Важное для сбора команды в АПЛ.

«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии по пенальти у «Ман Сити». Это было не очень зрелищно, но для нас главное – выделить самое полезное накануне старта АПЛ, чтобы учесть при сборе фэнтези-команды.

«Сити»: брать ли КДБ, на что способен Альварес, капитанить ли Холанда?

Ключевые герои из проигравшей команды.

Эрлинг Холанд – не был заметен и ушел с поля на 64 минуте. Впечатление, что без Кевина де Брюйне команда не так уж опасна. Норвежец, конечно, обязательный пик, но вот стоит ли делать его капитаном в первом туре – вопрос.

Кевин де Брюйне – пропустил все предсезонные матчи, но ему хватило и 30 минут, чтобы повлиять на результат, сделал голевую. «Манчестер Сити» открывает сезон, дедлайн – одновременно со стартом матча, так что если увидим бельгийца в основе, стоит добирать в пару к Холанду.

Хулиан Альварес – провел весь матч, но запомнился лишь желтой карточкой за откидку мяча. Цена у него хорошая, но это ситуативный пик, под определенный тур. Как только Де Брюйне будет готов полностью, игровое время Хулиана наверняка сократится.

Коул Палмер – забил красивый мяч, в стиле Рияда Мареза, не использовал еще один хороший момент, но в фэнтези мы него всерьез рассчитывать, конечно, не станем.

Джек Грилиш провел блеклый матч, вышедший вместо него Фил Фоден выглядел ярче, именно он начал голевую атаку, когда развернул Томаса Парти в центре поля. Оба – альтернативные пики под конкретных соперников и в особых обстоятельствах.

«Арсенал»: кто остался обязательным, кого надо дождаться в основе и брать

Кай Хаверц – вышел в центре нападения, получил два убойных момента в первом тайме, но оба не реализовал. В прошлом сезоне у него было семь голов в АПЛ, при этом xG – 11,87. Проблемы с реализацией продолжаются.

Букайо Сака – провел неплохой матч, у него ассист, два удара, три ключевые передачи. Во втором тайме периодически оказывался в центре штрафной площади. По-прежнему пик номер один из «Арсенала».

Юрриен Тимбер – отличный дебют голландского защитника. Спокойная и уверенная игра, заблокировал много ударов. Как раз после его ухода «Арсенал» пропустил. Дешевле своих партнеров по обороне, и, если закрепится в основе – стоит рассмотреть.

Леандро Троссард – настоящий джокер лондонцев. Как спокойно он убрал Альвареса в голевом эпизоде!Наверняка многие согласятся, что бельгиец давно заслужил место в старте. Цена 7,5 млн в фэнтези весьма привлекательна, осталось дождаться стабильных выходов в основе.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/AP Photo/David Cliff