3:0 – первая крупная победа «Спартака» в РПЛ. А вероятность вылета в ФНЛ упала до 1%

Второй разгром при Ваноли.

«Спартак» победил! Московская команда уверенно разбила дома тульский «Арсенал» – 3:0 с голом Зобнина и дублем Николсона. Это лишь вторая победа красно-белых в РПЛ в 2022 году – до этого были 5 матчей с тремя поражениями, ничьей против «Нижнего Новгорода» и победой над «Динамо».

В первом тайме ВАР не дал «Спартаку» пенальти за фол на Соболеве, а потом отнял у «Арсенала» гол Радаковича – из-за столкновения с Жиго. Но во второй половине хозяева наконец начали реализовывать моменты.

Сначала Игнатов получил мяч в штрафной, отборолся, накрутил защитника и выкатил на ближний угол вратарской на Зобнина. Полузащитник сборной России попал в ближний угол. Для Романа это первый гол с августа – прошлый был в шестом туре против «Сочи».

А дальше пришло время Шамара Николсона – ямаец забил дважды. На 57-й круто пробил в дальний угол, на 75-й – поймал неудачную скидку от Костадинова и слету прошил Левашова. У Шамара уже 6 голов в 7 матчах за «Спартак».

Зафиксировали результат красной карточкой для Кангвы – он разыграл штрафной без свистка и получил второе предупреждение. Победа 3:0 – и «Спартак» на девятом месте.

Бонусом идут неплохие статистические показатели. Московская команда нанесла 22 удара по воротам, 17 ударов – из штрафной. Это лучший результат при Ваноли. Лучше в плане ударов в этом сезоне было только в декабрьском матче против «Сочи» (иронично, но тогда проиграли 0:3).

Также в чужой штрафной было выполнено 49 касаний. Это в том числе является рекордом для «Спартака» в целом по текущему сезону, под руководством Руя Витории таких показателей не было.

Все это чуть сняло напряжение с Паоло Ваноли, о чем он и сказал после матча.

«Давление – часть этой профессии. Когда нет результата, становится немного сложно. Особенно после той игры, которую показывала команда. Мне нужно было заставить игроков поверить в то, что мы все делаем правильно.

Для того, чтобы построить команду, нужно время. Не знаю, дадут ли время Паоло Ваноли. Но мы продолжаем работать и, считаю, работать хорошо. Сейчас нам не хватает психологии, о чем я говорил неоднократно. Нам нужно работать дальше, эту психологию приобретать».

«Спартак» вряд ли вылетит – вероятность меньше 1%. Так считает популярная модель прогнозов FiveThirtyEight

Благодаря победе «Спартак» фактически обезопасил себя от вылета. Команда Паоло Ваноли набрала 30 очков и поднялась на девятое место. От стыков отрыв составляет 6 очков, от зоны вылета – 9.

Аналитическая модель Fivethirtyeight оценивает шансы «Спартака» закончить сезон в зоне вылета меньше чем в 1%. На стыковые матчи вероятность чуть больше – ровно 1%. Наибольшая вероятность – финишировать на восьмом месте (31%).

Мы уже несколько раз обращались к модели от FiveThirtyEight. Сайт, который вырос из блога и стал мегапопулярным в США из-за прогнозов на президентские выборы (20 млн уникальных посетителей в месяц), теперь увлекся спортом.

FiveThirtyEight присваивает каждой команде главных европейских чемпионатов собственный рейтинг – на его основе высчитывается вероятность результата каждого матча (исходя из турнирной важности и силы соперника). Далее – 20 тысяч симуляций всех игр сезона по методу Монте-Карло, а на выходе итоговая таблица с шансами команды на чемпионство, попадание в ЛЧ и вылет. Подробнее описывали методику здесь.

Так что «Спартак» может чувствовать себя в безопасности.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов