Уткин забил уже 4-й гол со штрафного – и снова в девятку! Сейчас в Европе никто не исполняет лучше

Да-да, он главный в топ-15 лигах.

Даниил Уткин из «Ахмата» забил уже четвертый гол со штрафного в этом сезоне. На этот раз пострадал «Рубин» – Юрий Дюпин не отразил удар в левую от себя девятку. Красота!

В чем секрет? В феврале Даниил вспоминал, что тренирует штрафные с 15 лет, а дополнительные занятия с Мурадом Мусаевым в «Краснодаре» помогли улучшить удар.

«Два раза в неделю после тренировок мы оставались, ставили манекены и по 30 раз били, меняя точки. За год на тренировках могли набить больше трех тысяч ударов, – говорил игрок «Чемпионату. – Лет с 18 удары стали красиво лететь на сборах, но на дебютный гол в РПЛ ушло пять лет. Мой лучший удар – с подъема, внутренней частью стопы. В общем, для хорошего штрафного надо учитывать три фактора: разбег, постановку стопы и то, по какой части мяча бьешь».

Чтобы этот пост стал еще изящнее, напомним, как Уткин забил «Локомотиву».

Уткин положил четыре с десяти ударов. С сезона-2009 в России так много забивали только три игрока

• Даниил – лучший исполнитель штрафных в Европе в этом сезоне. В топ-15 лигах никто не забивал больше трех голов. По три на счету звезды «Монпелье» Тежи Саванье, защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги, а также Марко Грюлля из «Рапида» и Ясмина Куртича из ПАОК.

• Александр Дорский посчитал, что с сезона-2009 в РПЛ так много со штрафных за чемпионат забивали только три игрока: Владимир Кисенков – четыре за нальчикский «Спартак» в сезоне-2009; Александр Алиев в «Локомотиве» – семь в сезоне-2010; полузащитник «Спартака» Фернандо – четыре в сезоне-2017/18.

• Только вот Уткину для четырех голов потребовалось всего 10 ударов, тогда как Кисенкову – 14, а Фернандо – 22. Алиев забил с рекордных 55 ударов – так часто штрафные не бил даже Халк.

Даниил целит в девятки, образец – Месси

В сентябре у нас вышло исследование Павла Тихонова про все штрафные в Европе. Если коротко: тогда топовых исполнителей в РПЛ не предвиделось, но исключением стал как раз Уткин.

Даниилу только в этом сезоне начали доверять штрафные постоянно, и он сразу показал отличную эффективность: два гола с шести ударов. Обычно Уткин любит выцеливать левой одну из девяток – Дюпин из «Рубина» тоже пустил в девять.

Еще немного интересного из РПЛ:

• Фернандо в лучшее время показывал процент реализации на уровне Месси (11%) и пока никого не подпустил к себе. При этом в чемпионском сезоне он попал только раз, зато в следующем же – четыре (плюс один в ЛЧ).

• Чемпионом по неэффективности признали Кирилла Панченко, который за 30 ударов не забил ни разу. Единственное утешение: такое бывает даже у Криштиану Роналду.

Если в плане штрафных Панченко – российский Криш, то Даниил – Месси. Уткин признавался, что восхищается ударами аргентинца: «С любой дистанции колотит внутренней стороной стопы – такое очень тяжело исполнить с похожей силой и точностью».

Даниил, аплодируем.

Фото: fc-akhmat.ru; РИА Новости/Алексей Куденко