Высказался спустя год.

В июне 2021-го УЕФА забанил арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет. Его обвинили в сокрытии попытки повлиять на результат матча квалификации Лиги Европы (речь про игру «Вентспилс» – «Бордо»).

Спустя год Сергей вышел на публику с объяснениями – в интервью ютуб-каналу «Але, рэф».

«Санкт-Петербург, 2018 год. Знакомый попросил меня приехать в аэропорт и встретить его товарища. Я приехал, а там оказался президент латвийского клуба «Вентспилс» Адлан Шишханов, матч которого мне предстояло судить через три дня. У нас с ним и разговора никакого не получилось: «Привет-привет, пока-пока», – и все. Но я должен был сообщить УЕФА, что у меня была встреча, но этого не сделал. И через три года как-то все всплыло.

У них не было претензий по игре, оценка была высокой. Никакой предвзятости с моей стороны никто не видел – все было нормально, абсолютно спортивная игра. Но сам факт встречи и последующее несообщение послужили такому большому бану», – рассказал Лапочкин.

Тогда писали, что латвийские правоохранители проверяли переписку одного из подозреваемых и нашли там диалог с Лапочкиным. Документы передали в УЕФА, после чего местный дисциплинарный комитет и занялся вопросом.

Еще Сергея подозревали в махинациях со ставками – говорит, что даже не разбирается в них

У Лапочкина была схожая история – тоже связана с Латвией. Летом 2020-го в балтийской республике задержали арбитра Павла Стипиди, который закончил судить в 1999-м, но остался в футболе. А его родственник Алексей Стипиди несколько раз работал лайнсменом в бригаде Лапочкина. Полиция подозревала Стипиди-старшего в махинациях на ставках – в частности, на тотал желтых карточек в европейских матчах.

Предполагалось, что Лапочкин мог быть с ним в сговоре, сообщал Metaratings. Стипиди, впрочем, все опровергал и говорил, что даже не бывал в Латвии. А обвинения в адрес Лапочкина связывал с недовольством «Спартака» работой арбитра на матче с «Локомотивом» в июле 2020-го.

По словам Лапочкина, здесь к нему претензий не было, он даже не разбирается в ставках. «Нескольких людей из Латвии посадили, они были с этим связаны. Руководителей клуба «Вентсписл» отстранили от футбольной деятельности из-за ставок. Сопоставили это все и решили, что я связан с букмекерами. В УЕФА и в России ко мне вопросов не было. Если честно, я даже не понимаю, что значат эти циферки. Так что это было просто сопоставление с теми людьми, которые тогда руководили в Латвии футболом. Я тут чист», – объяснил Сергей.

Другие тезисы Лапочкина: микрофон на судьях – плохая идея, полиграф – «неприятная процедура»

Сергей не хочет, чтобы на арбитров вешали микрофоны – так в эфир будут попадать лишние слова и эмоции

– На поле общение с футболистами иногда выходит за рамки, что не должны слушать зрители. Причем это исходит с обеих сторон – со стороны футболистов и судей. И это нормально. Даже дети тренируются, и они могут что-то сказать. Потом в эфире появятся какие-то междометия, будут говорить: «А как же вы общаетесь?»

Объяснять какие-то свои решения? Можно, но футболисты нам никогда не объясняют свои действия сразу же. Надо остыть. И вообще идти по линии международной. Не надо изобретать велосипед. Когда они там опробуют, дадут рекомендации, тогда можно попробовать. Пока не вижу никакого смысла в микрофоне на поле.

– А после матча комментировать?

– Сразу, наверное, нет. Все на эмоциях, поэтому можно что-то ляпнуть не то. В том плане, что рефери неправильно построит фразу, а потом будут создавать в интернете мемы и насмехаться.

Два года назад Лапочкина проверяли на полиграфе – тогда играли «Спартак» и «Локомотив», а Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенным пенальти за фол Наиля Умярова.

«Неприятная процедура. Больше не хотел бы побывать там. Не мог понять, в чем меня обвиняют. Мне повезло. Не успел испугаться, было стремительно, потому что позвонили и сказали: «Завтра с утра полиграф». Все ребята ждут, у меня это произошло меньше, чем за 24 часа. Ответ от полиграфа получил дня через два, это время было волнительным для меня, хотя я спокойный человек. Мне лично позвонил Ашот Рафаилович Хачатурянц и сказал: «Сергей, у нас нет к вам претензий», – и я продолжил работу. Во второй раз не хотел бы оказаться там – жутко неприятная ситуация».

Сергей больше не хочет судить, но все равно ждет снятия бана – ради возможности обучать молодых арбитров

«Сейчас очень большой пласт работы в обучении молодых судей. Если снимут дисквалификацию, то могу себя в этом попробовать. У меня богатый опыт. Мне повезло: в РПЛ я работал и в качестве ассистента, и в поле, международная карьера, много турниров, игр разного уровня. Есть чем поделиться, но пока не могу. Чем быстрее снимут дисквалификацию, тем быстрее я начну приносить пользу подрастающему поколению».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Stupnikov Alexander