Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» и чуть не создали гол. Станут связкой?

Приемлемый старт.

Приятный бонус первого матча «Зенита» против «Бетиса» – дебют двух нападающих, Юри Алберто и Ивана Сергеева. Бразилец заменил Клаудиньо на 65-й минуте, а на 73-й на поле вместо Артема Дзюбы появился Сергеев.

Алберто: два неожиданных навеса и яркие первые касания

Алберто начал очень бодро – его первые касания пришлись на атаку, которая завершилась ударом Далера Кузяева в перекладину. Бразилец часто оказывался в центре петербургских атак, но не хватало мяча. Эпизодически уходил на фланг и искал партнеров. Мог и забить – как раз в первой атаке, если бы Кузяев выкатил ему мяч на пустые ворота, а не бил.

У бразильца за время на поле один удар и семь точных передач. Интересно, что две из них – кроссы, что подтверждает его желание открыться во фланг.

Сергеев почти сделал ассист на Алберто – и тоже уходил из штрафной

Неприятная статистическая деталь – точность передач Сергеева. Лишь 33,3% доведенных пасов (всего их шесть). При этом визуально он казался острее при меньшей вовлеченности в игру. Это логично, он все-таки провел меньше времени.

Любопытно, что Сергеев тоже не обитал исключительно в штрафной площади. Например, однажды сместился к правому флангу и опасно простреливал.

Наконец, создал самый опасный момент последних 15 минут: после навеса Мостового скидывал грудью на линии вратарской как раз на Алберто, но тот не дотянулся – защитник снял мяч с ноги. Могла получиться идеальная связка, но пока не хватает понимания.

Выходы только на замену не удивляют – оба не готовы стартовать, тем более в таком важном матче. Об этом Сергей Семак говорил еще до игры: «Есть сложность в том, что никто из них не провел с нами оба сбора. Им нужно привыкнуть. Нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков».

Следующий шанс – уже через неделю. «Зенит» приедет в Испанию на ответный матч против «Бетиса».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев