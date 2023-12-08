Превью 18-го тура Fantasy РПЛ. Еженедельник «Пятничный Кэп»
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
От редакции: если вы играете в фэнтези РПЛ, очень советуем заглянуть в материал блога «Фантазевич», чтобы в деталях оценить все расклады перед последним зимним туром. Обязательно подписывайтесь и ставьте плюс, а если хотите поддержать авторов особенным способом – отправляйте донат вместе с комментарием.
Что делать с переносами? Кассьерра снова лучший капитан? Сколько наберет Тикнизян? Кого брать из центральных матчей?
«Пятничный Кэп» – это набор тематических авторских рубрик, которые помогут вам подготовиться к новому туру. Написано и сверстано группой авторов-единомышленников: Андреем Berti, Дмитрием Киселем (Записки Фантазера), Михаилом Александровым (Фантазевич l Fantasy РПЛ), Эльнуром Мамедовым (Лучшая фэнтези лига мира) и Sanches93.
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Главней всего
Что делать с погодой и возможными переносами?
В небольшом гайде в тг-канале мы уже писали базовые правила переносов, сейчас – о другом. В зоне риска по прежнему два московских матча: «Локомотив» – «Урал» и «Спартак» – «Крылья Советов».
Отдадим должное Sports.ru: они пообещали сместить дедлайн в случае отмены первой встречи. Если и вторая игра, с которой должна стартовать суббота, будет перенесена, дедлайн сместится еще дальше. Круто? Да, но есть одно НО. Может случиться так, что игру в Черкизово не отменят, дедлайн останется пятничным, а матч «Спартака» при этом играть не станут. В таком случае Гарре и Промес (как минимум) не принесут никаких очков. Как поступить? Во-первых, ждем решения по «Локомотиву». Если матч состоится, то оставляем пики москвичей и оснащаем скамейку играющими опциями, наиболее подходящими под тур, чтобы заменить Промеса и игрока «Крыльев». С этой точки зрения иметь в составе больше двух игроков из матча – огромный риск.
Чтобы не вносить путаницу, далее в материале мы будем исходить из того, что все матчи состоятся.
Обзор тура от Андрея Berti
Время рисковать?
Фэнтезисты всея РПЛ встречают последний в этом календарном году тур. При этом ключевой интригой станет даже не набор нужных игроков, а состоится ли вообще конкретный матч или нет. Имейте в виду, что от этого будет зависеть и дедлайн всего тура. Впрочем, ребята со Sports.ru могут еще и передумать на ходу (привет фэнтези Франции), так что внимательно следите за новостями, если по старой легионерской традиции не хотите пойти в отпуск раньше времени.
Что делать, спросите вы вслед за легендарным фэнтези-игроком XIX века Чернышевским? Что ж, возможно в таких условиях 18-й тур представляет собой практически идеальное, следуя другому классику отечественной словистики, русское поле экспериментов. К чему это я? К тому, что не надо стесняться неординарных решений, чтобы разбавить попсовые пики.
Двойная атака «Сочи» – почему нет? Поставить защитный стэк «Балтики» и надеяться, что она – не «нулевка», а та сама «крепкая»? Что может быть интереснее! Слишком разгуляться все равно не получится, а расширенный лимит замен весной при удачном раскладе легко спишет этот риск. А риск – хорошее средство разогнать кровь холодным зимним уикендом.
Впрочем, оправдано ли это или автор переохладил свой мозг в декабрьских морозах, вам подскажут рубрики нашего «Пятничного кэпа». Выводы вы, как обычно, делаете сами, а мы начинаем!
Что говорят цифры
Гид по котировкам букмекеров и индивидуальной статистике от Дмитрия Киселя
18-й тур – последний в календарном году, поэтому планировать состав на несколько туров вперед не нужно. По этой причине календарь сложности оставим до весны и перейдем сразу к котировкам букмекеров.
Главные выводы по командам:
- «Зенит» имеет самые высокие шансы как на сухарь, так и на голы, поэтому обязательны два игрока петербуржецев. Если с Кассьеррой все понятно, то вторым желательно рассмотреть защитника. Сантос уже есть у многих, но если нет, вот пара альтернатив – Круговой, Родригао. Напоминаем, что Эракович пропускает матч из-за дисквалификации.
- О защитниках «Спартака» думать не приходится, а вот найти второго в атаку (к Промесу) с такой вероятностью на голы – вполне разумно. Из рискованных вариантов – выбрать кого-то из пары Игнатов-Соболев, но ошибиться проще, чем попасть. Из альтернатив – Зиньковский, который вытеснил из старта Бонгонда и забил в прошлом матче.
- «Локомотиву» пророчат около двух забитых голов, поэтому выбираем из атакующих игроков – Дзюба, Глушенков, Пиняев. После прошлого тура Тикнизян снова стал моден, а тут еще и шансы на сухарь имеются. Скорее всего, будет в составах большинства и принесет свои стабильные 1-2 фо, но идти без него – риск.
