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Два шикарных гола «Крыльев» после взрывных проходов. И какой красивее?

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Герои – Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин.

«Крылья» начали сезон с победы – увезли 3 очка из Грозного благодаря двум голам. Очень красивым двум голам! Мастер-класс от Бенхамина Гарре и Сергея Бабкина по тому, как убирать соперников на дриблинге в чужой штрафной.

12-я минута. Быстрая атака закончилась тем, что Гарре накрутил троих, двигаясь вдоль ворот, и прошил кипера.

Аргентинец освоился в России: молчал в первых 8 турах РПЛ после зимнего перехода, но сейчас у него красивые 4+1 в шести матчах.

84-я минута. Искусство паузы от 20-летнего Сергея Бабкина – ложными замахами раскидал половину защиты «Ахмата». Причем вышел на поле только на 77-й минуте.

Бабкин тоже перешел в «Крылья» зимой, не получив шанса в «Локомотиве». Здесь же играет регулярно, весной даже забивал «Зениту».

Этих голов хватило «Крыльям» для первой победы в сезоне. «Ахмат» ответил только мячом Агаларова с пенальти (2:1).

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Ахмат – Крылья Советов 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
22 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Гарре, 0:2 – 85 Бабкин, 1:2 – 90, пенальти Агаларов.
АхматШелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Быстров, Олейников, Бериша (Якуев, 90), Камилов, Диванович (Волков, 90), Ильин (Агаларов, 60), Конате.
Крылья СоветовОвсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Гарре, Ежов (Барач, 89), Фернандо (Бабкин, 77), Иванисеня (Витюгов, 46), Цыпченко (Рахманович, 24), Карпицкий (Рассказов, 46).
Предупреждения:
Камилов (54), Ежов (58), Челикович (67), Фернандо (71).

Фото: ПФК «Крылья Советов»

Какой гол «Крыльев» круче?
108 голосов
Бенхамина Гарре
71%
Бенхамин Гарре
Сергея Бабкина
29%
Сергей Бабкин

5 комментариев

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Тюменский медвежонок
Бабкин молодец, но он там почти ничего сам ногами не делал, как-то все удачно складывалось и все сами мимо него пролетали) у Гарре конечно более техничный гол, а так оба молодцы, Крыльям удачи, дай Бог этим составом до конца сезона доиграют, глядишь в топ-5 попадут
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Best game on Earth
Бабкин - Набабкин для бедных. Извините за каламбур, не сдержался.
Гол отличный, накрутил не накручивая.
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Максим Прокофьев
"Юниор Крыльев Бабкин"?! Комментаторы в курсе что этому Бабкину уже 21ый год идёт?
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mj23.net
Ответ Тюменский медвежонок
Бабкин молодец, но он там почти ничего сам ногами не делал, как-то все удачно складывалось и все сами мимо него пролетали) у Гарре конечно более техничный гол, а так оба молодцы, Крыльям удачи, дай Бог этим составом до конца сезона доиграют, глядишь в топ-5 попадут
Ну не согласен. Как раз дриблинг и движение с мячом без касания самого мяча с помощью оверстепов, работы корпусом или обманных движений считается большим мастерством. Когда такое делали топ дриблеры, все кипятком ссали) Тут он и принял мяч без касания, причем поменял направление движения, что очень круто, а потом мимолетным движением, быстрым шагом к воротам, уложил уже последнего заща. Поймал волну.
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