Превью 18-го тура Fantasy РПЛ. Еженедельник «Пятничный Кэп»

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От редакции: если вы играете в фэнтези РПЛ, очень советуем заглянуть в материал блога «Фантазевич», чтобы в деталях оценить все расклады перед последним зимним туром. Обязательно подписывайтесь и ставьте плюс, а если хотите поддержать авторов особенным способом – отправляйте донат вместе с комментарием.

Что делать с переносами? Кассьерра снова лучший капитан? Сколько наберет Тикнизян? Кого брать из центральных матчей?

«Пятничный Кэп» – это набор тематических авторских рубрик, которые помогут вам подготовиться к новому туру. Написано и сверстано группой авторов-единомышленников: Андреем Berti, Дмитрием Киселем (Записки Фантазера), Михаилом Александровым (Фантазевич l Fantasy РПЛ), Эльнуром Мамедовым (Лучшая фэнтези лига мира) и Sanches93.

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Главней всего

Что делать с погодой и возможными переносами?

В небольшом гайде в тг-канале мы уже писали базовые правила переносов, сейчас – о другом. В зоне риска по прежнему два московских матча: «Локомотив» – «Урал» и «Спартак» – «Крылья Советов».

Отдадим должное Sports.ru: они пообещали сместить дедлайн в случае отмены первой встречи . Если и вторая игра, с которой должна стартовать суббота, будет перенесена, дедлайн сместится еще дальше. Круто? Да, но есть одно НО. Может случиться так, что игру в Черкизово не отменят, дедлайн останется пятничным, а матч «Спартака» при этом играть не станут. В таком случае Гарре и Промес (как минимум) не принесут никаких очков. Как поступить? Во-первых, ждем решения по «Локомотиву». Если матч состоится, то оставляем пики москвичей и оснащаем скамейку играющими опциями, наиболее подходящими под тур, чтобы заменить Промеса и игрока «Крыльев». С этой точки зрения иметь в составе больше двух игроков из матча – огромный риск.

Чтобы не вносить путаницу, далее в материале мы будем исходить из того, что все матчи состоятся.

Даниил Уткин в перерыве матча с ЦСКА (17 тур)

Обзор тура от Андрея Berti

Время рисковать?

Фэнтезисты всея РПЛ встречают последний в этом календарном году тур. При этом ключевой интригой станет даже не набор нужных игроков, а состоится ли вообще конкретный матч или нет. Имейте в виду, что от этого будет зависеть и дедлайн всего тура. Впрочем, ребята со Sports.ru могут еще и передумать на ходу (привет фэнтези Франции), так что внимательно следите за новостями, если по старой легионерской традиции не хотите пойти в отпуск раньше времени.

Что делать, спросите вы вслед за легендарным фэнтези-игроком XIX века Чернышевским? Что ж, возможно в таких условиях 18-й тур представляет собой практически идеальное, следуя другому классику отечественной словистики, русское поле экспериментов. К чему это я? К тому, что не надо стесняться неординарных решений, чтобы разбавить попсовые пики.

Двойная атака «Сочи» – почему нет? Поставить защитный стэк «Балтики» и надеяться, что она – не «нулевка», а та сама «крепкая»? Что может быть интереснее! Слишком разгуляться все равно не получится, а расширенный лимит замен весной при удачном раскладе легко спишет этот риск. А риск – хорошее средство разогнать кровь холодным зимним уикендом.

Впрочем, оправдано ли это или автор переохладил свой мозг в декабрьских морозах, вам подскажут рубрики нашего «Пятничного кэпа». Выводы вы, как обычно, делаете сами, а мы начинаем!

Что говорят цифры

Гид по котировкам букмекеров и индивидуальной статистике от Дмитрия Киселя

18-й тур – последний в календарном году, поэтому планировать состав на несколько туров вперед не нужно. По этой причине календарь сложности оставим до весны и перейдем сразу к котировкам букмекеров.

Главные выводы по командам:

«Зенит» имеет самые высокие шансы как на сухарь, так и на голы, поэтому обязательны два игрока петербуржецев. Если с Кассьеррой все понятно, то вторым желательно рассмотреть защитника. Сантос уже есть у многих, но если нет, вот пара альтернатив – Круговой, Родригао. Напоминаем, что Эракович пропускает матч из-за дисквалификации.

О защитниках «Спартака» думать не приходится, а вот найти второго в атаку (к Промесу) с такой вероятностью на голы – вполне разумно. Из рискованных вариантов – выбрать кого-то из пары Игнатов-Соболев, но ошибиться проще, чем попасть. Из альтернатив – Зиньковский, который вытеснил из старта Бонгонда и забил в прошлом матче.

«Локомотиву» пророчат около двух забитых голов, поэтому выбираем из атакующих игроков – Дзюба, Глушенков, Пиняев. После прошлого тура Тикнизян снова стал моден, а тут еще и шансы на сухарь имеются. Скорее всего, будет в составах большинства и принесет свои стабильные 1-2 фо, но идти без него – риск.

