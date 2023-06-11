Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем
В «Лужниках», как на чемпионате мира.
ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России! В продолжительной серии пенальти благодаря двум сэйвам Игоря Акинфеева.
На втором сразу все закончилось, не понадобилось ждать ответного удара – поэтому Игорь сразу как следует отметил!
Таким вот образом!
Незабываемо.
Вам же тоже напомнило, как он себя вел после сэйва с испанцами на ЧМ-2018? Когда Игорь брал пенальти от Яго Аспаса ногой, потом катился по полю, бежал в том же направлении – а через несколько дней говорил:
«В такие моменты невозможно контролировать эмоции. Смотрю сейчас на себя: «Ну и дурак». Но это было искренне», – говорил тогда Игорь.
Сейчас, само собой, тоже максимально чистый всплеск.
Вот серия пенальти целиком – это очень увлекательно.
Акинфеев взял вообще первый удар – от Эдуарда Сперцяна, но слишком далеко вышел из ворот. Пришлось перебить, и Сперцян забил.
Игорь отбил удар Жоау Баши – четвертый в основной серии, когда армейцы проигрывали.
А потом принес победу.
Это те же «Лужники», те же ворота и решающий сэйв, как и в 1/8 финала на чемпионате мира-2018 с Испанией. «У меня промелькнула мысль об этом, когда Владислав Безбородов подкинул монетку, и выбрали эти ворота. «Краснодар» обрадовался, что там их болельщики, но сегодня наш день, наш праздник», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».
Он посвятил победу болельщикам, которых на трибунах не было.
«Хочу поздравить болельщиков: это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас! Хочу поздравить и самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим. Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них».
Каждый игрок ЦСКА после матча переоделся в особенную футболку – с фамилией на груди и персонифицированной фразой, шуткой. У Акинфеева было: «И он поднимет Руки Вверх со своим уже 21-м трофеем». Очевидно, что отсыл к тому, как вратарь любит песни Сергея Жукова.
21 трофей суммарно, семь – конкретно Кубков России (по ним вровень с Сергеем Игнашевичем и Элвером Рахимичем). Герой!
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К серебру чемпионата ЦСКА добавил кубковое золото – и теперь сыграет за новый трофей с «Зенитом» в июле.
- Дата проведения
- 11 июня, 17.00, «Лужники»
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Краснодар –
Агкацев, Петров (Волков, 83), Алонсо, Арутюнян, Рамирес, Пина (Черников, 83), Сперцян, Ионов (Ахметов, 46), Баши, Кордоба, Олусегун.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин (Гайич, 69), Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Зайнутдинов (Карраскаль, 73), Здьелар, Кучаев (Мендес, 46), Медина, Обляков (Заболотный, 63), Чалов.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
- Предупреждения:
- Здьелар (48), Баши (58), Обляков (58), Петров (62), Виллиан Роша (76), Кобнан Дэвид (79), Ивич (79), Карраскаль (86), Дивеев (90).
ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Теперь кто-то из них в футболе начал соображать, ну а пена просто отвалилась. Обратите внимание, куда-то пропали какие-то странные прозвища.
Всё нормально . Жаль, что эпоха сумасшедших вратарей заканчивается. Ерёмин, Перхун, Акинфеев. Торопу удачи.
Главное, чтобы те кто пенальти исполняют били четко и забивали. Сегодня только Мойзес промазал, да и то получается, чуть-чуть пониже надо было ударить. Ну и Гайич как-то неуверенно пробил, высоко но не очень сильно. Остальные ребята Чалов, Дивеев, Медина, Карраскаль и Заболотный отлично свои удары выполнили.