- Ловим сухарь в «низовом» матче «Балтики» и «Рубина». Тут уж в кого больше верите. У балтийцев можно рассмотреть активного Фернандеса, у казанцев – Кабутова, Грицаенко и Дюпина.
- Ждать голов можно практически отовсюду. Даже центральные матчи «Спартак» – «КС» и «Краснодар» – ЦСКА вполне могут оказаться голевыми. «Ахмат» и «Ростов» тоже вряд ли будут отсиживаться в окопах. Из «Крыльев» достаточно иметь Гарре (скорее обязательно), варианты в ЦСКА – Файзуллаев, Чалов, Заболотный, Обляков, в «Ростове» – Комличенко, в «Ахмате» – Ковачев, Агаларов, Садуллаев.
Ниже – индивидуальная статистика за последний месяц. Результативность покрашена в разные цвета в зависимости от ожидаемых показателей: зеленый – выше ожидаемого, красный – ниже.
Коротко по игрокам:
- Тюкавин снова на самом верху с фантастическими xG+xA 5,08 за 4 игры. За такими цифрами едва поспевает даже выдающаяся результативность. Даже с учетом сложного поля в Воронеже, боевитого соперника и зимней погоды нападающий «Динамо» обязателен хотя бы потому что будет «у всех».
- Гарре окончательно всех убедил, что является главной атакующей опцией из «Крыльев». Подменявший его на время восстановления от травмы Салтыков лишь на 22-м месте. Менять под «Спартак» точно не стоит, но помним про играющую скамейку на случай переноса игры.
- Несмотря на отличные цифры, техничному Бителло в Воронеже проявить себя ярко будет сложно. Приоритетным дуэтом из «Динамо» выглядит Тюкавин-Скопинцев.
- В топе есть сразу три защитника – Осипенко, Тикнизян и Гайич. Каждого из них смело можно рассматривать, но крайка ЦСКА специально добирать под «Краснодар» я бы не стал.
- Кстати, о центральном матче тура. И Сперцян, и Файзуллаев, и Чалов состоятельны.
Кого выбрать капитаном?
По букмекерам: очевидно, Кассьерра. Злой после поражения «Зенит» на своем поле под закрытой крышей в последнем матче года точно будет рвать и метать. С возвращением колумбийца после травмы вопросы по атакующему пику петербуржцев отпали сами собой.
По личной статистике за последний месяц: и снова Тюкавин. С трудом верится, что в Воронеже «Динамо» забьет много, но Костя отличается 5 игр подряд и находится в потрясающей форме. Именно он, а не Бителло, в такой вязкой игре имеет больше шансов подставить ногу на пятачке в нужный момент.
Альтернативные варианты: как всегда – Промес, Глушенков. «Урал» хорош на втором этаже и в борьбе при обороне, поэтому Дзюбе будет сложно, а вот резкий Глушенков с отличным дальним ударом имеет все шансы на гол.
Реванш «Спартака», центральный матч без снега и вязкий Воронеж
Разбираем центральные матчи тура вместе с Sanches93
По традиции, перед обзором предстоящих матчей, подведем краткие итоги по выбору в прошлом туре:
1. «Локомотив» – «Зенит» (выбор автора на тур – Лантратов):
Хозяева, как и ожидалось, не засушили против «Зенита», но и сэйвами Лантратов не добрал дополнительных фо, поэтому данный выбор оказался неудачным – 2 фо. Однако альтернативный вариант в лице Дзюбы проявил себя неплохо – голевая передача и рабочие 6 фо.
2. ЦСКА – «Ростов» (выбор автора на тур – Чалов):
Очевидный пик вышел явно удачным, Чалов набрал 9 фо и стал лучшим нападающим в туре по фэнтези-очкам.
«Динамо» – «Рубин» (выбор автора – Тюкавин):
Мастхэв Тюкавин хоть и ограничился сыгранными 65 минутами на поле, успел забить дежурный гол и занести нам 6 очков, выбор удачный.
Обсудим наиболее интересные матчи предстоящего тура:
«Краснодар» – ЦСКА
Матч лично для меня выглядит абсолютно непредсказуемым, ожидаю «игры на три результата». В таких случаях считаю разумным решение оставлять в старте все атакующие юниты игроков.
Выбор автора на тур: Сперцян. Попробую сыграть в дефолтного игрока, играющего дома и исполняющего стандарты.
«Спартак» – «Крылья Советов»
Аналогично матчу «Краснодар» – ЦСКА, рекомендую держать в старте главные атакующие активы команд – Промеса и Гарре.
Выбор автора на тур: Промес
«Факел» – «Динамо»
Предвкушаю мысли фэнтезистов, что делать с четырьмя игроками из этих команд, которые имеются в составе после предыдущего тура. Тут бы рекомендовал оставлять игроков из «Динамо», сам же сделаю выбор в пользу опытного вратаря воронежцев Беленова.
Выбор автора: Беленов
Игра от печки
Подбираем лучшую защиту с Михаилом Александровым
Для начала – чек-лист рекомендаций к прошлому туру.
Неделю назад я сократил итоговые рекомендации до двух вариантов защитной тройки: один надежный, второй – рискованный.
1. Осипенко – Скопинцев – Магаль/Божин
2. Осипенко – Дуглас Сантос – Волков
Пенальтист Осипенко снова был в каждом из вариантов и в итоге не сыграл, но его популярность в составах игроков нивелирует промах. В остальном надежный вариант сработал как часы: оборона «Факела» не пропустила, а Скопинцев к сухарю прибавил ассист. Итог – 16 фо.
«Зенит» и «Краснодар» ворота от гола не уберегли, поэтому хорошим выбором оттуда можно с натяжкой посчитать только Эраковича и Алонсо (по 4 фо). А вот Тикнизян снова наказал чемпионов и заработал свои 8 очков. Его я предлагал в качестве одной из рискованных альтернатив.
Еще раз смотрим котировки букмекеров:
- С отрывом самый большой шанс оставить ворота в неприкосновенности – у «Зенита» в матче с «Пари НН» (57%). Опускаем чудачества Кержакова, вспоминаем о не лучшей форме атакующих бразильцев и приходим к тому, что защитник из стана чемпионов на этот тур будет кстати. Дуглас Сантос есть у 60% экспертов, поэтому выбор очевиден. Можно ли рискнуть с другим оборонительным пиком, если бразильца нет, а бюджета не хватает? Вполне можно рассмотреть кандидатуры Кругового и Родригао за 6.
- «Балтика» (дома против «Рубина») и «Локомотив» (дома против «Урала») тоже имеют неплохие шансы на сухарь, но я бы обратил внимание именно на казанцев. Букмекеры оценивают их шанс чуть ниже (34%), но до прошлого тура они не пропускали 6 матчей подряд, умеют создавать остроту впереди. Тем более, что балтийцы после пяти матчей без забитых голов в родных стенах понесутся вперед и откроют тылы. Важно, что у многих в составе уже есть Кабутов, которого можно смело поднимать со скамейки и экономить трансфер на оборону.
- От «Локомотива» изо всех сил просится в наши составы Тикнизян. Там ему и место. Даже если «Урал» забьет, а он может, у Наира высокая позиция с хорошей вероятностью на остроту в атаке.
- «Динамо» и их 33% тоже не стоит списывать со счетов. Атакующий стек бело-голубых – риск с учетом погоды, воронежского поля и умения «Факела» обороняться, поэтому к раззабивавшемуся Тюкавину отлично подойдет старый-добрый Скопинцев.
Популярные защитники среди экспертов.
- Осипенко (87,6%). В матче южных темпераментных команд пенальти так и витают в воздухе, ожидая ноги ростовского мастера. В сухарь здесь не очень верится, но оставить Максима, учитывая его популярность, не будет ошибкой. Лично я бы убрал на скамейку или продал, если хватает трансферов. В этом туре есть более надежные варианты.
- Хелвен (42%) и Гайич (26%) на этот тур не очень то и нужны. «Краснодар» дома в последнем матче года даже без Кордобы способен забить нынешнему ЦСКА. В случае безвыходности оставить кого-то из крайних защитников в надежде на атаку можно, но добирать точно не стоит.
- Про Дугласа Сантоса и Кабутова сказано выше, а вот Магаль (40%) достоин упоминания. Его вместе с Божиным активно поднимали из запаса под «Балтику» неделю назад, а теперь самое время посадить обратно, ведь гол «Динамо» почти наверняка состоится.
xG+xA:
После пенальтиста Осипенко лучшие показатели в атаке за последние 5 туров у Тикнизяна (2,18), Скопинцева (1,68) и Гайича (2,06). В случае первых двоих цифры лишь подтверждают необходимость игроков в составе с учетом высокого шанса на сухарь. Защитник ЦСКА же убеждает нас не тратить трансфер на его продажу перед «Краснодаром» – авось забьет.
Выбор автора:
По аналогии с прошлым туром представляю вам два варианта защитной тройки: одну надежную, вторую – рискованную. В этот раз я составил их без единого пересечения, чтобы сравнивать результаты было интереснее.
1. Тикнизян – Скопинцев – Дуглас Сантос
2. Осипенко – Кабутов – Гайич
Ищем джокеров с Эльнуром Мамедовым
- Родригао (6, 1% владения) – У «Зенита» невероятные шансы на сухарь и если вдруг по какой-то причине вы не можете взять себе Сантоса, его соотечественник кажется отличной опцией. Низкие xG+xA, но всегда может пульнуть головой с углового.
- Крамарич (7, 3,3% владения) – брать хоть кого-то из «Сочи» сейчас скорее авантюра, но если против открытого «Оренбурга» будет занос – то скорее всего у Крамарича.
- Агаларов (7, 1,5% владения) – бр-бр-бр, машина снова завелась! Забивает 2 матча подряд! Довольно слабые цифры по xG, но этот человек всегда играл больше на кураже.