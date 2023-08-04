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Видеоассистент забыл включить микрофон? Новая деталь скандала с Безбородовым в матче ЦСКА

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Владислав Безбородов Владислав Безбородов
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Сергей Сергеевич Иванов Сергей Сергеевич Иванов
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Милан Гайич Милан Гайич
Футбол Футбол

Воскресный скандал из матча «Ахмат» – ЦСКА продолжает обрастать подробностями. Возможно, ошибку судьи Владислава Безбородова спровоцировал видеоассистент Сергей Иванов.

Помощник на ВАР мог говорить в пустоту – из-за того, что не нажал кнопку на микрофоне

Коротко напомним: Безбородов незаконно дал перебить грозненцам пенальти и поменял желтую карточку армейца Милана Гайича на красную, когда уже не мог этого делать. Потому что воспользовался помощью ВАР уже после заигранного эпизода, нарушив ВАР-протокол. 

РФС оперативно признал все ошибки Безбородова, объяснив, что «в течение всего матча между ВАР-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что существенно осложняло коммуникацию арбитров».

Правда, в официальной реакции не уточнили причину плохой связи. Предполагалось, что дело в использовании глушилок в регионе. Но у журналиста Ивана Карпова другая версия:

«Ходят разговоры, что в матче «Ахмат» – ЦСКА имела место «забавная» ошибка видеоассистента Иванова. Сергей объяснял Владиславу, что нарушение Милана [Гайича] на Иване [Олейникове] требует не горчичника, а удаления еще до того, как пенальти был пробит. Но второпях забыл включить кнопку микрофона и говорил в пустоту. То есть, объяснение, что в тот момент между ними не было связи – реально. Только опускают тонкий момент – почему ее не было.

За это время Олейников успел неудачно исполнить пенальти. Тут Иванов догадался, что его слова не дошли до адресата и включил-таки микрофон. Эпизод был заигран, но упорный помощник все равно хотел донести до судьи в поле инфу о необходимости красной карточки для Гайича. Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил тоже самое сделать и Безбородова. Результатом стало на сей раз успешное перебитие пенки от Конате и красный свет для игрока ЦСКА».

В любом случае: Безбородов после исполнения первого пенальти мог ответить видеопомощнику, что момент уже заигран и по протоколу он не имеет права пользоваться ВАР. Но он этого не сделал.

Как ситуацию объяснял РФС

• ВАР подтвердил, что пенальти за фол Гайича правильный. По этой части особых вопросов ни у кого и не возникало, в этот момент – судя по формулировкам РФС – проблем со связью не возникло.

• ВАР пытался остановить Безбородова, чтобы проверить фол на красную – но не смог. РФС уточнил: «Через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара ВАР четко три раза проговорил «стоп», чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления Милана Гайича. Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала ВАР, продолжив подготовку к выполнению 11-метрового удара».

Возможно, именно тут случился невключенный микрофон.

• Безбородов услышал ВАР и хотел отложить пенальти – но не успел, свистнул уже после удара. РФС расписал по секундам: как только ВАР-ассистенты поняли, что нужно остановить процедуру пробития пенальти (и видимо осознали, что коммуникация до этого провалилась), они сказали об этом Безбородову. И Владислав свистнул для этого, но уже в момент, когда Иван Олейников пробил по воротам, а Игорь Акинфеев отбил удар, утверждает РФС.

• Безбородов пошел смотреть момент на красную и поменял решение, но уже не мог этого делать. Повторять пенальти – тоже. Официальный вердикт: «Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается».

Все подробности скандального эпизода – по ссылке ниже:

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

10 комментариев

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По фотке так прям «алё Володька!»😂
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Уровень!
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К концу года может разберутся
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да и объяснение, что "момент уже заигран" максимально туп при существующем ВАРе.
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признали, что пенальти, а потом десятки таких моментов признают недостаточным контактом и симуляцией.
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Деточкин конечно виноват, но он не виноват. Ну как можно Безбородова дисквалифицировать. Сейчас еще можно обнаружить, что в день матча у него была корь, а у ассистента ВАР гланды.
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В общем, идёт наброс всевозможных версий, это обычная тактика, когда хотят спрятать правду или кого-то отмазать...
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А эти ВАРовцы сразу не могли рассмотреть и правомочность пенальти и необходимость красной карточки.
Всё же на одном экране, они профессионалы...
Вот здесь бы послушать их переговоры с судьей в поле.
Опубликуют?
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