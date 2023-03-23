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«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

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Мы увидели сборную России впервые в 2023-м: команда сыграла вничью с Ираном на выезде. 

Новая ничья отличается от двух предыдущих только тем, что это самый мощный соперник сборной за все время отстранения от международных турниров. Иран только что был на чемпионате мира, даже без Сердара Азмуна там есть знакомые имена: например, форвард Мехди Тареми буквально неделю назад с «Порту» рубился с «Интером» за четвертьфинал Лиги чемпионов. В основе вышли шесть человек с ЧМ-2022.

В составе сборной России дебютировал Антон Зиньковский, он начал с заработанного пенальти: казалось бы, это функция Николая Комличенко, который вышел в старте как центральный нападающий, но в чужой штрафной сработали быстрые ноги полузащитника «Спартака».

Оказалось, что пенальтист в этом составе – Антон Миранчук, реализовал уверенно.

Было бы намного приятнее, если бы в начале второго тайма обошлось без глупого фола в своей штрафной: на самом краю, когда соперник вообще двигался в сторону от ворот. Потому что так подарили Тареми ответный пенальти – он тоже четко забил.

В целом сборная России выглядела сырой и несыгранной (логично), а Иран на ее фоне – топ-соперником заметно более высокого уровня. Иранцы несколько раз эталонно разобрали российскую оборону с Русланом Литвиновым и Максимом Осипенко в центре, но с игры хорошие моменты только пороли. Один из лучших – уже в добавленное время, там у Тареми был шикарный шанс на дубль и победный мяч.

Иран в общей сложности пробил по воротам Матвея Сафонова 22 раза (у сборной России всего пять), несколько ударов прошли совсем рядом, когда вариантов спасти у кипера «Краснодара» уже почти не было – Сафонову, отыгравшему весь матч, в концовке пришлось даже потянуть время, чтобы дожить до финального свистка с ничьей.

– Результат бы не оценивал, – сказал после матча Валерий Карпин. – Мы ни к чему не готовимся. Хотел посмотреть, как будем играть против такой команды. Могли проиграть, вничью сыграть, в конце, может, и выиграть. До нашего гола почти все понравилось. После – ничего не понравилось.   • Сборная России провела четвертый товарищеский матч за год – за период, когда команда отстранена от официальных международных соревнований. До поездки в Иран путешествовали по другим азиатским странам, бывшим советским республикам: обыгрывали Киргизию (2:1) и дважды заканчивали 0:0 – с Таджикистаном и Узбекистаном.

• Для Антона Миранчука это четвертый мяч в составе сборной России: впервые он забивал в ворота Сан-Марино в отборе к Евро-2020 (когда выигрывали 9:0), потом у него были голы в двух матчах подряд осенью 2020-го, когда обыгрывали Венгрию и играли вничью с Турцией в Лиге наций.

Дальше у сборной России первый за полтора года домашний матч: 26 марта, в воскресенье, на «Газпром Арене» в Петербурге игра против Ирака (№68 рейтинга ФИФА). На своем поле национальная команда не играла с ноября 2021-го, когда на том же стадионе громили Кипр 6:0 в предпоследней игре квалификации ЧМ-2022.

Иран – Россия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
23 марта, 20.00, «Azadi Stadium»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 28, пенальти Миранчук, 1:1 – 47, пенальти Тареми.
ИранБейранванд, Резаян (Hazbavi, 88), Халилзаде, Канаанизадеган, Голизаде (Хоссейнзаде, 78), Хаджсафи (Закипур, 88), Эззатоллахи (Чешми, 78), Нурафкан, Тареми, Моганлу (Асади, 72), Мохеби.
РоссияСафонов, Караваев, Осипенко, Литвинов, Хлусевич (Сильянов, 88), Кузяев (Пруцев, 87), Миранчук (Фомин, 78), Глебов, Зиньковский (Ахметов, 87), Захарян (Обляков, 69), Комличенко (Тюкавин, 78).
Предупреждения:
Тареми (66), Сафонов (90).

