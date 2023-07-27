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«Спартак» выиграл в Краснодаре: почти 32 тысячи зрителей, традиционная красная и спорный гол

Спартак Спартак
Краснодар Краснодар
Джон Кордоба Джон Кордоба
Владимир Ивич Владимир Ивич
Кади Кади
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

«Спартак» и «Краснодар» выиграли в Москве матчи первого тура РПЛ и встретились в Кубке. Матчи между ними всегда яркие и с голами: только однажды в последних 10 встречах забивала лишь одна команда.

И сейчас игра вышла не менее голевой, да еще и событийной.

Только Алонсо, Волков, Сперцян и Ахметов вышли в стартовом составе «Краснодара» по сравнению с игрой первого тура против «Динамо». Владимир Ивич придержал на скамейке всех трех авторов голов – Черникова, Баши и главное – Кордобу.

У «Спартака» было пять замен: смена центральных защитников (Джикия и Чернов), изменение в центре поле (Умяров вместо Мартинса) и два новых игрока в атакующей линии (Бальде и Игнатов).

До перерыва за «Спартак» забил Зобнин, а «Краснодар» остался вдесятером – все как прошлым летом

«Спартак» открыл счет в середине первого тайма – Роман Зобнин получил мяч от Даниила Хлусевича, ушел от Ахметова и точно пробил в дальний угол. У Хлусевича уже 2+1 за два матча. 

А потом «Краснодар» остался вдесятером, причем подвел лидер: Эдуард Сперцян потерял мяч и влетел в ногу Антону Зиньковскому. Пересматривать не пришлось – красная карточка.

Забавные совпадения:

💥 23 июля 2022, «Краснодар» – «Спартак»: Зобнин открыл счет на 35-й минуте, Черников удален на 37-й.

💥 27 июля 2023, «Краснодар» – «Спартак»: Зобнин открыл счет на 21-й минуте, Сперцян удален на 44-й.

Только едва ли это радует «Краснодар».

Красная или пенальти сопровождают пять подряд матчей «Краснодара» и «Спартака»

Статистика красноречива:

🥅 Сезон-2021/22, «Краснодар» – «Спартак»: пенальти Соболева и Крыховяка.

🥅 Сезон-2021/22, «Спартак» – «Краснодар»: пенальти Промеса и Сперцяна.

🟥 🥅 Сезон-2022/23, «Краснодар» – «Спартак»: красная Черникова, пенальти Сперцяна.

🥅 Сезон-2022/23, «Спартак» – «Краснодар»: пенальти Соболева.

🟥 Сезон-2023/24, «Краснодар» – «Спартак»: красная Сперцяна.

Ну, хоть без пенальти обошлось на этот раз.

Бонгонда снова вышел на замену и забил первый мяч за «Спартак»

В первом туре РПЛ Тео Бонгонда вышел на 40 минут, отметился голевым пасом на Хлусевича и пару раз пробил по воротам.

Теперь он появился сразу после перерыва и за 10 минут нанес в два раза больше ударов. Самым опасным был первый – Агкацев отразил не без труда.

А голевым был пятый – удар Пруцева заблокировали, но новичок «Спартака» первым успел на отскок и пробил в верхний угол. «Спартак» к тому времени имел подавляющее преимущество и запорол минимум три голевых момента, но все же установил комфортный счет 2:0.

Дальше «Спартак» еще не раз мог отличиться, несколько неплохих атак провел «Краснодар». И в компенсированное время забил Кади Боржес – 1:2.

Но не было ли офсайда у Кордобы?

А у Кади?

Гол засчитали, а за оставшееся время Кордоба чуть было не сравнял счет, пробив головой из вратарской, но промахнулся. «Спартак» внезапно чуть не упустил победу, хотя и комфортно вел в счете. А посмотреть на это пришли 31 733 болельщика: Fan ID не действует на матчах Кубка.

В матче «Спартака» и «Краснодара» опять нет ничьи, а Ивич впервые проиграл с командой дома

• С пандемийной весны 2020 года «Спартак» и «Краснодар» обязательно забивают на двоих три мяча в игре – уже семь верховых матчей подряд. И это прекрасно – продолжайте!

• Вничью эти команды вообще не играют с 2019-го (1:1 в марте). С тех пор из девяти матчей пять выиграл «Спартак», четыре – «Краснодар».

• «Краснодар» при Владимире Ивиче впервые проиграл дома. Сербский тренер работает с начала 2023 года – в 12 матчах было шесть побед и шесть ничьих.

• У Гильермо Абаскаля пока что отличные воспоминания от матчей с «Краснодаром» – 4:1, 4:3, 2:0. И еще было 4:0 зимой в товарищеской игре.

• Но что не порадует Абаскаля – «Спартак» опять не сыграл сухой матч. Из 20 игр в 2023 году спартаковцы не пропускали только в трех из них – от «Локомотива» в Кубке и дважды сыграв 0:0 в РПЛ с «Ахматом» и «Пари НН».

«Спартак» вышел на первое место в группе Кубка России с тремя очками. На одно меньше у «Пари НН», еще на одно – у «Динамо». «Краснодар» пока без очков. Во втором туре Кубка 8 августа спартаковцы примут нижегородцев, а днем позже динамовцы сыграют с краснодарским клубом.

В РПЛ у обеих команд пройдут домашние матчи второго тура: у «Краснодара» с «Сочи» 30 июля, у «Спартака» – с «Балтикой» на следующий день.

Краснодар – Спартак 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
27 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 21 Зобнин, 0:2 – 67 Бонгонда, 1:2 – 90 Кади.
КраснодарАгкацев, Алонсо, Волков, Арутюнян, Эктов, Ахметов (Баши, 46), Пина (Кривцов, 70), Сперцян, Баняц (Черников, 46), Олусегун (Кади, 80), Кобнан Дэвид (Кордоба, 61).
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Зобнин, Промес, Зиньковский (Бонгонда, 46), Умяров (Пруцев, 61), Игнатов (Мартинс Перейра, 61), Хлусевич (Классен, 77), Денисов, Кейта Бальде (Литвинов, 84).
Предупреждения:
Кордоба (45), Игнатов (47), Классен (79), Арутюнян (88), Кади (90).
Удаление:
Сперцян (44).

