что про Крылья написали, а то все Локомотив не сыграл нормально и т.д.
+9
-1
+8
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Гуго Капет
Игра Локо была настолько чудовищна, что даже говорить не хочется. Да и о чем? Даже если бы в конце еще мяч забили - общего настроения это бы не исправило.
Начиная со старта игра Локо вызывает обеспокоенность. Такое ощущение, что Галактионов несколько растерялся в таком составе и никак не может нащупать вектор. Правда была весна с почти таким же составом...
Одним словом - грустно. Пока грустно.
+6
0
+6
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teo_heel
Ответ Апчхиии!!!
Осинькина в локомотив! Срочно! Не дело, что такой грамотный специалист работает в какой-то команде из Залупинска...
Не дело, что всех из периферии тянут поближе в мегаполисам. Осинькин на своём месте, он мастер работы с молодыми игроками и Крылья – его команда.
+2
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Мандалай
Крылья - самая нефартовая команда последних двух сезонов. По игре явно недобрали кучу очков.

Плюс их жаль, потому что зимой почти наверняка их лучших игроков опять растащат богачи РПЛ.
+2
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teo_heel
Ответ Гусеконь
и вот такой Лантрапов, который делает разницу, сел на скамейку у Гогниева в Химках
Только он Лантратов.
+1
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seytin
На Крылья было очень приятно смотреть. Все боролись, добегали. Чуть больше мастерства исполнителям - локо вынесли бы также, как неделей ранее кони.
+1
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Никита Самарин
Без Дзюбы Локо очень плохо. С ним можно упрощать игру, когда что-то не получается (снимает практически весь верх), а без него очень большие проблемы.
+1
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Гусеконь
и вот такой Лантрапов, который делает разницу, сел на скамейку у Гогниева в Химках
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LAOWAI
Илье спасибо , и не только за пенальти ! Отскочили только благодаря ему ! У галактионова лимит везения закончился , а больше у него и нет ничего С таким составом и ни игры , ни даже моментов Что-то неладно в команде и дзюба не зря дурачка включил со своей "травмой" Ждем-с оргвыводов ! Вот Осинькин-тренер , а галактионов не очень !
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teo_heel
Вот вам доказательство того, что все эти цифры обманчивы.
Вспомните, как Спартак Уфе проиграл, когда у Уфы было НОЛЬ ударов в створ (единственный гол был забит в свои ворота).
И тут тоже, еле-еле, а вот и ничья.
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тот самый Кадрус
Краснодар не будет прощать так, как сегодня Крылья, там завершатели мастеровитее. К слабой обороне прибавилась расстерянная атака
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Phoebe
С Локомотивом всё ясно, в принципе. А вот Самара сможет ещё удивить топов. Потому что их игра - топ!
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Назарбек Рамунанаев
в этом все крылья. они и в том году хорошо играли, но не забивали свое
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Олег Кузнецов
Ответ KROVOSOS
Крылышки дают огня в этом сезоне, лишь бы продолжили!
Крылья красавчики,а Локо провел жуткий матч. Результат несправедлив.
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elvis22 gnom
Ответ Гуго Капет
Игра Локо была настолько чудовищна, что даже говорить не хочется. Да и о чем? Даже если бы в конце еще мяч забили - общего настроения это бы не исправило. Начиная со старта игра Локо вызывает обеспокоенность. Такое ощущение, что Галактионов несколько растерялся в таком составе и никак не может нащупать вектор. Правда была весна с почти таким же составом... Одним словом - грустно. Пока грустно.
по матчу с ЦСКА показалось, что такой разнообразный выбор игроков в середину поля только путает Галактионова) А у ЦСКА, наоборот, небольшой выбор игроков мобилизует тренера и игроков)
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Ответ Апчхиии!!!
Осинькина в локомотив! Срочно! Не дело, что такой грамотный специалист работает в какой-то команде из Залупинска...
Не дело, что команды из белокаменной пылесосят периферию, а играют как...
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