«Локо» – уже 6-й клуб Дзюбы в РПЛ! А по слухам он мог поиграть чуть ли не за всех в лиге
Артем Дзюба и «Локомотив» официально вместе!
Контракт до конца сезона подтвержден.
Это уже шестой клуб россиянина в Премьер-лиге: в компанию «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита» и «Арсенала» наконец постучалось пополнение. Слухов на протяжении карьеры было намного больше – только за прошлый месяц Артем уже успел стать игроком «Торпедо» и «Пари НН» и на пару часиков заскочить в ЦСКА.
Еще в прошлом году мы выделяли все-все слухи по сезонам.
Вспомним.
Медиа писали об интересе 14 клубов РПЛ – помимо тех пяти, за которые играл Артем. Интересно, что среди заинтересованных частенько мелькает «Локо» – железнодорожники гонялись за игроком с ранних лет, хотя после его перехода в «Зенит» амбиции немного просели.
Но мечты сбываются.
Дзюба – в «Локо»! А мог прийти еще перед ЧМ-2018: Семин хотел, а Геркус не позволил
Фото: fclm.ru
Дзюба и его обсуждения уже достали. надеюсь, теперь всё утихнет, пусть играет в Локо под заряды с трибун. как болельщик Факела, надеюсь, у него не получится.
низкой социальной ответственностью