Мы так верим в оборону «Арсенала»? А как используем шансы «Сити» забить «Тоттенхэму» много? Кого брать в фэнтези АПЛ

Обсуждаем 14-й тур в контексте фэнтези АПЛ.

У «Арсенала» лучшая оборона лиги – готовы ли вы взять двоих?

Любопытный вариант, как извлечь пользу из состава лидеров Премьер-лиги.

18 лет играет в фэнтези АПЛ. Лучший результат – 190-е место в мире.

– Да, «Арсенал» сейчас действительно лучший в лиге по всем оборонительным метрикам. Как более общим (сухие матчи, допущенные удары и удары в створ), так и более продвинутым (допущенные ожидаемые голы, удары из штрафной и большие шансы). Но при этом я не готов задвоить их защиту по трем причинам.

Первая – я слишком долго играю в фэнтези, и один из моих принципов игры заключается в том, что задваивать защиту нужно только в исключительных случаях. «Челси» сезона-2004/05 уже никогда не повторится, сейчас забить может кто угодно и кому угодно, и одним голом, пусть даже после рикошета или ошибки защитника, терять сухой матч сразу двух игроков не хочется.

Вторая – календарь «Арсенала» неплохой, но сухие матчи с высокой вероятностью просматриваются только в двух ближайших матчах из пяти-шести: против «Вулверхэмптона» и «Лутона». При этом игра с «Лутоном» будет в середине недели перед выездом к «Астон Вилле», и Микель Артета может дать отдых любому защитнику. Предсказать это прямо сейчас нереально, поэтому не стоит и рисковать.

Третья – свободный слот «Арсенала» лучше использовать для игрока атаки, потому что календарь для атаки ничем не хуже, чем для обороны. А защитный слот можно потратить на игрока другой команды. Хороший календарь у «Брентфорда» и «Ливерпуля», скоро начнется хороший календарь у «Челси» и «Тоттенхэма», поэтому есть самые разные варианты от Итана Пиннока и Педро Порро до Риса Джеймса и Трента Александер-Арнолда.

Тьерри Анри, («Эспирето»), 699-е место

34-е и 38-е места в двух последних сезонах АПЛ. Около девяти лет в фэнтези на на Sports.ru.

– Однозначно нет. Действительно «Арсенал» по допущенным голевым моментам в топе. И хотя по цифрам выступают пока не на самом высоком уровне, для меня первый и обязательный выбор оттуда – Букайо Сака. Игрок, которого можно, так сказать, взять и забыть, оставив в составе абсолютно на любой матч.

Но если по каким-то причинам вам необходимы замены в защиту, а атакующих игроков «Арсенала» нет, на ближайшие два тура защита «Арсенала» выглядит прекрасно. К тому же Вильям Салиба и Габриэл Магальяэс всегда очень опасны на стандартах, а у Давида Райя достаточно привлекательный ценник для одной из лучших оборон АПЛ.

mails («Орден Красной Звезды»), 1209-е место

– У «Арсенала» больше всего сухих матчей (6), меньше всех пропущено (10) и меньше всех допущено моментов (xGC – 10,56). После таких показателей сразу хочется взять двоих защитников «канониров», но смотрим календарь: «Вулверхэмптон», «Лутон», «Астон Вилла», «Брайтон» и «Ливерпуль», и уже так не скажешь.

С одной стороны, порой нужно смотреть на форму команды, а не на календарь, но с другой – я вижу сухие матчи только с «Вулверхэмптоном» и «Лутоном». То есть задвоить можно, но только на ближайшие два тура.

Что ждете от центрального матча тура «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»?

Центральный матч двух команд из первой пятерки. Но «Тоттенхэм» проиграл три раза подряд.

Владимир Стишенок: Вряд ли мой ответ здесь сильно удивит, но я жду открытый матч. В центре обороны «Тоттенхэма», вероятнее всего, снова сыграют два крайних защитника Дэвис и Эмерсон, и уже в игре против «Астон Виллы» мы могли убедиться в том, что навыков игры именно в центре обороны им не хватает. Против Эрлинга Холанда будет еще сложнее.

В то же время «Лейпциг» и в частности Лои Опенда показали, что «Сити» можно ловить на контратаках, и ровно то же самое могут сделать Сон Хын Мин, Бреннан Джонсон или Деян Кулусевски. Победить «Сити» в гостях будет очень тяжело, но забить «шпоры» способны.

Тьерри Анри: Жду много голов от «Сити». У «Тоттенхэма» просто не осталось вменяемых профильных центральных защитников. Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен по различным причинам пропустят матч. А без них в последних трех турах было пропущено аж восемь мячей. С парой крайних защитников, вынужденно играющих в центре защиты, ловить подопечным Энджа Постекоглу в гостях у действующих чемпионов нечего.

mails: Жду результативный матч. «Тоттенхэм» по-прежнему будет играть не основной парой центральных защитников, а это очень сказывается на обороне, да и в целом Эндж Постекоглу приветствует атакующий футбол с высокой линией обороны, а так смело играть против «Сити» очень опасно. Ожидаю 3+ гола от команды Пепа Гвардиолы, но и «Тоттенхэм» не уйдет с поля без забитого. В двух последних матча на «Этихаде» между этими командами было 11 голов.

И по традиции: ваш капитан на тур?

Классика или свежие варианты?

Владимир Стишенок: Думаю, что в этом туре три очевидных кандидата на капитанство – Эрлинг Холанд, Мохамед Салах и Бриан Мбемо («Брентфорд»). В другом туре можно было бы подумать о Букайо Сака или Олли Уоткинсе, но не сейчас.

Салах и Мбемо очень хорошие варианты, и сделать капитаном любого из них – не ошибка. Но Салах при том, что регулярно забивает и отдает, в этом сезоне все-таки играет в более широкой позиции, да и Бернд Лено в «Фулхэме» приучил нас к тому, что может выдать мастер-класс в свой лучший день. А Мбемо все еще транжирит много моментов и сыграет против «Лутона», который с каждым туром все меньше похож на мальчиков для битья.

Холанд же по-прежнему хорош, будет играть против команды без центральных защитников, которая при этом побежит вперед. Как известно, Постекоглу ни при каких обстоятельствах не откажется от атакующего стиля, что сыграет на руку «Сити». Мой выбор – Холланд. Тьерри Анри: Про отличный для атаки матч Холанда повторяться не буду. Примерно на таком же уровне котирую и Салаха, все-таки соперник у «Ливерпуля» попроще. У обоих домашний матч, оба пенальтисты и как всегда в отличной форме. Это 50/50. Сделать капитаном любого из них не будет ошибкой. Рассматривать других претендентов не советую. mails: Мой выбор – Холанд. Играет дома и против веселого «Тоттенхэма», на бумаге голов там должно быть много. Ближайший конкурент – Салах, тоже играет дома, против «Фулхэма». Египтянин забивал в каждой домашней игре, но у «дачников» после дисквалификации вернется в основу профильный и топовый опорник – Жоау Пальинья, с ним игра в обороне становится гораздо лучше.

Если нужен более рискованный вариант – это Рахим Стерлинг, его соперник «Брайтон» будет не совсем свежий после игры в Лиге Европы, еще у них череда травм, пропускают в каждом матче. В восьми играх против «Брайтона» у Стерлинга четыре гола.

Дедлайн на 14-й тур – в 18:00 мск 2 декабря, в субботу . Начнем матчами «Арсенал» – «Вулверхэмптон», «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд» – «Лутон».

Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins, Justin Setterfield; Danilo Fernandes/Keystone Press Agency/Global Look Press