Пиняев – самый молодой футболист в истории сборной России. Побил рекорд Акинфеева, который держался 18 лет
В топ-10 – три дебютанта при Карпине.
Товарищеский матч против сборной Таджикистана (0:0) вошел в историю российского футбола – Сергей Пиняев начал в стартовом составе и стал самым молодым игроком сборной России.
Полузащитник «Крыльев Советов» только 2 ноября отметил 18-летие, а теперь побил рекорд Игоря Акинфеева, он держался с 28 апреля 2004 года (2:3 против Норвегии). Пиняев еще тогда даже не родился.
В день дебюта очень старался и был активен, но остался без результативных действий.
• Валерий Карпин постепенно омолаживает состав сборной России. В топ-10 самых молодых дебютантов уже три игрока начали при Карпине: Захарян, Коваленко и теперь Пиняев. Забавно, что на 11-м месте еще один дебютант при Карпине – Константин Тюкавин.
• Если не считать свежих дебютантов Карпина, другие молодые игроки впоследствии активно и много играли за сборную. Меньше всего игр среди игроков топ-10 у Марата Измайлова – 35 матчей.
• У Олега Романцева тоже три дебютанта в топ-10: Измайлов, Радимов и Сычев. Но и тренировал сборную Романцев гораздо дольше Карпина. У Хиддинка, Ярцева, Садырина и Капелло по одному.
• Хуже всего с подтягиванием молодых к основе было в 2010-е – в это десятилетие за сборную из топ-10 сыграл только Головин (спасибо Капелло). С другой стороны, при том же Капелло дебютировал и Алексей Миранчук (19 лет и 7 месяцев и 16-е место рейтинга).
• Если брать в зачет сборные СССР и Российской империи, то Пиняев будет только пятым самым юным игроком в истории. В дореволюционные времена в национальной команде сыграли Сергей Романов (16 лет и 8 месяцев) и Николай Денисов (17 лет и 4 месяца). А в сборной СССР были Эдуард Стрельцов (17 лет и 11 месяцев) и Сергей Родионов (17 лет и 11 месяцев).
- Дата проведения
- 17 ноября, 18.00, «Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze»
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Таджикистан –
Ятимов, Safarov, Джурабаев, Hanonov, Назаров, Умарбаев (Karimov, 90), Джурабоев, Панджшонбе, Muhammadjon (Jalilov, 57), Джалилов (Самиев, 77), Mabatshoev (Karomatullozoda, 90).
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Россия –
Селихов (Песьяков, 46; Шунин, 54), Осипенко, Солдатенков, Макарчук, Миранчук (Захарян, 46), Уткин, Глебов, Хлусевич, Садулаев (Мостовой, 79), Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Сычевой, 46).
- Предупреждение:
- Хлусевич (72).
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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