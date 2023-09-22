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Рекорд сезона – от игрока, который вряд ли вам нужен. Итоги тура РПЛ в Fantasy-сборной

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Роберто Фернандес Роберто Фернандес
Хуниор Алонсо Хуниор Алонсо
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Юрий Горшков Юрий Горшков
Вячеслав Якимов Вячеслав Якимов
Брайан Мансилья Брайан Мансилья
Густаво Мантуан Густаво Мантуан
Руслан Магаль Руслан Магаль
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Дмитрий Воробьев Дмитрий Воробьев
Милан Гайич Милан Гайич
Факел Факел
Богдан Овсянников Богдан Овсянников
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
ЦСКА ЦСКА
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
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Лучшие набрали в 10-м туре РПЛ 72 очка, а можно было – вообще 105.

Если бы совпали все детали.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Юрий Горшков (0,82%), «Крылья Советов» – 18 очков

Неожиданный рекорд. В прошлом сезоне защитника периодически рассматривали как альтернативу яркому Гленну Бейлу, в этом чаще берут дешевого и более атакующего Николая Рассказова. Тем удивительнее дубль Горшкова «Спартаку». До этого тура рекорд сезона по очкам делили Федор Чалов и Мартин Крамарич (по 17).

Несмотря на фантастический перформанс, брать Горшкова – все равно сомнительное решение. Дальше – выезды в Нижний и Петербург. Если и тратить трансфер на самарцев, логичнее менять защитника на Гарре/Салтыкова и играть парой атакующих. 

Джон Кордоба (24,66%), «Краснодар» – 10 очков 

Возможно, лучший нападающий РПЛ наконец-то проснулся: до этого тура у колумбийца был только один гол в пяти матчах. Кто верил в него до последнего, не тратя замены на перестановки в атаке, дождались. Учитывая неожиданную замену Сергея Волкова в перерыве матча с «Рубином», Джон может стать главной опцией из состава краснодарцев. Тем более дальше – «Ростов» и «Балтика». 

Хуниор Алонсо (7,26%), «Краснодар» – 9 очков

Взял на себя «обязанности» замененного Волкова – отдал голевую и заработал бонус за сухой матч. Ждать стабильных заносов от парагвайца трудно, в целом центральный защитник не так опасен в атаке.

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Брайан Мансилья (1,22%) и Дмитрий Воробьев (1,39%), «Оренбург» – по 9 очков

Атакующий дуэт, по которому мы успели соскучиться. Из-за травмы Воробьева и тренерской чехарды в начале чемпионата нападение «Оренбурга» не было привычно ярким, но теперь этих парней можно смело рассматривать под календарь, который выглядит хорошо – выезд к «Балтике» и домашний матч с «Факелом».

Руслан Магаль (1%) и Вячеслав Якимов (2,51%), «Факел» – по 9 очков

Команда Сергея Ташуева – все еще загадка, но новая роль защитника Магаля за 5 млн, который теперь играет в атакующей тройке заставляет задуматься о покупке. Хотя бы на скамейку, чтобы использовать под равных соперников. Правда, ближайшие пять туров сложные: «Динамо», Оренбург», «Спартак», «Ахмат» и ЦСКА, но в перспективе можно рассмотреть как замену популярному Божину.

Милан Гайич (4,5%), ЦСКА – 9 очков

Пока большинство игроков, воодушевленных результативностью Хелвена в матче с «Ростовом», выбрали бразильского новичка, Милан Гайич напомнил, на что способен в атаке. Он все еще дороже Хелвена на 0,5 и в перспективе выглядит менее выгодно, но уже сейчас его можно назвать джокером на фоне бразильца. Важно помнить, что у ЦСКА в ближайших трех турах «Спартак» и «Краснодар», поэтому рассматривать защитников – риск.

Дедлайн в 11-м туре – 12:00 мск в субботу, 7 октября. Ранним матчем начнут «Урал» с «Локомотивом».

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