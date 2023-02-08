Артем Дзюба и «Локомотив» официально вместе!

Контракт до конца сезона подтвержден.

Это уже шестой клуб россиянина в Премьер-лиге: в компанию «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита» и «Арсенала» наконец постучалось пополнение. Слухов на протяжении карьеры было намного больше – только за прошлый месяц Артем уже успел стать игроком «Торпедо» и «Пари НН» и на пару часиков заскочить в ЦСКА.

Еще в прошлом году мы выделяли все-все слухи по сезонам.

Вспомним.

Медиа писали об интересе 14 клубов РПЛ – помимо тех пяти, за которые играл Артем. Интересно, что среди заинтересованных частенько мелькает «Локо» – железнодорожники гонялись за игроком с ранних лет, хотя после его перехода в «Зенит» амбиции немного просели.

Но мечты сбываются.

Фото: fclm.ru