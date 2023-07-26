Срыв покупки «Спартака» из «Тоттенхэма»: Санчеса не будет. АПЛ против

В «Спартаке» не будет центрального защитника из «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

Фабрицио Романо писал, что трансфер согласован, британские медиа называли суммы – похоже, что договоренность между клубами была близка или даже достигнута, но на финальном этапе все рухнуло.

Перехода точно не будет. Вероятно, из-за политической рекомендации АПЛ

Еще днем в среду «Спорт-Экспресс» цитировал агентство FV Players, которое представляет интересы Санчеса: «Мы работаем [над трансфером], но не можем дать больше информации. Надеемся на понимание». Казалось, что переход еще возможен, а скрытность – просто атрибут обсуждения.

Но уже к вечеру агент футболиста Фернандо Вильярреал в интервью «Еврофутболу» сказал: «Это конец переговоров».

Вероятно, решающий аргумент против – позиция АПЛ.

The Guardian сообщала, что Премьер-лига против сделок своих клубов с российскими: и из-за санкций, и по этическим причинам . Конечно, тут у АПЛ только рекомендательное право, она не может напрямую запрещать, но мнение явно весомое.

РБК, сославшись на источник, добавил, что «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ и заблокировал трансфер. По сути, переходу Санчеса в «Спартак» помешала именно политика.

Санчеса ждали: «Спартак» давал прилично больше всех – 12-15 млн евро. Что будет теперь?

Новость об интересе «Спартака» к 27-летнему колумбийскому защитнику появилась в начале июля.

Relevo писал о вариантах его перехода в «Фенербахче», «Галатасарай» или «Вильярреал». Представители FV Players тогда отреагировали: «Спартаку» действительно интересен Санчес. Агент Фернандо Вильярреал утверждал, что со стороны московского клуба последовало официальное предложение.

По информации Фабрицио Романо, «Галатасарай» предлагал всего девять миллионов евро, а москвичи – как минимум 12, а то и 15, которые требовал «Тоттенхэм».

Вариант с Санчесом явно вырос для «Спартака» в приоритете после того, как Страхиню Эраковича увел «Зенит». Не получилось уже с двумя опциями из виш-листа в центр обороны.

Усиление нужно, до конца трансферного окна еще полтора месяца, и новые кандидатуры звучат. По сообщениям Football Scotland, «Спартак» может купить защитника «Селтика» Карла Старфельта , известного нам по «Рубину». Еще интересуются игроком «Фенербахче» Джейденом Остервольде.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson / Stringer, Daniel Carson / Stringer