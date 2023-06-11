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Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем

ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Олакунле Олусегун Олакунле Олусегун
ЦСКА ЦСКА
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Краснодар Краснодар
Футбол Футбол

В «Лужниках», как на чемпионате мира.

ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России! В продолжительной серии пенальти благодаря двум сэйвам Игоря Акинфеева.

 

На втором сразу все закончилось, не понадобилось ждать ответного удара – поэтому Игорь сразу как следует отметил!

Таким вот образом!

Незабываемо.

Вам же тоже напомнило, как он себя вел после сэйва с испанцами на ЧМ-2018? Когда Игорь брал пенальти от Яго Аспаса ногой, потом катился по полю, бежал в том же направлении – а через несколько дней говорил:

«В такие моменты невозможно контролировать эмоции. Смотрю сейчас на себя: «Ну и дурак». Но это было искренне», – говорил тогда Игорь.

Сейчас, само собой, тоже максимально чистый всплеск.

Вот серия пенальти целиком – это очень увлекательно.

Акинфеев взял вообще первый удар – от Эдуарда Сперцяна, но слишком далеко вышел из ворот. Пришлось перебить, и Сперцян забил.

Игорь отбил удар Жоау Баши – четвертый в основной серии, когда армейцы проигрывали.

А потом принес победу.

Это те же «Лужники», те же ворота и решающий сэйв, как и в 1/8 финала на чемпионате мира-2018 с Испанией. «У меня промелькнула мысль об этом, когда Владислав Безбородов подкинул монетку, и выбрали эти ворота. «Краснодар» обрадовался, что там их болельщики, но сегодня наш день, наш праздник», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Он посвятил победу болельщикам, которых на трибунах не было.

«Хочу поздравить болельщиков: это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас! Хочу поздравить и самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим. Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них».

Каждый игрок ЦСКА после матча переоделся в особенную футболку – с фамилией на груди и персонифицированной фразой, шуткой. У Акинфеева было: «И он поднимет Руки Вверх со своим уже 21-м трофеем». Очевидно, что отсыл к тому, как вратарь любит песни Сергея Жукова.

21 трофей суммарно, семь – конкретно Кубков России (по ним вровень с Сергеем Игнашевичем и Элвером Рахимичем). Герой!

***

К серебру чемпионата ЦСКА добавил кубковое золото – и теперь сыграет за новый трофей с «Зенитом» в июле.

Краснодар – ЦСКА 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:6
Дата проведения
11 июня, 17.00, «Лужники»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 32, пенальти Чалов, 1:1 – 50 Кордоба.
КраснодарАгкацев, Петров (Волков, 83), Алонсо, Арутюнян, Рамирес, Пина (Черников, 83), Сперцян, Ионов (Ахметов, 46), Баши, Кордоба, Олусегун.
ЦСКААкинфеев, Набабкин (Гайич, 69), Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Зайнутдинов (Карраскаль, 73), Здьелар, Кучаев (Мендес, 46), Медина, Обляков (Заболотный, 63), Чалов.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
Предупреждения:
Здьелар (48), Баши (58), Обляков (58), Петров (62), Виллиан Роша (76), Кобнан Дэвид (79), Ивич (79), Карраскаль (86), Дивеев (90).

ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

93 комментария

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Severfan
лучший вратарь в истории России! 37 лет и он тащит пенальти в финале)
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МТБ
Ответ Severfan
лучший вратарь в истории России! 37 лет и он тащит пенальти в финале)
На самом деле он не просто потащил пенальти, но по сути дотянулся ещё до двух мячей, ну и в общем-то вытащил ещё пенальти, но эти мудацкие правила, когда вратарю нельзя от линии отцепляться, а нападающему можно бегать, танцевать, какие-то там ещё движения делать...
+129
-3
+126
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Arthur Nowack
Великий!
+80
-2
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Денис Францев
Акинфеев конечно невероятный, мне кажется игроки, когда бьют ему пенальти переносят невероятные эмоции и страх
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Ernest Imamov
Болею за Спартак, всегда восхищался игрой Игоря. У него были ошибки, но лично я считал и считаю его топовым вратарём, на всём серьёзе ожидал перехода в большой клуб, особенно в Арсенал после ухода Симена, и после ухода Чеха
+39
0
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Тюменский медвежонок
Очень радует второй год подряд финал кубка России, организация какая-то особенная что ли, в прошлом году Максим классно выступила и атмосфера топ была на стадионе и в целом, в этом году Баста тоже в тему смотрелся и вся картинка и организация красивая, классно, классный финал, растём очевидно в плане организации и праздника
+24
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Никита Самарин
Акинфеев - глыба!
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8015662@rambler.ru
Красавец !!!!!!
+18
0
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Виталий Шлыгин
Ответ Thunder73
Легенда номер 37!
35
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igls54
Акинфеище - легендарище!
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-1
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Андрей Попов
Ответ МТБ
На самом деле он не просто потащил пенальти, но по сути дотянулся ещё до двух мячей, ну и в общем-то вытащил ещё пенальти, но эти мудацкие правила, когда вратарю нельзя от линии отцепляться, а нападающему можно бегать, танцевать, какие-то там ещё движения делать...
На повторе видно, что в общем-то ранний сход Акинфеева с ленточки при первом пенальти Сперцяна - вопрос трактовки, и как мне кажется, ассистент за воротами поспешил. Именно в момент удара пятка была на/над ленточкой.
+17
-2
+15
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притвиц
Интересно , а остались ли сомневающиеся в мастерстве и непревзойденности лучшего вратаря России Игоря Акинфеева.
+15
-1
+14
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bestttttttofthebest
Акинфеев великий вратарь!
+14
-1
+13
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Andrey Fiver
Ответ Ernest Imamov
Болею за Спартак, всегда восхищался игрой Игоря. У него были ошибки, но лично я считал и считаю его топовым вратарём, на всём серьёзе ожидал перехода в большой клуб, особенно в Арсенал после ухода Симена, и после ухода Чеха
Тоже за Спартак, но ловил себя на мысли, что он вполне бы потянул такое. В целом, среди российских вратарей лет 10-15 назад была неплохая конкуренция, но Акинфеев почти всё время был топ, за исключением некоторого спада, после которого вернулся на свой уровень. По стабильности уровня на длительном отрезке, к сожалению, никого и близко нет.
+13
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arxangel
Спасибо Игорь! Спасибо Кони!
+11
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Bartez1986
Опыт - великое дело. Потащил в самый нужный момент
+10
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denimo21
Ответ Автомобилист Зажопинск
лучший вратарь в истории России! 28 лет и он тащит сумасшедший дальний удар игрока сборной Южной Кореи! Браво!
Ваш матвейка никогда не достигнет его уровня, не стоит злорадствовать. При всем уважении, но вытирайте слёзы на своих ветках. А у нас праздник.
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Сашуля П
Игорь наше ВСЕ❤️💙💪
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Вова Пупкин
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Эх, жаль Краснодар! Хорошая команда. Поздравляю ЦСКА и Федотова с очередным титулом!
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Thunder73
Легенда номер 37!
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Skif63
Браво Акинфеев! Браво ЦСКА! Выиграли кубок в восьмой раз!
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64etar
Ответ притвиц
Интересно , а остались ли сомневающиеся в мастерстве и непревзойденности лучшего вратаря России Игоря Акинфеева.
Да они просто выросли. Те кто постоянно подсчитывали его пропущенные мячи в Еврокубках.
Теперь кто-то из них в футболе начал соображать, ну а пена просто отвалилась. Обратите внимание, куда-то пропали какие-то странные прозвища.
Всё нормально . Жаль, что эпоха сумасшедших вратарей заканчивается. Ерёмин, Перхун, Акинфеев. Торопу удачи.
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Alex Metallov
В Акинфееве не сомневался. Он умеет отбивать пенальти. Столько уже выигранных серий, за ЦСКА уже считай 5 - ая. И три из них в финале.
Главное, чтобы те кто пенальти исполняют били четко и забивали. Сегодня только Мойзес промазал, да и то получается, чуть-чуть пониже надо было ударить. Ну и Гайич как-то неуверенно пробил, высоко но не очень сильно. Остальные ребята Чалов, Дивеев, Медина, Карраскаль и Заболотный отлично свои удары выполнили.
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ФанатТоми
Ответ la_masia
Безбородову памятник должны поставить кони после такого финала.
не гони. Пенальти 100%!
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Алексей Кабанов
Игорь легенда!!!
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