Ловим сухарь в «низовом» матче «Балтики» и «Рубина». Тут уж в кого больше верите. У балтийцев можно рассмотреть активного Фернандеса, у казанцев – Кабутова, Грицаенко и Дюпина.

Ждать голов можно практически отовсюду. Даже центральные матчи «Спартак» – «КС» и «Краснодар» – ЦСКА вполне могут оказаться голевыми. «Ахмат» и «Ростов» тоже вряд ли будут отсиживаться в окопах. Из «Крыльев» достаточно иметь Гарре (скорее обязательно), варианты в ЦСКА – Файзуллаев, Чалов, Заболотный, Обляков, в «Ростове» – Комличенко, в «Ахмате» – Ковачев, Агаларов, Садуллаев.

Ниже – индивидуальная статистика за последний месяц . Результативность покрашена в разные цвета в зависимости от ожидаемых показателей: зеленый – выше ожидаемого, красный – ниже.

Коротко по игрокам:

Тюкавин снова на самом верху с фантастическими xG+xA 5,08 за 4 игры. За такими цифрами едва поспевает даже выдающаяся результативность. Даже с учетом сложного поля в Воронеже, боевитого соперника и зимней погоды нападающий «Динамо» обязателен хотя бы потому что будет «у всех».

Гарре окончательно всех убедил, что является главной атакующей опцией из «Крыльев». Подменявший его на время восстановления от травмы Салтыков лишь на 22-м месте. Менять под «Спартак» точно не стоит, но помним про играющую скамейку на случай переноса игры.

Несмотря на отличные цифры, техничному Бителло в Воронеже проявить себя ярко будет сложно. Приоритетным дуэтом из «Динамо» выглядит Тюкавин-Скопинцев.

В топе есть сразу три защитника – Осипенко, Тикнизян и Гайич. Каждого из них смело можно рассматривать, но крайка ЦСКА специально добирать под «Краснодар» я бы не стал.

Кстати, о центральном матче тура. И Сперцян, и Файзуллаев, и Чалов состоятельны.

Кого выбрать капитаном?

По букмекерам: очевидно, Кассьерра. Злой после поражения «Зенит» на своем поле под закрытой крышей в последнем матче года точно будет рвать и метать. С возвращением колумбийца после травмы вопросы по атакующему пику петербуржцев отпали сами собой.

По личной статистике за последний месяц: и снова Тюкавин. С трудом верится, что в Воронеже «Динамо» забьет много, но Костя отличается 5 игр подряд и находится в потрясающей форме. Именно он, а не Бителло, в такой вязкой игре имеет больше шансов подставить ногу на пятачке в нужный момент.

Альтернативные варианты: как всегда – Промес, Глушенков. «Урал» хорош на втором этаже и в борьбе при обороне, поэтому Дзюбе будет сложно, а вот резкий Глушенков с отличным дальним ударом имеет все шансы на гол.

Матео Кассьерра и Вендел

Реванш «Спартака», центральный матч без снега и вязкий Воронеж

Разбираем центральные матчи тура вместе с Sanches93

По традиции, перед обзором предстоящих матчей, подведем краткие итоги по выбору в прошлом туре:

1. «Локомотив» – «Зенит» (выбор автора на тур – Лантратов):

Хозяева, как и ожидалось, не засушили против «Зенита», но и сэйвами Лантратов не добрал дополнительных фо, поэтому данный выбор оказался неудачным – 2 фо. Однако альтернативный вариант в лице Дзюбы проявил себя неплохо – голевая передача и рабочие 6 фо.

2. ЦСКА – «Ростов» (выбор автора на тур – Чалов):

Очевидный пик вышел явно удачным, Чалов набрал 9 фо и стал лучшим нападающим в туре по фэнтези-очкам.

«Динамо» – «Рубин» (выбор автора – Тюкавин):

Мастхэв Тюкавин хоть и ограничился сыгранными 65 минутами на поле, успел забить дежурный гол и занести нам 6 очков, выбор удачный.

Обсудим наиболее интересные матчи предстоящего тура:

«Краснодар» – ЦСКА

Матч лично для меня выглядит абсолютно непредсказуемым, ожидаю «игры на три результата». В таких случаях считаю разумным решение оставлять в старте все атакующие юниты игроков.

Выбор автора на тур: Сперцян. Попробую сыграть в дефолтного игрока, играющего дома и исполняющего стандарты.

«Спартак» – «Крылья Советов»

Аналогично матчу «Краснодар» – ЦСКА, рекомендую держать в старте главные атакующие активы команд – Промеса и Гарре.

Выбор автора на тур: Промес

«Факел» – «Динамо»

Предвкушаю мысли фэнтезистов, что делать с четырьмя игроками из этих команд, которые имеются в составе после предыдущего тура. Тут бы рекомендовал оставлять игроков из «Динамо», сам же сделаю выбор в пользу опытного вратаря воронежцев Беленова.

Выбор автора: Беленов

Эдуард Сперцян

Игра от печки

Подбираем лучшую защиту с Михаилом Александровым

Для начала – чек-лист рекомендаций к прошлому туру.

