Миранчук помог «Торино» спастись с 0:2: ассист и предголевая за 3 минуты. А еще штанга перед свистком 😣

Мог вырвать победу.

Миранчук делает разницу в «Торино». В прошлом туре забил победный «Фиорентине», а на этих выходных помог команде отыграться с 0:2 в матче с «Эмполи» – сделал ассист и предголевую передачу.

Причем Алексей начал матч на скамейке запасных. В первом тайме «Эмполи» играл лучше и заслуженно повел – перед перерывом Луперто замкнул навес с углового. Миранчук вышел на поле на 55-й минуте, «Торино» заиграл пободрее и начал создавать моменты, но на 70-й получил второй в свои ворота (Резван Марин идеально пробил из-за штрафной).

Только на 82-й минуте все сработало как надо: Миранчук подал в штрафную, Схюрс чуть подправил мяч, а Риччи пробил мимо вратаря. Так Алексей сделал предголевую передачу.

Уже через 3 минуты Миранчук просто выкатил Санабрии, который с линии штрафной уложил в угол и сравнял – 2:2.

«Торино» очень хотел победить, но на последней минуте Миранчуку не повезло: полузащитник изящно выкручивал мяч в дальнюю девятку, но попал в штангу. Это был лучший момент туринской команды.

• Миранчук с 4 голами – один из лучших бомбардиров клуба (столько же у Радоньича, Влашича и Санабрии) и второй ассистент с 3 передачами (столько же у Влашича и Лазаро).

• Алексей раскрывается у Ивана Юрича. Тренер нахваливал игрока после победы над «Фиорентиной» в прошлом туре:

«У меня только положительные эмоции к нему. Алексей – особенный парень. Ему нужно дать возможность проявлять себя. Для таких игроков нормально быть немного нестабильными, но мы им довольны».

• Благодаря удачному выходу Миранчука «Торино» удержал 8-е место в таблице – в случае поражения «Эмполи» бы обошел команду Юрича. Добраться до 6-го будет сложно («Аталанта» оторвалась на 8 очков), но зацепиться за 7-е еще можно.

И от Миранчука многое зависит.

Фото: globallookpress.com/Cristiano Mazzi