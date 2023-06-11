Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем

В «Лужниках», как на чемпионате мира.

ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России! В продолжительной серии пенальти благодаря двум сэйвам Игоря Акинфеева.

На втором сразу все закончилось, не понадобилось ждать ответного удара – поэтому Игорь сразу как следует отметил!

Таким вот образом!

Незабываемо.

Вам же тоже напомнило, как он себя вел после сэйва с испанцами на ЧМ-2018? Когда Игорь брал пенальти от Яго Аспаса ногой, потом катился по полю, бежал в том же направлении – а через несколько дней говорил:

«В такие моменты невозможно контролировать эмоции. Смотрю сейчас на себя: «Ну и дурак». Но это было искренне», – говорил тогда Игорь.

Сейчас, само собой, тоже максимально чистый всплеск.

Вот серия пенальти целиком – это очень увлекательно.

Акинфеев взял вообще первый удар – от Эдуарда Сперцяна, но слишком далеко вышел из ворот. Пришлось перебить, и Сперцян забил.

Игорь отбил удар Жоау Баши – четвертый в основной серии, когда армейцы проигрывали.

А потом принес победу.

Это те же «Лужники», те же ворота и решающий сэйв, как и в 1/8 финала на чемпионате мира-2018 с Испанией. «У меня промелькнула мысль об этом, когда Владислав Безбородов подкинул монетку, и выбрали эти ворота . «Краснодар» обрадовался, что там их болельщики, но сегодня наш день, наш праздник», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Он посвятил победу болельщикам, которых на трибунах не было.

«Хочу поздравить болельщиков: это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас! Хочу поздравить и самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим. Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать . Эта победа для них».

Каждый игрок ЦСКА после матча переоделся в особенную футболку – с фамилией на груди и персонифицированной фразой, шуткой. У Акинфеева было: «И он поднимет Руки Вверх со своим уже 21-м трофеем». Очевидно, что отсыл к тому, как вратарь любит песни Сергея Жукова.

21 трофей суммарно, семь – конкретно Кубков России (по ним вровень с Сергеем Игнашевичем и Элвером Рахимичем). Герой!

***

К серебру чемпионата ЦСКА добавил кубковое золото – и теперь сыграет за новый трофей с «Зенитом» в июле.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович