Миранчук помог «Торино» спастись с 0:2: ассист и предголевая за 3 минуты. А еще штанга перед свистком 😣
Мог вырвать победу.
Миранчук делает разницу в «Торино». В прошлом туре забил победный «Фиорентине», а на этих выходных помог команде отыграться с 0:2 в матче с «Эмполи» – сделал ассист и предголевую передачу.
Причем Алексей начал матч на скамейке запасных. В первом тайме «Эмполи» играл лучше и заслуженно повел – перед перерывом Луперто замкнул навес с углового. Миранчук вышел на поле на 55-й минуте, «Торино» заиграл пободрее и начал создавать моменты, но на 70-й получил второй в свои ворота (Резван Марин идеально пробил из-за штрафной).
Только на 82-й минуте все сработало как надо: Миранчук подал в штрафную, Схюрс чуть подправил мяч, а Риччи пробил мимо вратаря. Так Алексей сделал предголевую передачу.
Уже через 3 минуты Миранчук просто выкатил Санабрии, который с линии штрафной уложил в угол и сравнял – 2:2.
«Торино» очень хотел победить, но на последней минуте Миранчуку не повезло: полузащитник изящно выкручивал мяч в дальнюю девятку, но попал в штангу. Это был лучший момент туринской команды.
• Миранчук с 4 голами – один из лучших бомбардиров клуба (столько же у Радоньича, Влашича и Санабрии) и второй ассистент с 3 передачами (столько же у Влашича и Лазаро).
• Алексей раскрывается у Ивана Юрича. Тренер нахваливал игрока после победы над «Фиорентиной» в прошлом туре:
«У меня только положительные эмоции к нему. Алексей – особенный парень. Ему нужно дать возможность проявлять себя. Для таких игроков нормально быть немного нестабильными, но мы им довольны».
• Благодаря удачному выходу Миранчука «Торино» удержал 8-е место в таблице – в случае поражения «Эмполи» бы обошел команду Юрича. Добраться до 6-го будет сложно («Аталанта» оторвалась на 8 очков), но зацепиться за 7-е еще можно.
И от Миранчука многое зависит.
- Дата проведения
- 28 января, 17.00, «Карло Кастеллани»
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Эмполи –
Викарио, Эбуэхи, Луперто, де Винтер, Какаче (Стоянович, 72), Акпа-Акпро (Хаас, 64), Марин, Бандинелли (Фаццини, 84), Бальданци (Камбьяги, 64), Капуто, Сатриано (Байрами, 72).
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Торино –
Милинкович-Савич, Родригес, Схюрс, Буонджорно, Войвода (Айна, 84), Беэй (Синго, 55), Линетти (Лукич, 46), Влашич, Риччи, Радонич (Миранчук, 55), Сек (Санабрия, 46).
- Предупреждения:
- Акпа-Акпро (63), Байрами (77).
В прошлом туре Миранчук забил победный «Фиорентине». Фирменным ударом
А еще Алексей забил гол в первом матче 2023 года! Тоже положил красиво
Фото: globallookpress.com/Cristiano Mazzi
Заканчивайте уже
Такой хороший, но плохой.
Если бы Юра Хой писал песни,
Он бы их записывал с тобой.
Жалко только то, что его п..и.
Гораздо меньше, чем п..и. твой,
А значит все его песни -
Автоматически отстой.
Лёша, Лёша!
Такой хороший, но плохой.
Если бы в футбол играл Месси,
Он бы играл только с тобой.
Жалко только, что его п..и.
Гораздо меньше, чем п..и. твой,
А значит, что Лионель Месси -
Полный отстой.
Лёша, Лёша!
Такой хороший, но плохой.
Если бы П..и. воровал пенсии,
Он воровал бы их только с тобой.
Жалко только то, что А-А-А-А-а-а-а-а-а (с)
ЛЕ не гемор для такой команды как Торино уж точно. И призовые там сейчас очень неплохие, главное выйти, а там можно кем угодно играть.
Алексею этого явно не хватает
Играть он умеет, но для морали любого игрока важно, чтобы его понимали