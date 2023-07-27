«Спартак» выиграл в Краснодаре: почти 32 тысячи зрителей, традиционная красная и спорный гол

«Спартак» и «Краснодар» выиграли в Москве матчи первого тура РПЛ и встретились в Кубке. Матчи между ними всегда яркие и с голами: только однажды в последних 10 встречах забивала лишь одна команда.

И сейчас игра вышла не менее голевой, да еще и событийной.

Только Алонсо, Волков, Сперцян и Ахметов вышли в стартовом составе «Краснодара» по сравнению с игрой первого тура против «Динамо». Владимир Ивич придержал на скамейке всех трех авторов голов – Черникова, Баши и главное – Кордобу.

У «Спартака» было пять замен: смена центральных защитников (Джикия и Чернов), изменение в центре поле (Умяров вместо Мартинса) и два новых игрока в атакующей линии (Бальде и Игнатов).

До перерыва за «Спартак» забил Зобнин, а «Краснодар» остался вдесятером – все как прошлым летом

«Спартак» открыл счет в середине первого тайма – Роман Зобнин получил мяч от Даниила Хлусевича, ушел от Ахметова и точно пробил в дальний угол. У Хлусевича уже 2+1 за два матча.

А потом «Краснодар» остался вдесятером, причем подвел лидер: Эдуард Сперцян потерял мяч и влетел в ногу Антону Зиньковскому. Пересматривать не пришлось – красная карточка.

Забавные совпадения:

💥 23 июля 2022, «Краснодар» – «Спартак»: Зобнин открыл счет на 35-й минуте, Черников удален на 37-й.

💥 27 июля 2023, «Краснодар» – «Спартак»: Зобнин открыл счет на 21-й минуте, Сперцян удален на 44-й.

Только едва ли это радует «Краснодар».

Красная или пенальти сопровождают пять подряд матчей «Краснодара» и «Спартака»

Статистика красноречива:

🥅 Сезон-2021/22, «Краснодар» – «Спартак»: пенальти Соболева и Крыховяка.

🥅 Сезон-2021/22, «Спартак» – «Краснодар»: пенальти Промеса и Сперцяна.

🟥 🥅 Сезон-2022/23, «Краснодар» – «Спартак»: красная Черникова, пенальти Сперцяна.

🥅 Сезон-2022/23, «Спартак» – «Краснодар»: пенальти Соболева.

🟥 Сезон-2023/24, «Краснодар» – «Спартак»: красная Сперцяна.

Ну, хоть без пенальти обошлось на этот раз.

Бонгонда снова вышел на замену и забил первый мяч за «Спартак»

В первом туре РПЛ Тео Бонгонда вышел на 40 минут, отметился голевым пасом на Хлусевича и пару раз пробил по воротам.

Теперь он появился сразу после перерыва и за 10 минут нанес в два раза больше ударов. Самым опасным был первый – Агкацев отразил не без труда.

А голевым был пятый – удар Пруцева заблокировали, но новичок «Спартака» первым успел на отскок и пробил в верхний угол. «Спартак» к тому времени имел подавляющее преимущество и запорол минимум три голевых момента, но все же установил комфортный счет 2:0.

Дальше «Спартак» еще не раз мог отличиться, несколько неплохих атак провел «Краснодар». И в компенсированное время забил Кади Боржес – 1:2.

Но не было ли офсайда у Кордобы?

А у Кади?

Гол засчитали, а за оставшееся время Кордоба чуть было не сравнял счет, пробив головой из вратарской, но промахнулся. «Спартак» внезапно чуть не упустил победу, хотя и комфортно вел в счете. А посмотреть на это пришли 31 733 болельщика: Fan ID не действует на матчах Кубка.

В матче «Спартака» и «Краснодара» опять нет ничьи, а Ивич впервые проиграл с командой дома

• С пандемийной весны 2020 года «Спартак» и «Краснодар» обязательно забивают на двоих три мяча в игре – уже семь верховых матчей подряд. И это прекрасно – продолжайте!

• Вничью эти команды вообще не играют с 2019-го (1:1 в марте). С тех пор из девяти матчей пять выиграл «Спартак», четыре – «Краснодар».

• «Краснодар» при Владимире Ивиче впервые проиграл дома. Сербский тренер работает с начала 2023 года – в 12 матчах было шесть побед и шесть ничьих.

• У Гильермо Абаскаля пока что отличные воспоминания от матчей с «Краснодаром» – 4:1, 4:3, 2:0. И еще было 4:0 зимой в товарищеской игре.

• Но что не порадует Абаскаля – «Спартак» опять не сыграл сухой матч. Из 20 игр в 2023 году спартаковцы не пропускали только в трех из них – от «Локомотива» в Кубке и дважды сыграв 0:0 в РПЛ с «Ахматом» и «Пари НН».

«Спартак» вышел на первое место в группе Кубка России с тремя очками. На одно меньше у «Пари НН», еще на одно – у «Динамо». «Краснодар» пока без очков. Во втором туре Кубка 8 августа спартаковцы примут нижегородцев, а днем позже динамовцы сыграют с краснодарским клубом.

В РПЛ у обеих команд пройдут домашние матчи второго тура: у «Краснодара» с «Сочи» 30 июля, у «Спартака» – с «Балтикой» на следующий день.

Фото: spartak.com