Неделю назад я сократил итоговые рекомендации до двух вариантов защитной тройки: один надежный, второй – рискованный.

1. Осипенко – Скопинцев – Магаль/Божин

2. Осипенко – Дуглас Сантос – Волков

Пенальтист Осипенко снова был в каждом из вариантов и в итоге не сыграл, но его популярность в составах игроков нивелирует промах. В остальном надежный вариант сработал как часы: оборона «Факела» не пропустила, а Скопинцев к сухарю прибавил ассист. Итог – 16 фо.

«Зенит» и «Краснодар» ворота от гола не уберегли, поэтому хорошим выбором оттуда можно с натяжкой посчитать только Эраковича и Алонсо (по 4 фо). А вот Тикнизян снова наказал чемпионов и заработал свои 8 очков. Его я предлагал в качестве одной из рискованных альтернатив.

Еще раз смотрим котировки букмекеров:

С отрывом самый большой шанс оставить ворота в неприкосновенности – у «Зенита» в матче с «Пари НН» (57%). Опускаем чудачества Кержакова, вспоминаем о не лучшей форме атакующих бразильцев и приходим к тому, что защитник из стана чемпионов на этот тур будет кстати. Дуглас Сантос есть у 60% экспертов, поэтому выбор очевиден. Можно ли рискнуть с другим оборонительным пиком, если бразильца нет, а бюджета не хватает? Вполне можно рассмотреть кандидатуры Кругового и Родригао за 6.

«Балтика» (дома против «Рубина») и «Локомотив» (дома против «Урала») тоже имеют неплохие шансы на сухарь, но я бы обратил внимание именно на казанцев. Букмекеры оценивают их шанс чуть ниже (34%), но до прошлого тура они не пропускали 6 матчей подряд, умеют создавать остроту впереди. Тем более, что балтийцы после пяти матчей без забитых голов в родных стенах понесутся вперед и откроют тылы. Важно, что у многих в составе уже есть Кабутов, которого можно смело поднимать со скамейки и экономить трансфер на оборону.

От «Локомотива» изо всех сил просится в наши составы Тикнизян. Там ему и место. Даже если «Урал» забьет, а он может, у Наира высокая позиция с хорошей вероятностью на остроту в атаке.

«Динамо» и их 33% тоже не стоит списывать со счетов. Атакующий стек бело-голубых – риск с учетом погоды, воронежского поля и умения «Факела» обороняться, поэтому к раззабивавшемуся Тюкавину отлично подойдет старый-добрый Скопинцев.

Популярные защитники среди экспертов.

Осипенко (87,6%). В матче южных темпераментных команд пенальти так и витают в воздухе, ожидая ноги ростовского мастера. В сухарь здесь не очень верится, но оставить Максима, учитывая его популярность, не будет ошибкой. Лично я бы убрал на скамейку или продал, если хватает трансферов. В этом туре есть более надежные варианты.

Хелвен (42%) и Гайич (26%) на этот тур не очень то и нужны. «Краснодар» дома в последнем матче года даже без Кордобы способен забить нынешнему ЦСКА. В случае безвыходности оставить кого-то из крайних защитников в надежде на атаку можно, но добирать точно не стоит.

Про Дугласа Сантоса и Кабутова сказано выше, а вот Магаль (40%) достоин упоминания. Его вместе с Божиным активно поднимали из запаса под «Балтику» неделю назад, а теперь самое время посадить обратно, ведь гол «Динамо» почти наверняка состоится.

xG+xA:

После пенальтиста Осипенко лучшие показатели в атаке за последние 5 туров у Тикнизяна (2,18), Скопинцева (1,68) и Гайича (2,06). В случае первых двоих цифры лишь подтверждают необходимость игроков в составе с учетом высокого шанса на сухарь. Защитник ЦСКА же убеждает нас не тратить трансфер на его продажу перед «Краснодаром» – авось забьет.

Милан Гайич

Выбор автора:

По аналогии с прошлым туром представляю вам два варианта защитной тройки: одну надежную, вторую – рискованную . В этот раз я составил их без единого пересечения, чтобы сравнивать результаты было интереснее.

1. Тикнизян – Скопинцев – Дуглас Сантос

2. Осипенко – Кабутов – Гайич

Ищем джокеров с Эльнуром Мамедовым

Родригао (6, 1% владения) – У «Зенита» невероятные шансы на сухарь и если вдруг по какой-то причине вы не можете взять себе Сантоса, его соотечественник кажется отличной опцией. Низкие xG+xA, но всегда может пульнуть головой с углового.

Крамарич (7, 3,3% владения) – брать хоть кого-то из «Сочи» сейчас скорее авантюра, но если против открытого «Оренбурга» будет занос – то скорее всего у Крамарича.

Агаларов (7, 1,5% владения) – бр-бр-бр, машина снова завелась! Забивает 2 матча подряд! Довольно слабые цифры по xG, но этот человек всегда играл больше на кураже.