Золотая замена Семака: придумали выход Сергеева еще перед пенальти, он дал чемпионский гол на 90+1!

Через четыре минуты после выхода.

«Зенит» досрочно вырвал титул в драматичном матче со «Спартаком» (3:2). Большую часть игры команда Семака вела, за 15 минут до свистка получила еще и численное большинство (красная Дуарте), но «Спартак» не сдался.

Квинси Промес сравнял (2:2), с 86 голами стал еще и лучшим бомбардиром-легионером в истории РПЛ. Казалось, что чемпионство «Зенита»откладывается, но у тренерского штаба петербуржцев нашелся джокер!

Итак:

85’ – «Спартак» зажег 2:2, которые не устраивают «Зенит».

87’ – вышли нападающий Иван Сергеев и полузащитник Густаво Мантуан.

91’ – чемпионский гол Сергеева, он эффектно замкнул прострел Мантуана.

Герои!

После победы Сергеев в эфире «Матч ТВ» рассказал, что происходило на скамейке «Зенита»: «Когда назначили пенальти, мне уже сказали готовиться. Как забили – я сразу вышел, перестроились с пяти защитников на 4-4-2. Моя работа находиться в штрафной площади, хороший был прострел, мне осталось только замкнуть».

Иван Сергеев второй раз стал чемпионом России, до этого он побеждал в ФНЛ и ПФЛ. Напомним, это третий футболист, который последовательно выиграл все три лиги – после Романа Шаронова и Алексея Попова.

27-летний форвард нашел пожелания для тех, кто сейчас смотрит на его успех из низших дивизионов:

«Терпение, работа, главное не звездиться. Это самое главное. Продолжайте работать, не опускайте руки. Хочу сказать это всем ребятам, которые сейчас во второй-первой лиге!»

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов