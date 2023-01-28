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Миранчук помог «Торино» спастись с 0:2: ассист и предголевая за 3 минуты. А еще штанга перед свистком 😣

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Самуэле Риччи Самуэле Риччи
Торино Торино
Эмполи Эмполи
Антонио Санабрия Антонио Санабрия
Иван Юрич Иван Юрич
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Футбол Футбол

Мог вырвать победу.

Миранчук делает разницу в «Торино». В прошлом туре забил победный «Фиорентине», а на этих выходных помог команде отыграться с 0:2 в матче с «Эмполи» – сделал ассист и предголевую передачу.

Причем Алексей начал матч на скамейке запасных. В первом тайме «Эмполи» играл лучше и заслуженно повел – перед перерывом Луперто замкнул навес с углового. Миранчук вышел на поле на 55-й минуте, «Торино» заиграл пободрее и начал создавать моменты, но на 70-й получил второй в свои ворота (Резван Марин идеально пробил из-за штрафной).

Только на 82-й минуте все сработало как надо: Миранчук подал в штрафную, Схюрс чуть подправил мяч, а Риччи пробил мимо вратаря. Так Алексей сделал предголевую передачу.

Уже через 3 минуты Миранчук просто выкатил Санабрии, который с линии штрафной уложил в угол и сравнял – 2:2.

«Торино» очень хотел победить, но на последней минуте Миранчуку не повезло: полузащитник изящно выкручивал мяч в дальнюю девятку, но попал в штангу. Это был лучший момент туринской команды.

• Миранчук с 4 голами – один из лучших бомбардиров клуба (столько же у Радоньича, Влашича и Санабрии) и второй ассистент с 3 передачами (столько же у Влашича и Лазаро).

• Алексей раскрывается у Ивана Юрича. Тренер нахваливал игрока после победы над «Фиорентиной» в прошлом туре:

«У меня только положительные эмоции к нему. Алексей – особенный парень. Ему нужно дать возможность проявлять себя. Для таких игроков нормально быть немного нестабильными, но мы им довольны».

• Благодаря удачному выходу Миранчука «Торино» удержал 8-е место в таблице – в случае поражения «Эмполи» бы обошел команду Юрича. Добраться до 6-го будет сложно («Аталанта» оторвалась на 8 очков), но зацепиться за 7-е еще можно.

И от Миранчука многое зависит. 

Эмполи – Торино 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
28 января, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 37 Луперто, 2:0 – 69 Марин, 2:1 – 82 Риччи, 2:2 – 85 Санабрия.
ЭмполиВикарио, Эбуэхи, Луперто, де Винтер, Какаче (Стоянович, 72), Акпа-Акпро (Хаас, 64), Марин, Бандинелли (Фаццини, 84), Бальданци (Камбьяги, 64), Капуто, Сатриано (Байрами, 72).
ТориноМилинкович-Савич, Родригес, Схюрс, Буонджорно, Войвода (Айна, 84), Беэй (Синго, 55), Линетти (Лукич, 46), Влашич, Риччи, Радонич (Миранчук, 55), Сек (Санабрия, 46).
Предупреждения:
Акпа-Акпро (63), Байрами (77).

В прошлом туре Миранчук забил победный «Фиорентине». Фирменным ударом

А еще Алексей забил гол в первом матче 2023 года! Тоже положил красиво

Фото: globallookpress.com/Cristiano Mazzi

38 комментариев

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noodle-9
В последних двух матчах мне Миранчук нравится. Старается и хорошо двигается. А в предыдущих не нравился, даже когда забивал.
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Фан Рубина
Сменил сильнейшую лигу мира - РПЛ на какое-то днище, а у него ещё предголевые передачи считают и радуются. Хорошо хоть передумал сидеть на пенсионном контракте без игры, как Кокорин.
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МТБ
Ответ Алексей Полиенков
Рад за Алексея! Теперь все ясно видят, что он последние 2 года впустую потерял у самодура Гасперини!
Не думаю, что он что-то потерял. Да, не его клуб, не стал там основным или своим, но даже там вполне показал себя.
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МТБ
Ответ Vladimir Sushko
" Тренер нахваливал игрока после победы над «Фиорентиной» в прошлом туре" - так нахваливал, что в следующем матче в запас отправил... 🤷‍♂️
Это вообще обычная практика, устраивать ротацию. Тоже самое было после вероны. Ну, у них было нагруженное начало января, зачем не самого выносливого игрока расходовать со старта, когда его можно использовать как козырь?
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МТБ
Ответ Nuts
Вообще ничего удивительного, я смотрел пару матчей Алексея в этом сезоне в Аталанте, и даже там он выглядел на порядок умнее большинства игроков Аталанты, за исключением пары лидеров. Проблема была в том, что Гасперини нужны другие качества от игроков, но по таланту Леха абсолютно европейского уровня игрок
Извините, но последний матч Миранчука за Аталанту был в мае прошлого года. Что вы смотрели не особо понятно
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МТБ
Ответ saneks94
Так держать! Еще чуть-чуть и можно до зоны еврокубков довести скромный Торино
Ну, не чуть-чуть, от Ромы и Лацио 10 очков и у тех матч в запасе.Собственно и за Торино плотная группа преследователей, включая Юве. Так что они сегодня к 13 месту ближе, чем к ЕК и будем честными, если они финилшируют 7-8 это будет отличным результатом сезона
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Алексий Бяконт
Ответ Алексей Полиенков
Рад за Алексея! Теперь все ясно видят, что он последние 2 года впустую потерял у самодура Гасперини!
Тренироваться у Гасперини куда лучше игры за Торино - попы Турина!
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МТБ
Кто ж знал, что без Белотти даже станет лучше?
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Pavel Makarov
ПРЕДГОЛЕВАЯ, ахахаха
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шампион
Хорошо бы сделать разбор Торино - что и как там делает Миранчук.
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Александр Данилов
Ответ Vladimir Sushko
" Тренер нахваливал игрока после победы над «Фиорентиной» в прошлом туре" - так нахваливал, что в следующем матче в запас отправил... 🤷‍♂️
Такая практика везде используется. Недавно Родриго из запаса выходила роли Джокера
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Александр Данилов
Ответ Amalfitano
Это удивительно, но до появления Миранчука в атаке Торино почти не было мысли. Просто двигали мяч туда-сюда. А вот Лёха придал осмысленность всем этим шатаниям. Да еще и в штангу попал при счёте 2-2. В общем - игрок матча.
Раскрывает свой потенциал. Хоть уже за 25, но мы до сих пор не знаем его потолок. А ведь может, как Головин лидером Монако стать
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Александр Данилов
Ответ saneks94
Так держать! Еще чуть-чуть и можно до зоны еврокубков довести скромный Торино
Торино в своё время и чемпионом был. Понятно, что этого не случится в ближайшее время, но Аталанта смогла же околотопом стать
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MishaFCZ
У нас что тут хоккей предголевые считать?
Заканчивайте уже
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-2
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Артем Дроздов
Ответ Джонни Сэк
А почему на замену то
Кубок на неделе (в среду), берегут
+2
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Лёша, Лёша!
Такой хороший, но плохой.
Если бы Юра Хой писал песни,
Он бы их записывал с тобой.
Жалко только то, что его п..и.
Гораздо меньше, чем п..и. твой,
А значит все его песни -
Автоматически отстой.
Лёша, Лёша!
Такой хороший, но плохой.
Если бы в футбол играл Месси,
Он бы играл только с тобой.
Жалко только, что его п..и.
Гораздо меньше, чем п..и. твой,
А значит, что Лионель Месси -
Полный отстой.
Лёша, Лёша!
Такой хороший, но плохой.
Если бы П..и. воровал пенсии,
Он воровал бы их только с тобой.
Жалко только то, что А-А-А-А-а-а-а-а-а (с)
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-2
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Артем Дроздов
Ответ Vladimir Sushko
" Тренер нахваливал игрока после победы над «Фиорентиной» в прошлом туре" - так нахваливал, что в следующем матче в запас отправил... 🤷‍♂️
Он дал ему отдохнуть перед кубковым матчем, я почти уверен в этом! Перед игрой с Миланом в кубке он тоже выпустил Миранчука в Серии А на пол часа. Думаю, если б не проигрывали Эмполи, мог бы и совсем не выпустить
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Джонни Сэк
А почему на замену то
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Slavnov
даже в торино на замены выходит........кошмар
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Valentin Kompaneytsev
Лёша молодчинка! Успехов тебе и удачи.
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Александр Русанов
Ответ Amalfitano
А они начали тратить деньги? Никто и не заметил. А выход в ЛЕ кроме как геморр ничего не сулит. Вышел в ЛЕ и у тебя сразу прибавляется матчей. А под эти матчи нужны еще игроки. Ну как минимум еще человек 5. При условии, что у тебя уже есть основа, а не пол состава арендованных.
Ну 15 лямов за молодого югослава это точно не для закрепа на 10м месте.
ЛЕ не гемор для такой команды как Торино уж точно. И призовые там сейчас очень неплохие, главное выйти, а там можно кем угодно играть.
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Superkenguroo
Очень здорово, что тренер его хвалит
Алексею этого явно не хватает
Играть он умеет, но для морали любого игрока важно, чтобы его понимали
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Amalfitano
Ответ Александр Русанов
Ну как не нужны, они немалые деньги тратить начали. Не чтобы просто в середине болтаться наверное.
А они начали тратить деньги? Никто и не заметил. А выход в ЛЕ кроме как геморр ничего не сулит. Вышел в ЛЕ и у тебя сразу прибавляется матчей. А под эти матчи нужны еще игроки. Ну как минимум еще человек 5. При условии, что у тебя уже есть основа, а не пол состава арендованных.
0
-1
-1
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Amalfitano
Ответ Nuts
Вообще ничего удивительного, я смотрел пару матчей Алексея в этом сезоне в Аталанте, и даже там он выглядел на порядок умнее большинства игроков Аталанты, за исключением пары лидеров. Проблема была в том, что Гасперини нужны другие качества от игроков, но по таланту Леха абсолютно европейского уровня игрок
Тебе повезло. Никто не видел Миранчука в Аталанте в этом сезоне. Тем более пару раз, а вот ты смог.)) Про вывод "на порядок умнее" я вообще промолчу.))
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Nuts
Ответ Amalfitano
Это удивительно, но до появления Миранчука в атаке Торино почти не было мысли. Просто двигали мяч туда-сюда. А вот Лёха придал осмысленность всем этим шатаниям. Да еще и в штангу попал при счёте 2-2. В общем - игрок матча.
Вообще ничего удивительного, я смотрел пару матчей Алексея в этом сезоне в Аталанте, и даже там он выглядел на порядок умнее большинства игроков Аталанты, за исключением пары лидеров. Проблема была в том, что Гасперини нужны другие качества от игроков, но по таланту Леха абсолютно европейского уровня игрок
+12
-2
+10
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