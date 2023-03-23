«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

Мы увидели сборную России впервые в 2023-м: команда сыграла вничью с Ираном на выезде.

Новая ничья отличается от двух предыдущих только тем, что это самый мощный соперник сборной за все время отстранения от международных турниров. Иран только что был на чемпионате мира, даже без Сердара Азмуна там есть знакомые имена: например, форвард Мехди Тареми буквально неделю назад с «Порту» рубился с «Интером» за четвертьфинал Лиги чемпионов. В основе вышли шесть человек с ЧМ-2022.

В составе сборной России дебютировал Антон Зиньковский, он начал с заработанного пенальти : казалось бы, это функция Николая Комличенко, который вышел в старте как центральный нападающий, но в чужой штрафной сработали быстрые ноги полузащитника «Спартака».

Оказалось, что пенальтист в этом составе – Антон Миранчук, реализовал уверенно.

Было бы намного приятнее, если бы в начале второго тайма обошлось без глупого фола в своей штрафной: на самом краю, когда соперник вообще двигался в сторону от ворот. Потому что так подарили Тареми ответный пенальти – он тоже четко забил.

В целом сборная России выглядела сырой и несыгранной (логично), а Иран на ее фоне – топ-соперником заметно более высокого уровня . Иранцы несколько раз эталонно разобрали российскую оборону с Русланом Литвиновым и Максимом Осипенко в центре, но с игры хорошие моменты только пороли. Один из лучших – уже в добавленное время, там у Тареми был шикарный шанс на дубль и победный мяч.

Иран в общей сложности пробил по воротам Матвея Сафонова 22 раза (у сборной России всего пять), несколько ударов прошли совсем рядом, когда вариантов спасти у кипера «Краснодара» уже почти не было – Сафонову, отыгравшему весь матч, в концовке пришлось даже потянуть время, чтобы дожить до финального свистка с ничьей.

– Результат бы не оценивал, – сказал после матча Валерий Карпин. – Мы ни к чему не готовимся. Хотел посмотреть, как будем играть против такой команды. Могли проиграть, вничью сыграть, в конце, может, и выиграть. До нашего гола почти все понравилось. После – ничего не понравилось . • Сборная России провела четвертый товарищеский матч за год – за период, когда команда отстранена от официальных международных соревнований. До поездки в Иран путешествовали по другим азиатским странам, бывшим советским республикам: обыгрывали Киргизию (2:1) и дважды заканчивали 0:0 – с Таджикистаном и Узбекистаном.

• Для Антона Миранчука это четвертый мяч в составе сборной России: впервые он забивал в ворота Сан-Марино в отборе к Евро-2020 (когда выигрывали 9:0), потом у него были голы в двух матчах подряд осенью 2020-го, когда обыгрывали Венгрию и играли вничью с Турцией в Лиге наций.

Дальше у сборной России первый за полтора года домашний матч : 26 марта, в воскресенье, на «Газпром Арене» в Петербурге игра против Ирака (№68 рейтинга ФИФА). На своем поле национальная команда не играла с ноября 2021-го, когда на том же стадионе громили Кипр 6:0 в предпоследней игре квалификации ЧМ-2022.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф