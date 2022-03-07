«Зенит» убегает от «Динамо» – уже 5 очков разницы. Но сможет ли Семак уйти еще дальше?

Календарь будет непростой.

«Зенит» уверенно победил «Уфу» (2:0), и теперь отрыв команды Семака от проигравшего в этом туре «Динамо» вырос до 5 очков. Чемпионская гонка в РПЛ точно не лишилась интриги, но теперь петербуржцы чувствуют себя намного комфортнее.

Семак предостерегает: отрыв в 5 очков несущественен, когда впереди 10 туров

«Уфа» сражалась на ноль в первом тайме, хозяева много прощали, но во втором все-таки вскрыли защиту: на 50-й минуте забил Данил Круговой.

А через 17 минут Артем Дзюба отдал голевую Малкому.

«Тяжелая была игра, но полностью под нашим контролем до второго забитого мяча. После этого, к сожалению, позволили сопернику создать два острых момента, хотя справедливости ради надо отметить, что и мы могли после 2:0 забить один-два мяча в быстрых атаках, – сказал после матча Семак. – Стало появляться пространство, с точки зрения созидания стало легче играть, потому что до забитого мяча, в первые 60 минут, сложно было взламывать оборону соперника, который очень глубоко оборонялся и количеством, и качеством».

Отрыв от «Динамо» Семак пока не считает безопасным: «Впереди еще 10 туров – это 30 очков. Что такое пять очков, если впереди разыгрываются 30? Для вас, может быть уже, а для нас пять очков – это два тура. Поэтому не думаю, что это тот запас, который позволяет нам спокойно готовиться к следующему матчу».

У Дзюбы и Малкома шикарные цифры

• На счету Артема 15 баллов по гол+пас за 19 матчей – в РПЛ никто не набрал больше. Из ближайших преследователей: Гамид Агаларов из «Уфы» и лидер «Динамо» Себастьян Шиманьски с 13 очками.

• Малком оформил 4 гола и 6 ассистов. За два прошлых сезона в России бразилец набрал только 11 результативных действий.

Что с расписанием?

«Зениту» и «Динамо» еще предстоит сыграть с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Сочи». Зато московские соперники разные: петербуржцы сыграют со «Спартаком», а команда Шварца поборется с ЦСКА.

В ближайших турах командам будет одинаково непросто, «Зенит» сыграет против «Крыльев» (г), «Арсенала» (д) и «Сочи» (г). На пути «Динамо» – «Арсенал» (г), «Ростов» (д) и «Краснодар» (г).

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин