ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Новый чудовищный привоз вратаря «Химок»! После него 0:1 очень быстро превратились в 0:6

Краснодар Краснодар
Химки Химки
Виталий Гудиев Виталий Гудиев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Илья Лантратов Илья Лантратов
Спартак Гогниев Спартак Гогниев
Джон Кордоба Джон Кордоба
Футбол Футбол

Ужас.

«Краснодар» уничтожил «Химки» в гостях с теннисным счетом – 6:0. Вероятно, ключевым стал второй гол «Краснодара»: дальше забивать было проще, «Химки», которые еще и более 60 минут играли в меньшинстве, совсем расклеились. 

Очень курьезный гол – вратарь Гудиев просто ужасно обработал мяч 

Гудиев при приеме паса далеко отпустил мяч от себя. Джон Кордоба хладнокровно подловил вратаря на ошибке и спокойно катнул в пустые ворота.

Это уже не первый привоз Гудиева с плохой игрой ногами

В октябрьском матче с «Динамо» Гудиев выдал пас на ногу камерунскому нападающему Муми Нгамале. Та игра закончилась поражением «Химок» со счетом 1:6 и запомнилась странным поведением Спартака Гогниева на трибунах.

До этого Гогниев убирал Лантратова в перерыве и выпускал Гудиева, чтобы «немножечко лучше начинали ногами»

В матче с ЦСКА за несколько недель до «Динамо» Гогниев заменил Илью Лантратова на Гудиева в перерыве – как раз чтобы разыгрывать коротко. 

«Хотели, чтобы немножко лучше начинали ногами. Выбивали постоянно мяч, хотелось вытянуть ЦСКА на свою половину поля. В принципе получилось. Если мы научимся играть в розыгрыш, будет легче. Только та команда, которая разыгрывает мяч и спокойно выходит из обороны, может стать первой. ЦСКА не оставляет разряженных зон, все контролирует», – так комментировал решение главный тренер «Химок».

***

С розыгрышем по-прежнему все тяжело – и не только с розыгрышем. «Химки» тонут в зоне вылета c 1 одной победой в последних 23 матчах.

Все очень плохо – в весенней части побед еще не было. Меньше очков в РПЛ только у «Торпедо», которое в случае победы над «Ростовом» может догнать «Химки».

«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все

 

Химки – Краснодар 0:6 (0:1, 0:5)
Дата проведения
2 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 23 Баши, 0:2 – 47 Кордоба, 0:3 – 56 Кордоба, 0:4 – 63 Кади, 0:5 – 78 Ионов, 0:6 – 86 Кривцов.
ХимкиГудиев, Голубович, Лысцов, Тассано, Лео Андраде, Гулиев, Главчич (Казанцев, 38), Магомедов (Руденко, 73), Кобесов (Каргинов, 60), Маркос Гильерме (Идову, 60), Хубулов (Садыгов, 73).
КраснодарСафонов, Алонсо, Панталеао, Петров, Черников (Ахметов, 68), Сперцян (Кривцов, 58), Баняц, Волков, Баши (Олусегун, 67), Кордоба (Ионов, 73), Кобнан Дэвид (Кади, 46).
Предупреждения:
Тассано (42), Каргинов (81).
Удаление:
Лысцов (27).

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ Aleksandr Danilov
Даже? Габулов топ 5 вратарь за всю историю современной России
Какой топ 5? Титулы он выиграл сидя за Акинфеевым. Сам сменил множество клубов. Нигде особо не блистал. В Бельгии провалился. Абсолютно средний вратарь по российским меркам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Ответ Андрей Балабаев
На этом фоне даже Габулов в сборной Черчесова выглядит Буффоном в лучшие годы. Тем более Саламычу хватало ума его не выпускать.
Даже? Габулов топ 5 вратарь за всю историю современной России
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ Гусеконь
слил великолепного Лантрапова и привёл блатного земляка Гудиева.
На этом фоне даже Габулов в сборной Черчесова выглядит Буффоном в лучшие годы. Тем более Саламычу хватало ума его не выпускать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diablosax
Побольше георгиевских лент на форме, флагов страны на груди и плакатов в поддержку СВО на трибунах, пожалуйста. *сарказм*
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Old Vyaine
Не может такого быть, чтобы Садыгов не виноват.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Баранов
«Торпедо», которое в случае победы над «Ростовом» может догнать «Динамо».
"Торпедо" за победу над "Ростовом" получит 25 очков? Вперед, "Торпедо"! Такой шанс бывает раз в жизни! И то не у всех.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Ответ spaispower
Меньше очков в РПЛ только у «Торпедо», которое в случае победы над «Ростовом» может догнать «Динамо». это ж сколько очков за победу над Ростовом дадут?
Так поменяли же регламент во время паузы. Там теперь прямо сказано, что тренер сборной отныне главный босс рпл, за прохождение которого (победу над ним) дают 31 очко.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ za_vsu_xypmy
свечи терюшкова не помогают, странно
Здесь нужны ректальные.. и потолще)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Что-то приход "батюшки" в клуб сработал не так, как ожидали руководство Химок.
Интересно, почему? Вернёт ли "батюшка" теперь деньги?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Накосячил. В выходные многие вратари чудили. Гудиев, Джанаев, Кобель.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spaispower
Меньше очков в РПЛ только у «Торпедо», которое в случае победы над «Ростовом» может догнать «Динамо».
это ж сколько очков за победу над Ростовом дадут?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Химки в небесную лигу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
слил великолепного Лантрапова и привёл блатного земляка Гудиева.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брулин
«Химкам» очень плохо. Очень плохо «Химкам». Плохо «Химкам» очень....У Гогниева всего ОДНА победа в семнадцати матчах и унылое предпоследнее место в чемпионате....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
za_vsu_xypmy
свечи терюшкова не помогают, странно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий