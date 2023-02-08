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«Локо» – уже 6-й клуб Дзюбы в РПЛ! А по слухам он мог поиграть чуть ли не за всех в лиге

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Артем Дзюба и «Локомотив» официально вместе!

Контракт до конца сезона подтвержден.

Это уже шестой клуб россиянина в Премьер-лиге: в компанию «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита» и «Арсенала» наконец постучалось пополнение. Слухов на протяжении карьеры было намного больше – только за прошлый месяц Артем уже успел стать игроком «Торпедо» и «Пари НН» и на пару часиков заскочить в ЦСКА.

Еще в прошлом году мы выделяли все-все слухи по сезонам.

Вспомним.

Медиа писали об интересе 14 клубов РПЛ – помимо тех пяти, за которые играл Артем. Интересно, что среди заинтересованных частенько мелькает «Локо» – железнодорожники гонялись за игроком с ранних лет, хотя после его перехода в «Зенит» амбиции немного просели.

Но мечты сбываются.

Дзюба – в «Локо»! А мог прийти еще перед ЧМ-2018: Семин хотел, а Геркус не позволил

Фото: fclm.ru

16 комментариев

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Марк Корнилов
Локо же в самом низу таблицы
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Одним словом Московская дворняжка
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vulturecrow
сколько бесполезной информации. не читал. эти слухи и тогда были мусором, а перерывать его ещё раз - это интересный мазохизм.
Дзюба и его обсуждения уже достали. надеюсь, теперь всё утихнет, пусть играет в Локо под заряды с трибун. как болельщик Факела, надеюсь, у него не получится.
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Игорь Василиади
Чуть ли не каждый день - Дзюба, Дзюба, Дзюба! Авторы, вам писать больше не о чем? Надоело, тем более, плюсиков на нем уже много не заработаешь.
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igls54
Ответ Гамарджоба Генацвале
Каким образом?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/3113471.html
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Phoebe
Как бы я к нему не относился, но одно знаю точно - когда он мотивирован и "в огне" (как было в Арсенале перед ЧМ, например), то он хорош. Но, объективности ради, 34 года и на передний план выходит очевидно денежная составная, а не попытка что-то доказать... мало верю, что он забьет больше 1-2 голов. Что с ним, что без него Локо не вылетит из РФПЛ, не важно каким образом - это более, чем очевидно.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ igls54
Таким образом получается, что "Локомотив" - российский аналог "Аль-Насра"
Каким образом?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ error505
Надеюсь, покажет себя в Локо с лучшей стороны. Удачи!
100% так же думаю. Как игрок он всегда был неплохим, на уровне РПЛ так точно.
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igls54
Таким образом получается, что "Локомотив" - российский аналог "Аль-Насра"
+1
-2
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Ильдар Фарукшин
......... Женщина

низкой социальной ответственностью
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В Питере Пять
Ответ BlackJet
То, что женщина пошла по рукам, еще не значит, что она вышла в люди
Подписан: Спартак, Ростов, Зенит. Вам не хватает только Томи и Локомотива, чтоб выйти в люди.
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Ленид Вилькин
Жизнь-она полосатая,у каждого своя.И не всегда человек выбирает место сам,обстоятельства сильнее желаний.Так сегодня прочитал: амбициозный Кержаков поехал в заурядный кипрский клуб тренером,Аленичев,мечтающий о Спартаке,кажется вообще не у дел,а знаменитый Дзюба нашел себе место в Локо,что не зазорно.Вот,возможно,и встретит ,,Спартак,,Дзюбу в Кубке...
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Bestcapper
Если объективно - игрок не плохой.... С характером... Когда Манчини не взял на сборы, ведь не раскис, нашел в себе силы показать какой он лев на тренировках, наделал шуму в не самом громком клубе и все-таки попал на ЧМ-2018 где проявил себя во всей красе... Вот если бы языком лишнего не молол и руками бы поменьше "махал", цены бы не было, а так при всех заслугах средний игрок в среднюю команду... Хотя если честно, ЛОКО ставлю выше нахождения такого игрока в составе... Уровень Артема сейчас для команд, гораздо ниже уровня железнодорожников....
+4
-1
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BlackJet
То, что женщина пошла по рукам, еще не значит, что она вышла в люди
+12
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Mario Rodriguez
Как сказал бы Ленин: " Футбольная девушка с низкой социальной ответственностью".
+11
-7
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error505
Надеюсь, покажет себя в Локо с лучшей стороны. Удачи!
+6
-10
-4
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