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Экскурсия по «Ф-1» в Монако: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают

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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Монако.

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Впервые гоночные автомобили выехали на узкие извилистые улочки Монако еще в 1929 году, и с тех пор как в 1950 году был проведен первый сезон чемпионата «Формулы-1», почти не покидали их.

Небольшого размера (уступает лишь Ватикану как самому маленькому суверенному государству в мире), но с большим шиком и блеском, эта жемчужина автоспорта лежит всего в 27 километрах от итальянской границы на сверкающем Лазурном берегу, и, пожалуй, в конце мая, во время недели Гран-при, достигает своего ослепительного блеска.

Где и что поесть

Находясь на Средиземноморском побережье с соседством с Италией и Провансом, монегасская кухня, как можно предположить, является синтезом этих двух кухонь. Свежие местные ингредиенты, такие как рыба, цитрусовые из обильных близлежащих рощ, плоды и масло оливок, макароны и яркие овощи, занимают важное место в меню княжества.

Однако Монако может похвастаться собственными особенностями, две из которых определенно стоит попробовать.

В то время как буйабес, вероятно, самое известное рыбное рагу, традиционно подаваемое на юге Франции и в регионе Прованс, монегасская версия этого блюда – стокафи. Ее готовят из вяленой трески, которую замачивают в течение 24 часов. Затем она тушится во вкусном томатном соусе с добавлением чеснока, каперсов, лаврового листа и черных оливок, что придает блюду богатый аромат и воплощает в себе вкусы его региона.

Лучше всего блюдо подавать в тарелке со свежим хлебом в кругу друзей.

Если вы хотите попробовать что-нибудь сладкое, то обязательно должны попробовать монегасский фугасс. Рецепты для этого плоского теста, ароматизированного апельсиновой водой и ромом, и украшенного миндалем и семенами аниса, традиционно передаются из поколения в поколение.

Легко узнать его в буланжери, поскольку семена аниса обычно окрашены в белый и красный цвет, что представляет из себя флаг Монако, и монегасская традиция диктует, что перед тем, как попробовать фугас, его следует разломать на кусочки кулаком.

Как и следовало ожидать, этот гламурный уголок на берегу Средиземного моря усеян ресторанами высокого класса и предлагает блюда со звездами Мишлен, но здесь также есть много ресторанов, которые подойдут более экономным посетителям. Mozza – одно из таких мест.

Расположенный недалеко от прекрасного Японского сада (о котором мы поговорим позже), этот популярный ресторан предлагает итальянское меню, которое придется по вкусу всем. Тут вам и антипасто, и паста, пицца, различные вариации их фирменного блюда – телятины по-милански. С яркой атмосферой и отличным выбором коктейлей, это идеальное место, чтобы посидеть на улице в теплый вечер и наблюдать за проходящими людьми.

Далее по улице Рю дю Портье находится ресторан Eqvita. Этот ресторан, подающий только растительную пищу, был открыт в 2016 году, став детищем теннисиста номер один в мире Новака Джоковича, который хотел иметь заведение, предлагающее блюда, соответствующие его собственной веганской диете.

С открытой площадки открывается прекрасный вид на город, а светлый, яркий декор внутри соответствует светлому, яркому меню, в котором представлено множество сырых блюд, включая любимую лазанью Джоковича – сырую лазанью.

На противоположной стороне княжества в Фонтвье вы найдете еще одно итальянское заведение, пользующееся популярностью среди известных местных жителей (включая многих гонщиков «Формулы-1»), которые выбрали эту более тихую часть Монако для своего дома.

Ресторан La Saliere с видом на очаровательный порт с большими столами и красочными банкетками, прекрасно подходит для приема больших групп в просто оформленном, но привлекательном помещении. Предлагая меню итальянских классических блюд, основное внимание уделяется свежим сезонным продуктам, чтобы гости могли насладиться блюдами в стиле того, «как готовила бы любая итальянская бабушка».

Если наблюдение за событиями на площадке «Формулы-1» во время обеда под солнцем соответствует вашим предпочтениям, обязательно забронируйте столик в первом ряду в недавно открытом ресторане Quai des Artistes, расположенном на знаменитом Порт Эркюль с видом на набережную и суету внутренних дел Гран-при.

Названный в честь художников и скульпторов, которые собирались здесь в студиях, основанных принцем Ренье III, ресторан отличается атмосферой дружеского общения и мягкого средиземноморского образа жизни. В меню – смесь мяса, морепродуктов и традиционных французских блюд.

Стоит отправиться немного дальше по побережью в прекрасный городок Боль-сюр-Мер, всего в 7 минутах езды на поезде от Монако. Раньше популярный зимний курорт для состоятельных людей и европейской аристократии, этот небольшой рыночный городок является домом для ресторана African Queen, который уже более 50 лет обслуживает местных жителей и знаменитостей из мира кино, музыки и популярной культуры.

Расположенный с видом на небольшой, но красивый порт, ресторан получил название от участка пальмового побережья, на котором он находится – ле пти Африк, которое славится микроклиматом на несколько градусов теплее, чем у соседних пляжей и, согласно местной легенде, именно здесь было посажено первое банановое дерево в Европе. Подающий классическое французское меню, этот ресторан приветствовал посетителей из мира искусства, таких как Софи Лорен, Дэвид Нивен и The Rolling Stones.

Где остановиться

Княжество Монако небольшое, поэтому отели не всегда легко найти, когда в город приезжает «Формула-1». К счастью, благодаря высокоэффективному железнодорожному сообщению, проходящему вдоль побережья, есть много вариантов в соседних городах.

Большой французский город Ментон предлагает широкий выбор отелей и апартаментов с собственной кухней и находится в 20 минутах езды от Монако на поезде, а его атмосферный старый город – отличное место для проживания и осмотра.

Где смотреть гонку

Если у вас нет доступа к балкону квартиры, выходящему на самую короткую трассу в календаре «Формулы-1», или хорошего друга с лодкой, лучше всего занять место на одной из трибун, расположенных вокруг плавательного бассейна, где гонщики бросают машины через крутую шикану на скорости 200 км/ч, или на трибуне B, откуда открывается вид на всемирно известное казино Монте-Карло.

Что стоит знать еще

Благодаря компактности Монако очень удобно для прогулок. Стоит прогуляться от Place D’armes к дворцу и старому Монако, где наряду с потрясающими видами на уличную трассу и гавань внизу, вы сможете посетить королевскую резиденцию, где проживает монарх князь Альберт и его семья, или, возможно, понаблюдать за сменой дворцовой стражи на впечатляющей площади, которая происходит ежедневно ровно в 11:55 утра.

Дворец окружают узкие улочки и живописные цветные фасады зданий, которые составляют самую старую часть княжества. Хотя здесь бывает довольно много туристов, в этой исторической части Монако все же можно найти тихие уголки.

Обязательно посмотрите на величественное великолепие собора Монако, где в 1956 году голливудская легенда Грейс Келли вышла замуж за князя Ренье III, и где сейчас супруги покоятся с миром в глубине крипты собора.

Для тех, кто хочет понежиться под лучами средиземноморского солнца, популярный песчаный пляж Ларвотто – именно то место. Несмотря на то, что пляж находится в городской черте, он является одной из жемчужин Монако: сверкающая прозрачная вода и привозной песок делают его гораздо более удобным для ног, чем соседние галечные пляжи.

Окруженный множеством закусочных, он является прекрасным местом для того, чтобы расслабиться и окунуться после просмотра напряженных событий на трассе.

Хотя виды Монако из дворца, несомненно, прекрасны, если вы хотите получить действительно впечатляющую точку обзора с соответствующими фотографиями, отправляйтесь на Tete de Chien (собачья голова) – скалистый мыс, который на высоте 550 м является самой высокой точкой на дороге Grande Corniche.

Видимый практически отовсюду в княжестве, он может потребовать большого воображения, чтобы увидеть собачье сходство, но невозможно оспорить невероятный панорамный вид на Монако, который открывается с этого некогда стратегического военного форпоста. До этой смотровой площадки можно добраться на машине или скутере из небольшого городка Ла Турби.

Чтобы восстановить дзен вдали от дорогих бутиков и высокооктанового движения на улицах, перенеситесь в страну восходящего солнца, посетив спокойный Японский сад, расположенный на авеню Княгини Грейс.

Этот оазис площадью 0,7 гектара был создан в 1994 году по просьбе князя Ренье III в соответствии с самыми строгими принципами дизайна дзен и включает в себя все основные компоненты японского сада, в том числе пруд, мостики, фонари и даже чайный домик. Ландшафтный архитектор Ясуо Беппу, который спроектировал и реализовал этот сад, ежегодно приезжает из Японии, чтобы лично передать знания и дать советы садовникам, ответственным за уход за его прекрасным творением.

Наконец, почему бы не проехаться вдоль побережья Италии? Всего в 27 км от Монако находится итальянский курортный город Вентимилья.

Этот красочный и яркий город наиболее известен пятничным рынком, расположенным на набережной, привлекающим как местных жителей, так и приезжих в сотни киосков, где продается все – от свежих продуктов до одежды и кожаных изделий.

Обязательно приезжайте пораньше, чтобы избежать толпы, или, если вы не против небольшой толкотни, полностью погрузитесь в атмосферу и, возможно, прихватите несколько итальянских деликатесов, чтобы перекусить ими в поезде на обратном пути в Монако.

Из-за гламурного и, скажем прямо, дорогого вида было бы легко счесть Монако недоступным для всех, и все же это крошечное княжество полностью принимает наследие автоспорта и с распростертыми объятиями приветствует паломников на этих самых знаковых гонках.

Улицы Монте-Карло стали неотъемлемой частью автоспорта. Нет ничего лучше здесь, чем наблюдать за лучами восходящего солнца.  

Забавный факт

La Distillerie de Monaco – первая и единственная винокурня в Монако, а ее первый ликер был создан на основе горьких апельсинов с деревьев, растущих вдоль бульваров княжества. Крошечное здание, в котором находится винокурня, когда-то было магазином кожаных изделий, и, предположительно, именно сюда юный князь Альберт ходил покупать свои школьные сумки.

Источник: Formula-1.

Фото: East News/J-M EMPORTES / ONLY FRANCE / Only France via AFP; formula1.com; Gettyimages.ru/Dan Istitene

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