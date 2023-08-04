Видеоассистент забыл включить микрофон? Новая деталь скандала с Безбородовым в матче ЦСКА

Воскресный скандал из матча «Ахмат» – ЦСКА продолжает обрастать подробностями. Возможно, ошибку судьи Владислава Безбородова спровоцировал видеоассистент Сергей Иванов.

Помощник на ВАР мог говорить в пустоту – из-за того, что не нажал кнопку на микрофоне

Коротко напомним: Безбородов незаконно дал перебить грозненцам пенальти и поменял желтую карточку армейца Милана Гайича на красную, когда уже не мог этого делать. Потому что воспользовался помощью ВАР уже после заигранного эпизода, нарушив ВАР-протокол.

РФС оперативно признал все ошибки Безбородова, объяснив, что «в течение всего матча между ВАР-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что существенно осложняло коммуникацию арбитров».

Правда, в официальной реакции не уточнили причину плохой связи. Предполагалось, что дело в использовании глушилок в регионе. Но у журналиста Ивана Карпова другая версия:

«Ходят разговоры, что в матче «Ахмат» – ЦСКА имела место «забавная» ошибка видеоассистента Иванова. Сергей объяснял Владиславу, что нарушение Милана [Гайича] на Иване [Олейникове] требует не горчичника, а удаления еще до того, как пенальти был пробит. Но второпях забыл включить кнопку микрофона и говорил в пустоту. То есть, объяснение, что в тот момент между ними не было связи – реально. Только опускают тонкий момент – почему ее не было.

За это время Олейников успел неудачно исполнить пенальти. Тут Иванов догадался, что его слова не дошли до адресата и включил-таки микрофон. Эпизод был заигран, но упорный помощник все равно хотел донести до судьи в поле инфу о необходимости красной карточки для Гайича. Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил тоже самое сделать и Безбородова. Результатом стало на сей раз успешное перебитие пенки от Конате и красный свет для игрока ЦСКА».

В любом случае: Безбородов после исполнения первого пенальти мог ответить видеопомощнику, что момент уже заигран и по протоколу он не имеет права пользоваться ВАР. Но он этого не сделал.

Как ситуацию объяснял РФС

• ВАР подтвердил, что пенальти за фол Гайича правильный. По этой части особых вопросов ни у кого и не возникало, в этот момент – судя по формулировкам РФС – проблем со связью не возникло.

• ВАР пытался остановить Безбородова, чтобы проверить фол на красную – но не смог. РФС уточнил: «Через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара ВАР четко три раза проговорил «стоп», чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления Милана Гайича. Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала ВАР, продолжив подготовку к выполнению 11-метрового удара».

Возможно, именно тут случился невключенный микрофон.

• Безбородов услышал ВАР и хотел отложить пенальти – но не успел, свистнул уже после удара. РФС расписал по секундам: как только ВАР-ассистенты поняли, что нужно остановить процедуру пробития пенальти (и видимо осознали, что коммуникация до этого провалилась), они сказали об этом Безбородову. И Владислав свистнул для этого, но уже в момент, когда Иван Олейников пробил по воротам, а Игорь Акинфеев отбил удар, утверждает РФС.

• Безбородов пошел смотреть момент на красную и поменял решение, но уже не мог этого делать. Повторять пенальти – тоже. Официальный вердикт: «Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается».

Все подробности скандального эпизода – по ссылке ниже:

Фото: РИА Новости/Александр Вильф