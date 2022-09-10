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Как глупо Агаларов запорол свой шанс: пробил пенальти в 2 касания – гол отменили

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Гамид Агаларов Гамид Агаларов
Футбол Футбол

Поскользнулся в стиле Промеса.

Все против Гамида Агаларова в «Ахмате»: играет мало, почти не выходит в основе, забил только один мяч. А при первом появлении с первых минут в Мир РПЛ – вот такой казус.

На 13-й минуте домашнего матча с «Пари НН» грозненцы заработали пенальти – постарался Лечи Садулаев. Бить пошел как раз Агаларов.

Форвард долго стоял и с мячом в руках, и при подготовке к разбегу, пока шла ВАР-проверка. Потом сделал несколько шагов – но поскользнулся, и мяч полетел по очень странной траектории верхом. Как будто паненка, только незапланированная.

Оказалось, правая нога Агаларова, которая должна была быть опорной, проскользнула по газону вперед левой, и в итоге Гамид пробил левой себе в правую.

Хоть это и случайность, все равно нарушение: при исполнении пенальти допустимо только одно касание. Поэтому гол отменили, а с 11-метровой вратарь Никита Гойло в другую сторону пробил свободный.

Вот так этот разочаровывающий для форварда момент выглядел целиком.

Крайне жаль, что на флэш-интервью в перерыве грозненский корреспондент «Матча» Адам Ахмадов не задал Агаларову вопроса о пенальти. Возможно, получилось бы узнать, что помешало ему исполнить удар четко. Возможно, газон был слишком скользким из-за обильного полива перед матчем – другие игроки несколько раз в первом тайме тоже скользили без очевидных причин.

Как работают правила в такие моменты при пенальти, мы отлично помним: в марте подобное случилось с Квинси Промесом – он тоже бил себе во вторую ногу, только правой в левую. Кстати, тоже в игре против нижегородцев.

Для Агаларова такой фэйл – особенно больно, потому что после летнего перехода из «Уфы» в статусе лучшего бомбардира ему в «Ахмате» трудно. Это первая игра чемпионата, когда он на поле с первых минут. Причем это не вполне естественный шанс: главному тренеру Андрею Талалаеву в этом туре недоступен форвард Мохамед Конате, неделю назад он получил красную карточку в игре с «Локомотивом».

На неделе из-за малого игрового времени Агаларова шум публично поднял его отец – бывший игрок «Анжи» Руслан Агаларов. Он заявил, что не понимает позиции Талалаева: «Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял», – говорил он «Матч ТВ».

И вот Гамид в основе – а идеальный шанс забить завершился таким нелепым образом. К тому же буквально через пять минут прилетело в ответ после грубой ошибки Гиорги Шелии.

В перерыве Гамида Агаларова заменили на Владимира Ильина.

Вся история недопониманий и критики Агаларова в «Ахмате»

Ахмат – Пари НН 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
10 сентября, 19.45, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 22 Сулейманов, 1:1 – 59 Журавлев, 1:2 – 61 Сулейманов, 1:3 – 64 Гоцук.
АхматШелия, Уциев (Карапузов, 69), Журавлев, Быстров, Харин, Швец (Олейников, 70), Тимофеев, Бериша, Трошечкин (Фольмер, 85), Садулаев (Камилов, 77), Агаларов (Ильин, 46).
Пари ННГойло, Гоцук, Масоэро, Агапов, Юлдошев (Набиуллин, 70), Стоцкий, Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 81), Майга, Кротов (Милсон, 46), Сулейманов (Жигулев, 90).
Предупреждения:
Трошечкин (28), Кротов (36), Швец (48), Майга (52), Рыбчинский (56), Сулейманов (84), Бериша (89).

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