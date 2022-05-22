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«Супергероя ждут новые приключения». Дзюба попрощался с «Зенитом» в образе Дэдпула

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Классный ролик. Но есть вопросы.

Артем Дзюба и «Зенит» – все. Нападающий опубликовал в своем телеграм-канале двухминутное прощальное видео. В нем Артем произносит монолог в образе Дэдпула – персонажа из одноименной дилогии, главную роль в которой сыграл Райан Рейнольдс. 

Озвучивает ролик Петр Гланц – официальный голос российского дубляжа «Дэдпула».

Полная расшифровка речи Дзюбы и детали: например, когда Дзюба благодарит тренеров, в кадре появляется только Виллаш-Боаш

«Ну что, дружок, это я. Скучал? Мы провели с тобой на берегах Невы охренительные семь лет, четыре раза стали чемпионами России. Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы некоторых засранцев.

А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России. Большое спасибо и привет всем моим партнерам – без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот. В «Зените» я стал лучшим бомбардиром РПЛ – это офигеть как круто!

Спасибо всему персоналу и всем тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс – надеюсь я, черт побери, не подвел вас. Спасибо Питеру – я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял у меня в сердечке.

Спасибо все засранцам за комплименты – вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах. Без вас было бы скучно», – говорит нападающий.

После этого Артем снимает маску и выдает финальную фразу: «Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше – супергероя ждут новые приключение. Увидимся!»

Пара наблюдений: 

 •‎ В момент, когда Дзюба благодарит партнеров по команде, в кадре появляются Халк, Сердар Азмун, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос и Алексей Сутормин.

 •‎ Андре Виллаш-Боаш мелькает в кадре, когда Артем говорит «спасибо» тренерам. Сергея Семака, с которым форвард стал четырехкратным чемпионом России, в ролике нет.

Почему именно Дэдпул?

Видимо, образ супергероя уж очень сильно полюбился Артему. В прошлом сезоне «Зенит» в третий раз подряд выиграл РПЛ, и на награждение Дзюба вышел в костюме Дэдпула. 

«Это Дэдпул, он умеет все, – объяснил Дзюба в эфире «Матч ТВ». – Самое лучшее [качество] – у него регенерация. Так что это я. Это мой давний костюм, хотел как-то побаловаться, третье подряд чемпионство – можно себе позволить».

Куда дальше? Есть варианты с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче»

Слухи об уходе Дзюбы из «Зенита» появлялись весь сезон. После закрытия зимнего трансферного окна они немного утихли, но ближе к лету в медиа снова забурлило.

Пока самый предметный интерес проявила «Црвена Звезда». Гендиректор клуба Звездан Терзич говорил, что они готовы к переговорам и очень хотят привести Артема в клуб. Правда сам Дзюба не очень хочет в Сербию – по информации Metaratings, у него есть варианты в России и Западной Европе.

Есть также слухи об интересе со стороны «Фенербахче», а сам Артем прорабатывает варианты с клубами РПЛ, но о конкретных предложениях информации пока нет.

Впрочем, уже очень скоро мы все узнаем.

Дзюба в костюме Дэдпула – такого награждения мы еще не видели. Отдал медаль сыну!

«Црвена Звезда»? «Фенербахче»? Новый контракт с «Зенитом» и понижение зп? Дзюба на перепутье

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

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