Фото: spartak.com

24 комментария

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Дренажная вода 4
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Не понял. Будний день, а людей так много. Интересно, почему?
Потому что люди, вместо того, чтобы работать, шляются по всяким футболам. А потом жалуются, что у них денег.
+55
-4
+51
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Apiro
Мало кто пишет про игру Умярова, а я бы хотел отметить Наиля. После долгого перерыва вышел и сразу включился. Искал борьбу, выигрывал борьбу, был активен и эффективен. Да, безусловно, многие моменты были очень "на тоненького" и могли закончится не в нашу пользу, грозили обрезом. Но в этом матче Умяров был хорош, удача была на его стороне и он ее заслужил своим желанием и стремлением. Было приятно смотреть на его игру! Один перехват вблизи ворот Краснодар чего стоил! Это было похоже на то, что так требуют многие болельщики Спартака, говоря про позицию опорника. Очень хочется чтобы Наиль продолжил в том же духе, избегал ненужных, обидных ошибок и главное травм! Спасибо за матч ему и всем КБ!
+39
0
+39
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Андрей Балабаев
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Не понял. Будний день, а людей так много. Интересно, почему?
С дач приехали)
+24
0
+24
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Андрей Кастуев
Ответ Lutyr
Гостевая форма смотрится не очень, к сожалению.
Нормально смотрится, интересно! Уж лучше стандартных беленьких футболочек и красных шортов.
+23
-3
+20
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НАВАЛЬНЫЙ
Не понял. Будний день, а людей так много. Интересно, почему?
+15
-2
+13
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Сальваторе
Ответ suetov23@mail.ru
Комментарий удален пользователем
Как это не на Кордобу, если он после паса первый мяча и коснулся?
У Кади не было, это да
+10
0
+10
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Saveliy Ivanov
Ответ Ленид Вилькин
В отличии от первого матча с Оренбургом когда благодаря Хлусевичу и финальному натиску отыгрались и победили,сегодня в концовке сели батарейки и чуток поплыли,но все ж не приплыли.Понравились Зобнин,Умяров без поперечных передач,Бонгонда с финтами и голом с левой.Не впечатлили,:4-5 ударов со штрафных в молочко и вратаря,некоторые защитники и финальные минуты....
Хорошо бы убедить Промеса не трогать мяч на штрафных и пенальти.
+9
0
+9
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КБ Сергей
Неплохой матч получился. Напрягает только паника в концовке. И наш капитан, к сожалению, не только не может эту панику остановить и навести порядок, но и сам является паникующим. Беда у нас не только с обороной, но и с отсутствием настоящего лидера. И это ещё не раз скажется в тяжёлых матчах этого сезона.
+10
-2
+8
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Ленид Вилькин
В отличии от первого матча с Оренбургом когда благодаря Хлусевичу и финальному натиску отыгрались и победили,сегодня в концовке сели батарейки и чуток поплыли,но все ж не приплыли.Понравились Зобнин,Умяров без поперечных передач,Бонгонда с финтами и голом с левой.Не впечатлили,:4-5 ударов со штрафных в молочко и вратаря,некоторые защитники и финальные минуты....
+6
0
+6
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Пользователь Huawei
Кади на одной линии, у Кордобы 💯вне игры.
Всё объясняется легко, если взглянуть кто отвечал за вар.
+4
0
+4
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encaro_one
Сайт уже несколько дней на ладан дышит.
Сложно пользоваться, эта статья только с мобильной версии открывается
+4
0
+4
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Ринат Гимадеев
Ответ sheva1976
у Пари НН 2 очка после одной игры?) это как?
в кубке если ничья в основное время, бьют серию пенальти, за победу в ней дают еще одно очко
+2
0
+2
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sheva1976
у Пари НН 2 очка после одной игры?) это как?
+1
0
+1
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suetov23@mail.ru
Ответ Сальваторе
Как это не на Кордобу, если он после паса первый мяча и коснулся? У Кади не было, это да
Точно,ошибся
+1
0
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JAV-URARTU-ARARAT
картинка с игры , атмосфера и сам матч 💥💥💥💥, и огненная концовка ! с хорошим матчем всех любителей футбола !
+1
0
+1
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Сергей Щенников
Ответ Дренажная вода 4
Потому что люди, вместо того, чтобы работать, шляются по всяким футболам. А потом жалуются, что у них денег.
куры не клюют )))
+1
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Sergio1964
Ответ Apiro
Мало кто пишет про игру Умярова, а я бы хотел отметить Наиля. После долгого перерыва вышел и сразу включился. Искал борьбу, выигрывал борьбу, был активен и эффективен. Да, безусловно, многие моменты были очень "на тоненького" и могли закончится не в нашу пользу, грозили обрезом. Но в этом матче Умяров был хорош, удача была на его стороне и он ее заслужил своим желанием и стремлением. Было приятно смотреть на его игру! Один перехват вблизи ворот Краснодар чего стоил! Это было похоже на то, что так требуют многие болельщики Спартака, говоря про позицию опорника. Очень хочется чтобы Наиль продолжил в том же духе, избегал ненужных, обидных ошибок и главное травм! Спасибо за матч ему и всем КБ!
Да, я тоже его отмечал. Мелькнула мысль, если с ним заранее оговаривать, что сыграет только один тайм, а затем опорником выпускать Литвинова, то, израсходовав весь запас сил, Умяров станет довольно эффективным опорником ( на игры с Зенитом, боюсь, это не распространяется).
+1
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Apiro
Ответ Sergio1964
Да, я тоже его отмечал. Мелькнула мысль, если с ним заранее оговаривать, что сыграет только один тайм, а затем опорником выпускать Литвинова, то, израсходовав весь запас сил, Умяров станет довольно эффективным опорником ( на игры с Зенитом, боюсь, это не распространяется).
Согласен, пока мелькают мысли что это лишь всплеск, звезды сошлись удачно и т.д. Нам, болельщикам, остается, как всегда, надеяться и верить. Ждем следующих матчей, буду рад, если Умяров развеит наши сомнения :)
+1
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encaro_one
Ответ Timur Kapkaev
Что такое "верховые матчи"? Никогда не слышал такого термина в футболе.
Ставочная тема. ТБ2.5 - то есть забито 3 и более мяча.
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sheva1976
Ответ Ринат Гимадеев
в кубке если ничья в основное время, бьют серию пенальти, за победу в ней дают еще одно очко
спасибо!
0
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Timur Kapkaev
Ответ encaro_one
Ставочная тема. ТБ2.5 - то есть забито 3 и более мяча.
спасибо!
0
0
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Slava217
Ответ Lutyr
Гостевая форма смотрится не очень, к сожалению.
Согласен
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Timur Kapkaev
Что такое "верховые матчи"? Никогда не слышал такого термина в футболе.
0
0
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suetov23@mail.ru
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