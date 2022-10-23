Гайич 10 минут был Гайчем – в ЦСКА перепутали футболки. Возможны 150 тысяч штрафа

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч привычно начал выездной матч с «Оренбургом» (2:2) в запасе, так и не вышел, зато во втором тайме на поле появилась его футболка.

После перерыва ее вдруг надел Милан Гайич.

Вы же тоже были с начала сезона уверены, что однажды такое произойдет?

На 55-й минуте арбитр Владислав Безбородов заметил несоответствие и попросил Гайича переодеться.

Пока серб менял 21-й номер на свой 22-й, ЦСКА три минуты отыграл вдесятером.

Что это было?

Похоже, что банальная невнимательность.

Легко представить, что, например, свежие футболки с соседними номерами лежали рядом, а серб взял (или ему выдали) не ту.

Разъяснений от ЦСКА пока не было, остается только домысливать.

А разве это не нарушение?

Телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на источник сообщает, что 10-минутный обмен футболками может обернуться для ЦСКА штрафом от 20 до 150 тысяч рублей.

В дисциплинарном регламенте РФС нет отдельного упоминания подобной ситуации, но она может попасть под «иные нарушения регламента соревнований», которые как раз и оцениваются от 20 до 150 тысяч рублей штрафа.

В регламенте РПЛ есть раскрывающий нарушение пункт 9.5.1: «Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата».

Впрочем, возможно никаких санкций и не последует. Недавно похожая история произошла в Кубке России, когда защитник «Уфы» Заурбек Плиев вышел на поле в форме брата Константина, пропускавшего матч из-за травмы. Чтобы перестраховаться, Заурбек заклеил букву «К».

У Заурбека в команде 26-й номер, под ним он был заявлен на игру, но почему-то вышел под третьим номером брата. Никаких разбирательств не последовало.

ЦСКА и сам шутит над Гайичем/Гайчем

Армейцы первыми смеются над сходством фамилий. Летом клуб обыграл с Гайчем и Гайичем известный мем с Человеком-пауком.

«За счет этого у нас в раздевалке очень хорошая и дружеская атмосфера. Все время пытаемся обыгрывать эту тему, – рассказывал Адольфо Гайч в конце августа. – Каким образом? У нас был мем с «Человеком-пауком», когда мы стояли вдвоем и друг на друга смотрели».

А вот эмоциональная реакция Милана Гайича после того, как он только узнал о существовании почти однофамильца:

«Я никогда не слышал фамилию Гайч – ни в Европе, ни в мире! Когда приехал в Москву, мне сказали, что на футболке должно быть мое имя или буква «М», потому что в команде уже есть Гайч. Я очень удивился, подумал: «Какой еще Гайч? Кто это? Может быть, это кто-то из Сербии? Тогда как я его не знаю?» Оказалось, что Адольфо – аргентинец. Наши с ним фамилии одинаково звучат, но когда их пишут на русском языке, они все-таки выглядят по-разному – у меня есть буква «И». Но все окей, я не против, ха-ха».

Надеемся, что не против и после такого инцидента.

Гайич в итоге отыграл против «Оренбурга» в гостях полный матч, получил желтую карточку, а ЦСКА потерял два очка – сыграли 2:2, потому что Владимир Сычевой забил с игры и с пенальти.

Фото: кадры траснляции «Матч Премьер»