«Спартак» и «Динамо» в финале Кубка! У кого-то будет долгожданный трофей

ФНЛ не помешала финальному дерби.

«Спартак» обыграл «Енисей» и следом за «Динамо» вышел в финал Кубка России.

По игре фаворит больше доминировал и создавал во втором полуфинале – оба синхронно выиграли 3:0.

Тревогу за спартаковцев вызывало только то, что большое количество нереализованных моментов может обернуться чем-нибудь глупым и дико обидным пропущенным.

В итоге все-таки нет – и команда Паоло Ваноли уже вплотную к тому, чтобы спасти сезон 100-летия трофеем.

Победный гол у Квинси Промеса, он реализовал единственный из примерно тысячи выходов один на один. Во втором тайме добавили Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

• «Спартак» в финале Кубка России впервые с 2006-го (тогда проиграли ЦСКА – 0:3 с голами Жо и Вагнера), а выиграть этот трофей команда может первый раз за 19 лет – побеждали, спасая сезон-2003.

• У красно-белых пока три победы в пяти финалах Кубка России: еще брали трофей в 1994-м (по пенальти у ЦСКА) и 1998-м (1:0 против «Локомотива» с поздним голом Андрея Тихонова).

• Промес забил уже третий мяч в двух матчах Кубка России: сделал дубль в 1/8 финала, в том числе положил победный, когда громили «Кубань», пропустил четвертьфинал с ЦСКА, теперь снова победный в 1/2 финала.

Для «Динамо» финал – тоже особенное событие.

• Динамовцы могут взять первый за 27 лет трофей: предыдущий раз – и единственный в российской истории – они выигрывали как раз Кубок России-1995. Тогда в невероятной серии пенальти со счетом 8:7 после нулей в основное и дополнительное вырвали у волгоградского «Ротора».

• Бело-голубые в финале впервые с 2012-го – десять лет назад в Екатеринбурге они в один мяч проиграли «Рубину», единственный гол тогда сделал Роман Еременко. С тех пор в составе «Динамо» остался только Антон Шунин – тогда он и сыграл в финале.

• Вообще «Спартак» и «Динамо», две глыбы еще советского футбола, оказывается играли между собой в кубковом финале только однажды – 72 года назад! В 1950-м спартаковцы разгромили динамовцев 3:0 – кстати, на стадионе «Динамо».

Финал-2022 пройдет 29 мая, в воскресенье, в «Лужниках».

Фото: VK/fcdm_official, ФК «Спартак»