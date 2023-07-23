Два шикарных гола «Крыльев» после взрывных проходов. И какой красивее?
Герои – Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин.
«Крылья» начали сезон с победы – увезли 3 очка из Грозного благодаря двум голам. Очень красивым двум голам! Мастер-класс от Бенхамина Гарре и Сергея Бабкина по тому, как убирать соперников на дриблинге в чужой штрафной.
12-я минута. Быстрая атака закончилась тем, что Гарре накрутил троих, двигаясь вдоль ворот, и прошил кипера.
Аргентинец освоился в России: молчал в первых 8 турах РПЛ после зимнего перехода, но сейчас у него красивые 4+1 в шести матчах.
84-я минута. Искусство паузы от 20-летнего Сергея Бабкина – ложными замахами раскидал половину защиты «Ахмата». Причем вышел на поле только на 77-й минуте.
Бабкин тоже перешел в «Крылья» зимой, не получив шанса в «Локомотиве». Здесь же играет регулярно, весной даже забивал «Зениту».
Этих голов хватило «Крыльям» для первой победы в сезоне. «Ахмат» ответил только мячом Агаларова с пенальти (2:1).
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- Дата проведения
- 22 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Шелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Быстров, Олейников, Бериша (Якуев, 90), Камилов, Диванович (Волков, 90), Ильин (Агаларов, 60), Конате.
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Крылья Советов –
Овсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Гарре, Ежов (Барач, 89), Фернандо (Бабкин, 77), Иванисеня (Витюгов, 46), Цыпченко (Рахманович, 24), Карпицкий (Рассказов, 46).
Фото: ПФК «Крылья Советов»
Гол отличный, накрутил не накручивая.