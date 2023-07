Перед стартом нового фэнтези-сезона (в РПЛ еще можно успеть собрать состав, если вы пока этого не сделали) мы спросили у нескольких авторов Sports.ru и наших друзей, чем же фэнтези так хорош.

Причина у каждого своя. А за что фэнтези любите вы? Какие истории у вас связаны с игрой в фэнтези? Расскажите в комментариях! А мы выберем лучшие.

Александр Дорский, главный по российскому футболу – кайфует от лиг с коллегами и друзьями

– Я играю в фэнтези с ЧМ-2010. Уже не могу представить крупный турнир (а РПЛ, конечно – крупнейший) без него.

Фэнтези – всегда азарт . Сначала пытался забраться как можно выше в общем зачете, затем пару сезонов провел на сайте Князева, а в последний год участвовал аж в трех лигах с журналистами и людьми, близкими к РПЛ. Чудом выиграл все три – так к удовольствию от процесса прибавилось приятное послевкусие.

В прошлом сезоне мой подход к фэнтези сильно изменился. После дедлайна собирал все составы в главной журналисткой лиге: в нее вписались Дмитрий Шнякин, Крысева, Глеб Чернявский, Андрей Панков и другие отличные ребята. Так игра начиналась за час до тура – обсуждали выбор капитанов, промахи в селекции, прекрасную память (один человек превратился в мем из-за того, что часто забывал о заменах).

В новом сезоне к нам присоединился Сергей Акулинин – медиалегенда прошлого фэнтези-сезона РПЛ. Большая часть – и большая мотивация: уж очень хочется обыграть такого специалиста.

Миша Александров, автор телеграм-канала «Фантазевич» – безмерно ценит фэнтези-сообщество

Для меня самое ценное – сообщество.

До прошлого сезона я пробовал играть в фэнтези несколько раз, но каждый раз бросал. Потому что совершал одну и ту же ошибку: играл в информационном вакууме, находился в отрыве от коммьюнити. К тому же у меня не было знакомых, которые играют.

Поэтому я создал свое маленькое медиа – в надежде найти единомышленников. В итоге эти люди стали главным предметом моей любви внутри обширного мира фэнтези-спорта . Сначала я просто хотел с кем-то делиться успехами и неудачами, а в процессе понял, что получаю от других игроков много ценных знаний. Логичный шаг – отвечать им тем же.

Теперь мы единое целое, дружная группа людей, мечтающих о «звездочке» в профиле.

Можно бесконечно восхищаться практическими плюсами фэнтези и даже любить их, но все это работает только тогда, когда тебе есть с кем поделиться эмоциями.

Кирилл Новокщенов, издатель Кибера и автор телеграм-канала про фэнтези – любит как лучшую имитацию жизни

Фэнтези – это кайф. Я обожаю цифры и таблички, поэтому для меня сидеть и изучать статистику полузащитников «Арсенала» так же увлекательно, как проходить «Ведьмака 3» или The Last of Us 2.

А как радуешься, когда находишь неожиданный бриллиант! Для меня таким был Мбемо из «Брентфорда» на пару туров прошлой АПЛ. Или когда твоя вера в игрока оправдывается – как с Кейном в предыдущем сезоне. Я держал его почти весь год и гарантированно получал гол в каждом туре, когда многие проходили мимо.

Фэнтези – лучшая имитация жизни.

Ты можешь сколько угодно утопать в стате и просчитывать вероятности, а потом Салах наберет три очка при счете 9:0. Почему три? Потому что сухой матч.

А еще мой любимый фэнтези-спор: важнее форма игрока или календарь. Да не знает никто, просто подгоняют результаты под свой ответ. Никто не может точно предсказать результат – этим наша игра и прекрасна. Но при этом она же и справедлива. На дистанции сезона, если ты чаще принимаешь правильные решения (по статистике или за счет чуйки – неважно), ты будешь высоко, как бы игра тебя ни сбивала.

Фэнтези – это мемы и комьюнити, веселые обсуждения каждого промаха, споры «дадут ассист или нет», развороты от кошмарного тура до великолепного за минуту . Я уже не помню, с кем «МЮ» играл в финале Кубка английской лиги, но навсегда запомню 48 очков Каллума Уилсона в момент, когда вся фэнтези-лига поделилась пополам.

А кто ставил Эммануэля Денниса капитаном на двойной тур, в цирке не смеется. И вообще больше не смеется.

Андрей Васильев, редактор Sports.ru – в восторге от того, как оживают турниры и герои

Фэнтези рождает столько дополнительных смыслов!

Примерно в 2010-м мы с другом прямо в общажной комнате снимали ролик для конкурса промо к Fantasy на Sports.ru. Даже купили для этого темно-зеленую ткань, чтобы реалистичнее сопоставлять выбор игроков в фэнтези со ставками в казино. Кстати, выиграли тогда пару ретро-журналов – кажется, на одном из них, динамовском примерно из 1992-го, был автограф актуальной звезды Кевина Кураньи.

Играть в фэнтези начали еще раньше, точно очень внимательно рубились во время ЧМ-2010. Кто-то их нас сто процентов взял Сифиве Тшабалалу из-за фамилии и в матче открытия чуть ли не танцевал вместе с ним после гола. Уникальное чувство – когда забивает твой неочевидный пик. Не уверен, что подобного можно добиться, например, в ставках .

В закрепе чата нашей фэнтези-лиги уже много лет одна крылатая фраза, в которой содержится – кхм – критика фэнтези как жанра. Но вы бы знали, сколько в ней при этом любви и привязанности.

Потому что благодаря фэнтези турниры и герои действительно оживают.

Глеб Чернявский, звезда Sports.ru – любит фэнтези так же, как смотреть «Спартак»

В фэнтези я играю точно больше десяти лет.

Наверное, какие-то сезоны не заканчивал, но в основном доводил до конца. Честно, у меня даже никогда не возникало вопросов, зачем мне это нужно. Фэнтези – приятный азарт, не требующий особых усилий.

Раньше игра мне добавляла мотивации смотреть матчи РПЛ без «Спартака», а теперь, с появлением закрытых лиг с друзьями, просто стала чем-то незаменимым. Как же классно соревноваться, обсуждать тур все выходные в чате, материть игроков, радоваться голам своих или убиваться из-за их поражений.

Не знаю, как вообще можно без фэнтези .

Для меня это как смотреть матчи «Спартака». Без этого не выживу.

