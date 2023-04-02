Новый чудовищный привоз вратаря «Химок»! После него 0:1 очень быстро превратились в 0:6

Ужас.

«Краснодар» уничтожил «Химки» в гостях с теннисным счетом – 6:0. Вероятно, ключевым стал второй гол «Краснодара»: дальше забивать было проще, «Химки», которые еще и более 60 минут играли в меньшинстве, совсем расклеились.

Очень курьезный гол – вратарь Гудиев просто ужасно обработал мяч

Гудиев при приеме паса далеко отпустил мяч от себя. Джон Кордоба хладнокровно подловил вратаря на ошибке и спокойно катнул в пустые ворота.

Это уже не первый привоз Гудиева с плохой игрой ногами

В октябрьском матче с «Динамо» Гудиев выдал пас на ногу камерунскому нападающему Муми Нгамале. Та игра закончилась поражением «Химок» со счетом 1:6 и запомнилась странным поведением Спартака Гогниева на трибунах.

До этого Гогниев убирал Лантратова в перерыве и выпускал Гудиева, чтобы «немножечко лучше начинали ногами»

В матче с ЦСКА за несколько недель до «Динамо» Гогниев заменил Илью Лантратова на Гудиева в перерыве – как раз чтобы разыгрывать коротко.

«Хотели, чтобы немножко лучше начинали ногами. Выбивали постоянно мяч, хотелось вытянуть ЦСКА на свою половину поля. В принципе получилось. Если мы научимся играть в розыгрыш, будет легче. Только та команда, которая разыгрывает мяч и спокойно выходит из обороны, может стать первой. ЦСКА не оставляет разряженных зон, все контролирует», – так комментировал решение главный тренер «Химок».

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С розыгрышем по-прежнему все тяжело – и не только с розыгрышем. «Химки» тонут в зоне вылета c 1 одной победой в последних 23 матчах.

Все очень плохо – в весенней части побед еще не было. Меньше очков в РПЛ только у «Торпедо», которое в случае победы над «Ростовом» может догнать «Химки».