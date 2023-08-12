2:20 по ударам, xG меньше в 25 раз. «Локо» был намного хуже «Крыльев», но спасся на 90+3

Игровой провал.

«Крылья» весь матч давили «Локомотив», но в концовке неожиданно пропустили – 1:1. Команда Игоря Осинькина доминировала по всем показателям, а «Локо» провел бессодержательный матч.

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«Качество игры не устраивает». Галактионов понимает, что «Локо» провалил матч

«Крыльям» жутко не везло. Особенно во втором тайме, когда Илья Лантратов тащил почти все.

Его не удалось пробить даже с пенальти – Бенхамин Гарре слабо ударил по центру, вратарь отбил, хотя уже падал в угол. А затем помешал аргентинцу сыграть на добивании.

Лантратов отразил уже восемь пенальти в РПЛ – лучший результат в лиге с момента его дебюта. Причем с большим отрывом: дальше Игорь Акинфеев и Егор Бабурин, отбившие по четыре удара.

Кипер объяснял свою любовь к 11-метровым. «Я люблю пенальти, – объяснял он в интервью сайту «Химок». – Как говорил Яшин, незабитый пенальти – это ошибка полевого игрока. На бьющего всегда оказывается большое давление. В основном вратари прыгают наугад, но я анализирую пенальтистов соперника. Все просто – открываешь MyScore, смотришь последних исполнителей и куда они били. Но смотрю только этот сезон – не хочу забивать голову лишней информацией, которая только отвлекает».

«И повезло, и мы с тренерами, аналитиками разбирали [как Гарре бьет пенальти], – сказал Лантратов на «Матч Премьере» как лучший игрок матча. – Он иначе пробил в игре с «Динамо», но тоже по центру. Пушка, но по центру».

На 86-й минуте Лантратов все-таки пропустил – когда Гарре одним пасом с центра поля вывел Николая Рассказова один на один, а защитник изящно перекинул вратаря.

Правда, «Локо» успел отыграться: Константин Марадишвили ударил из-за штрафной в угол, неожиданно попал и спас команде ничью.

Даже с ней у «Локо» плохой старт: лишь одна победа в четырех турах Мир РПЛ – над «Факелом» (4:1). Еще сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и получили неприятные 1:4 от ЦСКА. Пока шестое место. а «Крылья» четвертые: восемь очков, ни одного поражения.

«Не удавалась игра, – признал главный тренер Михаил Галактионов. – Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество. Не будем говорить персонально по игрокам. Неудовлетворительный старт, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры ».

Это один из худших матчей «Локо» – но Галактионов уже третий раз не проигрывает при такой ужасной статистике

Александр Дорский напомнил пару примеров в телеграм-канале: ничья «Локомотива» с «Крыльями» – отскок, но уже не первый для команды Галактионова.

За последние шесть сезонов, начиная с РПЛ-2018/19, два худших матча по допущенным ударам у «Локо» – против «Оренбурга» и ЦСКА в апреле 2023-го. Два худших матча по допущенным ударам из штрафной – они же.

Объединяет эти матчи с игрой против «Крыльев» то, что «Локо» Галактионова не проиграл ни одну из этих игр. Против «Оренбурга» был адекватный второй тайм, но матч против ЦСКА – один-в-один с игрой против «Крыльев». Катастрофа в обороне, феноменальный Лантратов, ответный гол в самом конце. И счет тот же – 1:1.

Два удара за матч – худший результат «Локомотива» как минимум за шесть сезоно в .

Перед игрой «Локомотив» шутил в соцсетях: приглашал болельщиков на матч с уколом соперника – «Жарим крылышки на «РЖД Арене». В итоге это скорее самарцы подпалили «Локо».

Исправиться сразу москвичам будет непросто: в следующем туре играть с «Краснодаром», который начал сезон идеально – с четырьмя победами в четырех турах лидирует в РПЛ.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков