Тоже не успеваете следить за сменой тренеров в РПЛ и ФНЛ? Этот пост поможет

От Федотова в ЦСКА до Кононова в Туле.

Лето лишь разгоняется, но многие российские клубы уже назначили новых тренеров. Причем речь не только о грандах Премьер-лиги – в топе ФНЛ тоже перестановки.

Давайте проследим кадровые решения: от актуального Владимира Федотова до скромного Игоря Колыванова, который принял «Текстильщик». Перед стартом отметим: глазки на картинке означают неокончательность выбора, то есть ориентируемся на инсайды.

РПЛ

• Топовый Владимир Федотов сменил «Сочи» на ЦСКА, поэтому южане уже думают о сменщике. Один из вариантов озвучил «Чемпионат»: в клуб зайдет Вадим Гаранин, который с декабря 2021-го тренировал «Енисей». За это время он влетел в топ-5 ФНЛ и уступил «Спартаку» в полуфинале Кубка России (0:3).

• Сандро Шварц покинул «Динамо» еще в конце мая, но замену ему пока не подписали. Главный претендент – 53-летний серб Славиша Йоканович. Последним клубом Йокановича был «Шеффилд Юнайтед», откуда его уволили в ноябре 2021-го. Также тренер работал с «Фулхэмом» и «Уотфордом».

• А вот в ЦСКА текучка российских тренеров – вместо Алексея Березуцкого назначен Владимир Федотов. По информации ТАСС, с ним заключили трехлетний контракт. В сезоне-2021/22 Федотов привел «Сочи» ко второму месту РПЛ – рекорд для южан.

• «Спартак» после ухода Ваноли взял Гильермо Абаскаля – испанца, который мечтает стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери.

• Вероятно, перестановки коснутся не только грандов РПЛ. «Пари НН» (в прошлом «Нижний») думает отказаться от Александра Кержакова (контракт истек 1 июня) и назначить Михаила Галактионова.

По информации «Матч ТВ», с Галактионовым приходит и его штаб из молодежной сборной России: Олег Левин, Владимир Савченко и Кирилл Жинкин. Главное достижение в карьере Галактионова – бронза чемпионата Европы-2015 (U17).

ФНЛ

В дивизионе рангом ниже тоже шумно.

• Возвращать «Арсенал» в РПЛ позвали Олега Кононова: он работал в Туле еще в 2018-м – покинул команду ради «Спартака», но там не пошло. Последнее место прописки – «Рига», откуда он ушел по семейным обстоятельствам. Топ-достижение Кононова – бронза РПЛ-2014/15 с «Краснодаром».

• «Уфа» все еще метит в РПЛ-2022/23: возможно, «Факел» останется без лицензии из-за проблем со стадионом. Пока исполнять обязанности главного будет Сергей Томаров.

• Из «Алании» неожиданно убрали Спартака Гогниева – эмоций на бровке теперь поубавится. На смену взяли Заура Тедеева: его в сентябре 2021-го назначали исполняющим обязанности главного в «Ростове», до этого он работал с молодежным составом.

• «СКА-Хабаровск» почти залетел в РПЛ (в стыках уступили «Химкам»), но в предстоящий сезон все равно вступит с новым тренером. Роман Шаронов подписал контракт на 2 года – после терпимой работы в «Рубине» и кипрском «Пафосе».

• Вадим Гаранин уже покинул «Енисей», но слухов о сменщике пока нет. Прошлый сезон получился успешным, особенно ярко зажгли в Кубке – с красивой игрой, но проблемами в обороне.

• «Велес»: вместо Дениса Бушуева приходит Михаил Сальников, который с 2018-го тренировал «Челябинск», на стыке сезонов-2020/21 и 21/22 одержали 16 побед подряд.

• Московская «Родина» вышла в ФНЛ вместе с Денисом Бояринцевым (23 победы в 33 матчах), но здесь сыграет уже под руководством Дмитрия Парфенова. До этого он тренировал «Текстильщик», «Урал», «Тосно» и «Арсенал».

• Перестановки даже в «Текстильщике», который упал в ФНЛ-2. Еще в мае команду возглавил Игорь Колыванов. Он уже заявил, что главная задача на сезон-2022/23 – возвращение в первый дивизион.