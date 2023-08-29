Разбор к возвращению с паузы.

Если Трент Александeр-Арнолд здоров, покупать его?

Защитник, который всегда играет высоко и в каждом матче может занести бонусов.

Montafly («Орден Красной Звезды»)

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist.

– Календарь «Ливерпуля» с точки зрения обороны трудно назвать простым: проблемы с сухарями будут с каждой из четырех команд, с которыми «Ливерпулю» предстоит сыграть в ближайших турах: «Вулвз», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Брайтон».

Трент неплох с точки зрения созданных моментов, но в остальном его показатели пока далеки от идеала. В совокупности с сомнительным ожиданием сухих матчей и самой высокой ценой среди защитников его покупка пока выглядит не самой оптимальной инвестицией. Не стоит забывать и про бан Ван Дейка на ближайший матч, несомненно влияющий на качество обороны «Ливерпуля». Пока не кажется, что за защитника стоит платить 7.

Играет в фэнтези с 2014-го, по суммарному рейтингу всех чемпионатов за последние два года входит в топ-100. Основатель foontasy.ru – сайта с календарями сложности, предполагаемыми составами и статистикой по всем футбольным фэнтези чемпионатам на Sports.ru.

– В Александер-Арнолде сложно найти ценность при его стоимости 7. Трент отдал часть стандартов Доминику Собослаи, и в целом при наличии венгра и Алексиса Мак Алистера игра у «Ливерпуля» более распределена, чем раньше. Плюс проблемы в обороне никуда не ушли. Да, заносы у него скорее всего будут, но я бы пытался поймать их на «Энфилде».

mails («Орден Красной Звезды»)

– Трент против «Астон Виллы» был хорош, его самонаводящиеся передачи были шикарны, плюс получилось оформить голевую с углового. Но там скорее разочаровала команда Эмери, вообще не создав проблем «Ливерпулю». Два ближайших матча – «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». И те, и другие могут наказать «Ливерпуль» на контратаках, поэтому не спешил бы с покупкой Трента. С девятого тура матчи буду более благоприятные, вот там и доберем.

Оптимальная пара игроков из «Тоттенхэма» – кто это?

Особенно актуально после шикарного матча Сон Хын Мина.

Montafly: Первый пик нетрудно найти — это Джеймс Мэддисон. Все остальное допустимо с оговорками. Мы пока не знаем, будет ли Сон на постоянной основе играть центрфорварда, но кажется, что его пик – уместный риск, зная как высок может быть потолок очков корейца.

Опция Деяна Кулусевси тоже приемлема с точки зрения того, что мы плюс-минус уверены в его старте, но все равно кажется, что если брать второго из «Шпор», лучше найти дополнительный миллион на Сона, держа в уме то, что он числится полузащитником, а играет нападающего.

Оборонительный пик в лице Дестини Удоджи тоже выглядит хорошо, но пока лишь для двух из четырех ближайших матчей. Неудобство доставляет то, что две эти встречи идут не друг за другом: после «Шеффилд Юнайтед» предстоят «Арсеналом» и «Ливерпуль». Брать Удоджи на один тур – неплохой план, но держать его в старте под два сложных кажется не лучшей идеей даже с учетом доступного прайса в 5,5. В любом случае именно Удоджи сейчас потенциально самый ценный среди защитников, потому что остальные либо дороже (Порро), либо сильно проседают по потенциалу за ту же цену (Викарио/Ван де Вен).

modeerf: Сразу оговорюсь, что брать пару вдолгую сейчас кажется странным, после «Шеффилда» будут «Арсенал» и «Ливерпуль». Главный пик в «Тоттенхэме» сейчас – Мэддисон, тут я бы не стал выдумывать.

На длинном отрезке пригодился бы Сон, если будет уверенность, что он продолжит играть нападающего, а Ришарлисон будет в запасе. Без этого условия вторым пиком под «Шеффилд» я бы брал кого-то из защиты. Мой личный выбор – Кристиан Ромеро, из-за стандартов.

mails: С первым пиком все понятно – это Джеймс Мэддисон, как влитой вписался в «Тоттенхэм», вся игра идет через него. Он лучший в клубе и по ударам, и по созданным шансам.

Дальше интереснее, после «Шеффилд Юнайтед» идут два топ-соперника, так что вдолгую, особенно защитников, не возьмешь, но на тур – отличный вариант. В этом туре у «Тоттенхэма» самый большое процент вероятности сухого матча. Выбирал бы между Порро и Удоджи, первый больше бьет, но в основном из-за штрафной – второй чуть чаще появляется в чужой штрафной. Еще как вариант, если у вас уже есть Мэддисон, добрать Сона, по идее кореец должен снова выходить в центре нападения, но оборона «Шеффилд Юнайтед» не будет подниматься так высоко, как оборона «Бернли», поэтому могут возникнуть трудности.

Тайво Авонийи играет против «Бернли», который пропустил больше всех. Берем?

Попытка поймать джокера.

Montafly: Результативность Авонийи с концовки прошлого сезона не может не впечатлять, но в такой команде как «Ноттингем Форест», которая очевидно лимитирована по атакующему потенциалу, все-таки нелегко держать подобный уровень долго. Не могу отделаться от ощущения, что спад/просадка близко. Тем не менее календарь вполне достойный: в ближайших 4 матчах лишь матч с «Манчестер Сити» выглядит очень непростым (но все же реальным).

Думаю, что 7 миллионов — все-таки многовато, и к этому варианту стоит прибегать только если не удается найти лучших альтернатив за туже цену. Если же вас устраивает цена, а все остальные варианты не кажутся лучшими – риск уместен.

modeerf: Авонийи не выглядит стопроцентным выбором на тур, нигериец представлял бы куда большую ценность, если бы исполнял пенальти, а так приобретать игрока на один матч (дальше выезд к «Манчестер Сити») кажется неоптимальным.

mails: У Тайво отличная серия, в каждом матче этого сезона результативное действие. В первых трех турах – три гола, в четвертом голевая передача. Серия спокойно может продлиться, так как в соперниках пропустивший больше всех в этом сезоне «Бернли». Если проблем с составом нет, на тур хороший вариант.

Новый тур стартует 16 сентября, в субботу – в 14:30 матчем «Вулверхэмптона» с «Ливерпулем».

Фото: IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Shaun Boggust, IMAGO/Simon Traylen/Global Look Press