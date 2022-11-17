ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Пиняев – самый молодой футболист в истории сборной России. Побил рекорд Акинфеева, который держался 18 лет

Алан Дзагоев Алан Дзагоев
Арсен Захарян Арсен Захарян
Виктор Коваленко Виктор Коваленко
Валерий Карпин Валерий Карпин
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Владимир Бесчастных Владимир Бесчастных
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Марат Измайлов Марат Измайлов
Александр Головин Александр Головин
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Футбол Футбол

В топ-10 – три дебютанта при Карпине.

Товарищеский матч против сборной Таджикистана (0:0) вошел в историю российского футбола – Сергей Пиняев начал в стартовом составе и стал самым молодым игроком сборной России.

Полузащитник «Крыльев Советов» только 2 ноября отметил 18-летие, а теперь побил рекорд Игоря Акинфеева, он держался с 28 апреля 2004 года (2:3 против Норвегии). Пиняев еще тогда даже не родился.

В день дебюта очень старался и был активен, но остался без результативных действий. 

• Валерий Карпин постепенно омолаживает состав сборной России. В топ-10 самых молодых дебютантов уже три игрока начали при Карпине: Захарян, Коваленко и теперь Пиняев. Забавно, что на 11-м месте еще один дебютант при Карпине – Константин Тюкавин.

• Если не считать свежих дебютантов Карпина, другие молодые игроки впоследствии активно и много играли за сборную. Меньше всего игр среди игроков топ-10 у Марата Измайлова – 35 матчей. 

• У Олега Романцева тоже три дебютанта в топ-10: Измайлов, Радимов и Сычев. Но и тренировал сборную Романцев гораздо дольше Карпина. У Хиддинка, Ярцева, Садырина и Капелло по одному.

• Хуже всего с подтягиванием молодых к основе было в 2010-е – в это десятилетие за сборную из топ-10 сыграл только Головин (спасибо Капелло). С другой стороны, при том же Капелло дебютировал и Алексей Миранчук (19 лет и 7 месяцев и 16-е место рейтинга).

• Если брать в зачет сборные СССР и Российской империи, то Пиняев будет только пятым самым юным игроком в истории. В дореволюционные времена в национальной команде сыграли Сергей Романов (16 лет и 8 месяцев) и Николай Денисов (17 лет и 4 месяца). А в сборной СССР были Эдуард Стрельцов (17 лет и 11 месяцев) и Сергей Родионов (17 лет и 11 месяцев). 

Таджикистан – Россия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
17 ноября, 18.00, «Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze»
Онлайн матча
ТаджикистанЯтимов, Safarov, Джурабаев, Hanonov, Назаров, Умарбаев (Karimov, 90), Джурабоев, Панджшонбе, Muhammadjon (Jalilov, 57), Джалилов (Самиев, 77), Mabatshoev (Karomatullozoda, 90).
РоссияСелихов (Песьяков, 46; Шунин, 54), Осипенко, Солдатенков, Макарчук, Миранчук (Захарян, 46), Уткин, Глебов, Хлусевич, Садулаев (Мостовой, 79), Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Сычевой, 46).
Предупреждение:
Хлусевич (72).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные