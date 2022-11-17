Пиняев – самый молодой футболист в истории сборной России. Побил рекорд Акинфеева, который держался 18 лет

В топ-10 – три дебютанта при Карпине.

Товарищеский матч против сборной Таджикистана (0:0) вошел в историю российского футбола – Сергей Пиняев начал в стартовом составе и стал самым молодым игроком сборной России.

Полузащитник «Крыльев Советов» только 2 ноября отметил 18-летие, а теперь побил рекорд Игоря Акинфеева, он держался с 28 апреля 2004 года (2:3 против Норвегии). Пиняев еще тогда даже не родился.

В день дебюта очень старался и был активен, но остался без результативных действий.

• Валерий Карпин постепенно омолаживает состав сборной России. В топ-10 самых молодых дебютантов уже три игрока начали при Карпине: Захарян, Коваленко и теперь Пиняев. Забавно, что на 11-м месте еще один дебютант при Карпине – Константин Тюкавин.

• Если не считать свежих дебютантов Карпина, другие молодые игроки впоследствии активно и много играли за сборную. Меньше всего игр среди игроков топ-10 у Марата Измайлова – 35 матчей.

• У Олега Романцева тоже три дебютанта в топ-10: Измайлов, Радимов и Сычев. Но и тренировал сборную Романцев гораздо дольше Карпина. У Хиддинка, Ярцева, Садырина и Капелло по одному.

• Хуже всего с подтягиванием молодых к основе было в 2010-е – в это десятилетие за сборную из топ-10 сыграл только Головин (спасибо Капелло). С другой стороны, при том же Капелло дебютировал и Алексей Миранчук (19 лет и 7 месяцев и 16-е место рейтинга).

• Если брать в зачет сборные СССР и Российской империи, то Пиняев будет только пятым самым юным игроком в истории. В дореволюционные времена в национальной команде сыграли Сергей Романов (16 лет и 8 месяцев) и Николай Денисов (17 лет и 4 месяца). А в сборной СССР были Эдуард Стрельцов (17 лет и 11 месяцев) и Сергей Родионов (17 лет и 11 месяцев).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов