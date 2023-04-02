Новый чудовищный привоз вратаря «Химок»! После него 0:1 очень быстро превратились в 0:6
Ужас.
«Краснодар» уничтожил «Химки» в гостях с теннисным счетом – 6:0. Вероятно, ключевым стал второй гол «Краснодара»: дальше забивать было проще, «Химки», которые еще и более 60 минут играли в меньшинстве, совсем расклеились.
Очень курьезный гол – вратарь Гудиев просто ужасно обработал мяч
Гудиев при приеме паса далеко отпустил мяч от себя. Джон Кордоба хладнокровно подловил вратаря на ошибке и спокойно катнул в пустые ворота.
Это уже не первый привоз Гудиева с плохой игрой ногами
В октябрьском матче с «Динамо» Гудиев выдал пас на ногу камерунскому нападающему Муми Нгамале. Та игра закончилась поражением «Химок» со счетом 1:6 и запомнилась странным поведением Спартака Гогниева на трибунах.
До этого Гогниев убирал Лантратова в перерыве и выпускал Гудиева, чтобы «немножечко лучше начинали ногами»
В матче с ЦСКА за несколько недель до «Динамо» Гогниев заменил Илью Лантратова на Гудиева в перерыве – как раз чтобы разыгрывать коротко.
«Хотели, чтобы немножко лучше начинали ногами. Выбивали постоянно мяч, хотелось вытянуть ЦСКА на свою половину поля. В принципе получилось. Если мы научимся играть в розыгрыш, будет легче. Только та команда, которая разыгрывает мяч и спокойно выходит из обороны, может стать первой. ЦСКА не оставляет разряженных зон, все контролирует», – так комментировал решение главный тренер «Химок».
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С розыгрышем по-прежнему все тяжело – и не только с розыгрышем. «Химки» тонут в зоне вылета c 1 одной победой в последних 23 матчах.
Все очень плохо – в весенней части побед еще не было. Меньше очков в РПЛ только у «Торпедо», которое в случае победы над «Ростовом» может догнать «Химки».
«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все
- Дата проведения
- 2 апреля, 14.00, «Арена Химки»
- Голы:
- 0:1 – 23 Баши, 0:2 – 47 Кордоба, 0:3 – 56 Кордоба, 0:4 – 63 Кади, 0:5 – 78 Ионов, 0:6 – 86 Кривцов.
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Химки –
Гудиев, Голубович, Лысцов, Тассано, Лео Андраде, Гулиев, Главчич (Казанцев, 38), Магомедов (Руденко, 73), Кобесов (Каргинов, 60), Маркос Гильерме (Идову, 60), Хубулов (Садыгов, 73).
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Краснодар –
Сафонов, Алонсо, Панталеао, Петров, Черников (Ахметов, 68), Сперцян (Кривцов, 58), Баняц, Волков, Баши (Олусегун, 67), Кордоба (Ионов, 73), Кобнан Дэвид (Кади, 46).
- Удаление:
- Лысцов (27).
"Торпедо" за победу над "Ростовом" получит 25 очков? Вперед, "Торпедо"! Такой шанс бывает раз в жизни! И то не у всех.
Интересно, почему? Вернёт ли "батюшка" теперь деньги?
это ж сколько очков за победу над Ростовом дадут?