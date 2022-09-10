Как глупо Агаларов запорол свой шанс: пробил пенальти в 2 касания – гол отменили

Поскользнулся в стиле Промеса.

Все против Гамида Агаларова в «Ахмате»: играет мало, почти не выходит в основе, забил только один мяч. А при первом появлении с первых минут в Мир РПЛ – вот такой казус.

На 13-й минуте домашнего матча с «Пари НН» грозненцы заработали пенальти – постарался Лечи Садулаев. Бить пошел как раз Агаларов.

Форвард долго стоял и с мячом в руках, и при подготовке к разбегу, пока шла ВАР-проверка. Потом сделал несколько шагов – но поскользнулся, и мяч полетел по очень странной траектории верхом. Как будто паненка, только незапланированная.

Оказалось, правая нога Агаларова, которая должна была быть опорной, проскользнула по газону вперед левой, и в итоге Гамид пробил левой себе в правую.

Хоть это и случайность, все равно нарушение: при исполнении пенальти допустимо только одно касание. Поэтому гол отменили, а с 11-метровой вратарь Никита Гойло в другую сторону пробил свободный.

Вот так этот разочаровывающий для форварда момент выглядел целиком.

Крайне жаль, что на флэш-интервью в перерыве грозненский корреспондент «Матча» Адам Ахмадов не задал Агаларову вопроса о пенальти. Возможно, получилось бы узнать, что помешало ему исполнить удар четко. Возможно, газон был слишком скользким из-за обильного полива перед матчем – другие игроки несколько раз в первом тайме тоже скользили без очевидных причин.

Как работают правила в такие моменты при пенальти, мы отлично помним : в марте подобное случилось с Квинси Промесом – он тоже бил себе во вторую ногу, только правой в левую. Кстати, тоже в игре против нижегородцев.

Для Агаларова такой фэйл – особенно больно, потому что после летнего перехода из «Уфы» в статусе лучшего бомбардира ему в «Ахмате» трудно. Это первая игра чемпионата, когда он на поле с первых минут. Причем это не вполне естественный шанс: главному тренеру Андрею Талалаеву в этом туре недоступен форвард Мохамед Конате, неделю назад он получил красную карточку в игре с «Локомотивом».

На неделе из-за малого игрового времени Агаларова шум публично поднял его отец – бывший игрок «Анжи» Руслан Агаларов. Он заявил, что не понимает позиции Талалаева: «Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял», – говорил он «Матч ТВ».

И вот Гамид в основе – а идеальный шанс забить завершился таким нелепым образом. К тому же буквально через пять минут прилетело в ответ после грубой ошибки Гиорги Шелии.

В перерыве Гамида Агаларова заменили на Владимира Ильина.