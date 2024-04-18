Важнейший длинный тур АПЛ. Как выиграть его в фэнтези?

Очень много матчей.

Главное перед 34-м туром АПЛ для фэнтези : отвечаем на ключевые вопросы.

Кто лучший капитан на такой тур?

Главный вопрос, от которого очень многое зависит.

brodinskiy («Орден Красной Звезды»), 18-е место

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ.

– Наверное, все-таки выберу Мохамеда Салаха, пусть и не совсем оптимальная форма у него. Есть несколько факторов: «Ливерпуль» вылетел из еврокубков, относительно несложные соперники в этом двойном туре («Фулхэм» и «Эвертон»), неполный матч с «Аталантой», следовательно его поберегли перед турами во внутреннем чемпионате.

Evgeny Ivanov («Балтика»), 322-е место

Восемь сезонов на Sports.ru, пять попаданий в топ-100 АПЛ, в том числе победа в сезоне-2021/22.

– Надежный капитан – Салах, альтернативный – Букайо Сака.

Тьерри Анри («Эспирето»), 541-е место

34-е и 38-е места в двух последних сезонах АПЛ. Около девяти лет в фэнтези на Sports.ru.

– Очень легкий выбор. Стандартный капитан в туре Салах. Уверен, египтянин будет капитаном почти у всех опытных игроков. Не самые плохие матчи для атаки и у «Арсенала», поэтому отдать повязку Сака не будет ошибкой. Других капитанов (Кай Хавертц, Эберечи Эзе, Дарвин Нуньес и т.д.) стоит рассматривать только в том случае, если хочется сделать большой рывок вверх. Правда, велика вероятность, что такой капитан «против поля» в итоге не принесет и половины очков очевидного капитана.

Неочевидные игроки, которые могут сделать разницу в этом длинном туре?

Важно иметь в команде пару джокеров.

brodinskiy : Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе. Но думаю, из неочевидных вариантов они переквалифицируются в очевидные и будут у многих.

Evgeny Ivanov : игроки «Кристал Пэлас» Эзе или Олисе. Когда они в составе, игра команды становится в разы интереснее. Недавно продемонстрировали это в матче с «Ливерпулем».

Тьерри Анри: рассматривать будем только тех игроков, у которых две игры в туре. В контексте вопроса также не рассматриваем очевидных игроков «Арсенала» и «Ливерпуля». Наибольший интерес для меня представляют игроки «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптона». У столичной команды не самые слабые соперники, но игры все-таки домашние.

После прихода Оливера Гласнера «Пэлас» стали чувствовать себя немного увереннее в защите, поэтому стоит присмотреться к достаточно атакующим крайкам Даниэлю Муньосу или Тайрику Митчеллу. Из атакующей обоймы сейчас выделяются Эзе и Матета. Олисе не играл достаточно давно и только набирает форму через небольшие минуты, но можно попробовать взять и его. У «Вулвз» очевидно стоит брать атакующих игроков: в первую очередь это Пабло Сарабия, успешно набиравший результативные баллы в отсутствие главной атакующей тройки «Вулвз». По аналогии с Олисе можно взять только начавшего набирать форму Хван Хи Чхана, но это опять же достаточно рисковый вариант. Матеус Кунья игру пропустит.

Будете ли брать игроков «Эвертона» и «Шеффилд Юнайтед»?

«Эвертон» должен быть мотивирован после унизительного поражения от «Челси». «Шеффилд» сначала сыграет домашний матч против «Бернли» – в последних двух домашних матчах команда Криса Уайлдера забила пять мячей, а затем в гостях встретится с худшей обороной лиги за последние четыре тура (xGC –11,61), это «Манчестер Юнайтед».

brodinskiy : тратить специально замены на пики из этих команд я бы не стал. Другое дело, если уже кто-то из них есть в составе, можно и оставить. В моем случае это лишь Джордан Пикфорд.

Evgeny Ivanov : у «Шеффилда» неплохо смотрится Бен Бреретон, которого можно и в предыдущий список записать. При наличии замен можно взять. У «Эвертона» разве что защитника можно попробовать. Тьерри Анри: рассматриваю одного игрока из этих двух команд. После замен к этому туру у меня будет по два игрока из «нужных» команд, у которых по два матча в туре («Арсенал», «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Вулверхэмптон»). Соответственно, остается один слот для одного игрока из этих команд.

В «Шеффилде» можно присмотреться разве что к Бреретону, единственное светлое пятно в команде Криса Уайлдера. У «Эвертона» ситуация немногим лучше. Если ближе к началу тура будет известно, что Доминик Кэлверт-Льюин все еще не может сыграть, лучшим выбором станет Бету Гомеш. Можно присмотреться к Абдулаю Дукуре, который частенько играет полные матчи, располагается довольно высоко и имеет в активе шесть забитых мячей. В обороне всегда можно взять Джеймса Тарковски. Потому что «Эвертон» тренирует Шон Дайч, а мы все знаем, что Дайч без Тарковски – деньги на ветер.

Дедлайн на 33-й тур – в 17:00 мск в субботу, 20 апреля. Начнем матчами «Лутон» – «Брентфорд» и «Шеффилд Юнайтед» – «Бернли».

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Alex Pantling, Alex Livesey