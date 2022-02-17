ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» и чуть не создали гол. Станут связкой?

Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Иван Сергеев Иван Сергеев
Бетис Бетис
Зенит Зенит
Юри Алберто Юри Алберто
Футбол Футбол

Приемлемый старт.

Приятный бонус первого матча «Зенита» против «Бетиса» – дебют двух нападающих, Юри Алберто и Ивана Сергеева. Бразилец заменил Клаудиньо на 65-й минуте, а на 73-й на поле вместо Артема Дзюбы появился Сергеев.

Алберто: два неожиданных навеса и яркие первые касания 

Алберто начал очень бодро – его первые касания пришлись на атаку, которая завершилась ударом Далера Кузяева в перекладину. Бразилец часто оказывался в центре петербургских атак, но не хватало мяча. Эпизодически уходил на фланг и искал партнеров. Мог и забить – как раз в первой атаке, если бы Кузяев выкатил ему мяч на пустые ворота, а не бил.

У бразильца за время на поле один удар и семь точных передач. Интересно, что две из них – кроссы, что подтверждает его желание открыться во фланг. 

Сергеев почти сделал ассист на Алберто – и тоже уходил из штрафной 

Неприятная статистическая деталь – точность передач Сергеева. Лишь 33,3% доведенных пасов (всего их шесть). При этом визуально он казался острее при меньшей вовлеченности в игру. Это логично, он все-таки провел меньше времени. 

Любопытно, что Сергеев тоже не обитал исключительно в штрафной площади. Например, однажды сместился к правому флангу и опасно простреливал. 

Наконец, создал самый опасный момент последних 15 минут: после навеса Мостового скидывал грудью на линии вратарской как раз на Алберто, но тот не дотянулся – защитник снял мяч с ноги. Могла получиться идеальная связка, но пока не хватает понимания.

Выходы только на замену не удивляют – оба не готовы стартовать, тем более в таком важном матче. Об этом Сергей Семак говорил еще до игры: «Есть сложность в том, что никто из них не провел с нами оба сбора. Им нужно привыкнуть. Нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков».

Следующий шанс – уже через неделю. «Зенит» приедет в Испанию на ответный матч против «Бетиса».

«Зенит» испортил игру глупыми ошибками: Ракицкий не успевал, команда сбоила, Кержаков подвел

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные