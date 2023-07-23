Два шикарных гола «Крыльев» после взрывных проходов. И какой красивее?

Герои – Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин.

«Крылья» начали сезон с победы – увезли 3 очка из Грозного благодаря двум голам. Очень красивым двум голам! Мастер-класс от Бенхамина Гарре и Сергея Бабкина по тому, как убирать соперников на дриблинге в чужой штрафной.

12-я минута. Быстрая атака закончилась тем, что Гарре накрутил троих, двигаясь вдоль ворот, и прошил кипера.

Аргентинец освоился в России: молчал в первых 8 турах РПЛ после зимнего перехода, но сейчас у него красивые 4+1 в шести матчах.

84-я минута. Искусство паузы от 20-летнего Сергея Бабкина – ложными замахами раскидал половину защиты «Ахмата». Причем вышел на поле только на 77-й минуте.

Бабкин тоже перешел в «Крылья» зимой, не получив шанса в «Локомотиве». Здесь же играет регулярно, весной даже забивал «Зениту».

Этих голов хватило «Крыльям» для первой победы в сезоне. «Ахмат» ответил только мячом Агаларова с пенальти (2:1).

Фото: ПФК «Крылья Советов»