Матч сборной заглушали иранские дудки. Но это не вувузелы

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Ничья сборной России в Иране – как вам?
1511 голосов
Понравилось
6%
Александр Дюков
Нормально
21%
Валерий Карпин
Грустно
73%
Артем Дзюба

71 комментарий

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patau75
Ответ Space666
Показательный матч, который показывает в какой сейчас сраке страна. Надеюсь дожить до того момента, когда мы на равных будем играть с европейскими странами, а пока моль и дальше ест страну.
Судя по твоей риторике, не доживешь)
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Kanonir152
Предпочел бы этот матч не видеть. Качество игры просто ужас. Все равно что смотреть ерунду без сюжета, снятую на коленке после крепкого голливудского фильма.
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Бронислав Каминский
Ответ Denis Chasovskikh
все по делу, команда год не играла, состав не сыгранный, пришли еще новые более молодые игроки, которым нужно время. А время сейчас тяжелое из-за отмены России в мире. Удачи, сил и терпения команде! Всем критикам - не забывайте что эта игра не к чему не обязывает в плане задач и даже подготовки - никаких официальных игр в ближайшем будущем пока не придведется, мы нигде не учавствуем и нигде не числимся, игра чисто разминка и тренеру посмотреть на команду, как тренировка, не более.
Пускай во дворе тогда в "коробке"чисто разминаются за свой счет,а не летают в Иран за бюджетные деньги и премиальные
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Мерседес-Бендзь
Дрова, колотые чурками. Вот и все впечатления.
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Джованни Джованни
что это было?
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Denis Chasovskikh
Ответ interested
Дистрофичное оправдание.
тогда вспомните за что уволили великого Капелло - который начал омолаживать команду)
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Джованни Джованни
это просто у...ще
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Бродяга-симпатяга
Карпин посредственный тренер поэтому и игра с результатами такие. И не надо кивать на Ростов, там такой же убогий футбол но слабая лига позволяет пока набирать очки
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Diablosax
Не смотрел, вы чё, извращенцы, пацаны?)
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Джованни Джованни
какое же унылое зрелище
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Владимир Попов
Это просто пи...ц!!!
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uvfacom
Ответ Аркадий Аркадич
Какие впечатления? Команда не играет, они просто не понимают что делать на поле. У Черчесова хотя бы мысль была, примитивная с забросами на столба, но была. А эти просто выходят покатать мяч от защитников вратарю. Что Карпин делает в сборной? Он вообще тренер или кто?
То что убрали Черчесова из сборной замечательно, плохо что назначили Карпина. Шило на мыло.
Если у тренера в голове нет образа команды с победным планом, толку от такого тренера будет немного.
Если тренер выстраивает игровой план в зависимости от индивидуальных качеств игрока, толку от такого тренера будет немного.
Только тактический сильный план, под который подбираются игроки с универсальными навыками(способность профессионально сыграть на любом участке поля на любой позиции), где ключевую роль выполняет играющий тренер(игрок имеющий полномочия главного тренера на поле) осуществляющий контроль строгого выполнения игрового плана главного тренера в команде объединённой общей идеей и убеждённостью, что только слаженные коллективные действия при внедрении игрового плана приведут к победе.
+3
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+3
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Mix С
Ответ F_Totti
Спрашивать с этой команды, с этого набора игроков - очень сложно. Потому что у них нет осязаемой цели. Их просто собрали, чтобы показать, что они есть. Что сборная России - существует, в нынешних реалиях. Можно радоваться тому, что они ни разу не проиграли. Как писали ниже - это ребята собранные за несколько дней, с разных клубов, без мотивации. Они не выйграли, но они и не проиграли. Это сейчас самое важное, чтобы не попадать под обструкции со стороны сми. Проиграть ирану, таджикистану или узбекистану - стыдно. Не забить и не выйграть - терпимо. Те кто высказывает какой-то негатив в сторону игроков, тренера или самой игры. Просто осознайте то, что эти Ребята - не понимают какое у них будущее в сборной. Зачем эти товарищеские матчи и где они будут, когда Россия сыграет наконец-то официальный матч. Не говоря уже о выступлении на международном турнире. Что в принципе является смыслом сборной - победа в турнире. Показать свой максимум. Сейчас этого не видно. Сейчас этого нет. Карпин? Валера? А что он может сделать? Поставить красивую игру? Зарядить игроков на победу? Зарубиться на 2-2 или 3-3? Зачем? Учитывая что эти матчи - они сыграны и забыты. Эти игры - они не показатель. За них нет спроса. Их сыграли, не проиграли. Ждем следующего. Это не та ситуация, когда команда хозяйка турнира пропускает отбор. Она целенаправленно наигрывает состав, пробует схемы, подбирает игроков к одной конкретной дате. У сборной России - такой даты нет. У Валерия такой задачи не стоит.
У него в общем ни какой задачи не стоит , как говно в проруби болтается и всё ,и сборная с ним такая же ...
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Ярик01
Ответ F_Totti
Блин. Если бы ты это не написал - я бы подумал. И правда, зачем было прерывать чемпионат. После того как ты написал - подумал, что можно было бы и сыграть без десятка легионеров)) Правда газовик бы возмущался сильно)) А вот Автозаводские и Сельмаш заработали бы очки)
А кто у газовых сборники?
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Mix С
Ответ Максим Примак
А не смущает то, что сборная когда играла хорошо, имела игроков хороших которые сейчас закончили карьеру в сборной? А сейчас игроки вообще другие
Этих игроков Карпин привел в сборную, тренировал , с него и спрос, Черчесова за меньшее убрали из сборной.
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afil57
Всё просто - нежелание играть в футбол.
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uvfacom
С таким тренером как Карпин это супер результат.
А какой игре может идти речь, если в Ростове нет игры, а так набор хороших игроков.
То что убрали Черчесова из сборной замечательно, плохо что назначили Карпина.
Если у тренера в голове нет образа команды с победным планом, толку от такого тренера будет немного.
Если тренер выстраивает игровой план в зависимости от индивидуальных качеств игрока, толку от такого тренера будет немного.
Только тактический сильный план, под который подбираются игроки с универсальными навыками(способность профессионально сыграть на любом участке поля на любой позиции), где ключевую роль выполняет играющий тренер(игрок имеющий полномочия главного тренера на поле) осуществляющий контроль строгого выполнения игрового плана главного тренера в команде объединённой общей идеей и убеждённостью, что только слаженные коллективные действия при внедрении игрового плана приведут к победе.
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interested
Ответ Denis Chasovskikh
все по делу, команда год не играла, состав не сыгранный, пришли еще новые более молодые игроки, которым нужно время. А время сейчас тяжелое из-за отмены России в мире. Удачи, сил и терпения команде! Всем критикам - не забывайте что эта игра не к чему не обязывает в плане задач и даже подготовки - никаких официальных игр в ближайшем будущем пока не придведется, мы нигде не учавствуем и нигде не числимся, игра чисто разминка и тренеру посмотреть на команду, как тренировка, не более.
Дистрофичное оправдание.
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Антимосковский
Ответ ielisen@mail.ru
Как то Валерий Георгиевич Карпин работал в футбольном клубе Армавир.Там тоже были практически одни ничьи и чаще со счетом 0-0.Ну а заявление,что он за место не держится,на мой взгляд равносильно нежеланию работать в полную силу,как он это делает в Ростове.
у него и ростов так играет, просто пенальти ставят каждый матч и перебивают до забитого
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interested
Ответ Максим Примак
Ох.. Времена Черчесова на этот матч бы..
Эта фамилия у меня весь вечер на уме: поменяли быка на индюка. ((
+3
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+3
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interested
Ответ Dmitriy Korchagin
Бороденка рыжая 👩‍🦰 заколосилась - пора к барберу 💈
Напоминает ямщика.
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Denis Chasovskikh
все по делу, команда год не играла, состав не сыгранный, пришли еще новые более молодые игроки, которым нужно время. А время сейчас тяжелое из-за отмены России в мире. Удачи, сил и терпения команде!

Всем критикам - не забывайте что эта игра не к чему не обязывает в плане задач и даже подготовки - никаких официальных игр в ближайшем будущем пока не придведется, мы нигде не учавствуем и нигде не числимся, игра чисто разминка и тренеру посмотреть на команду, как тренировка, не более.
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-2
-2
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Максим Примак
Ответ Максим Примак
Начнем и дальше проигрывать а у него отмазки и дальше пойдут но перед Плей-офф новые отмазки будут наверно
Однако может надоест и начнет выкручивать сборную
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Максим Примак
Ответ Rave_
Летний турнир мы не выиграем с такой «игрой». Ждём отмазок от Валеры, хотя они уже начались ;)
Начнем и дальше проигрывать а у него отмазки и дальше пойдут но перед Плей-офф новые отмазки будут наверно
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Максим Примак
Ох.. Времена Черчесова на этот матч бы..
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